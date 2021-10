Decydująca misja Mateusza Morawieckiego. Czy Europa mu uwierzy?

We wtorek premier Mateusz Morawiecki będzie tłumaczył przed Parlamentem Europejskim zamiary PiS. W czwartek temat TK Julii Przyłębskiej pojawi się przy okazji szczytu. Ten tydzień może rozstrzygnąć o tempie decyzji Brukseli co do polskiego KPO, choć rokowania „mocno zwolniły”.