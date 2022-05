UE: Bierzemy rozwód z rosyjską ropą. Ale łatwo nie będzie

Bruksela ogłosiła kolejny pakiet sankcji. Unia Europejska doszła do miejsca, w którym szykuje się do zakazu importu ropy i innych produktów rafineryjnych z Rosji. Na celownik bierze też kolejne rosyjskie banki i putinowskich propagandystów.

Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, zapowiedziała w środę: „Proponujemy wprowadzenie całkowitego zakazu importu rosyjskiej ropy. Postawmy sprawę jasno: nie będzie to łatwe”.

Czytaj także: Jak się szybko rozwieść z Rosją? UE chce iść na wspólne zakupy

Rosyjska ropa stop. W ciągu pół roku

Szczegóły projektu szóstego już pakietu unijnych sankcji nie zostały dziś ujawnione, choć wiadomo, że Węgry i Słowacja – jako kraje szczególnie zależne od rosyjskiej ropy, bez szans szybkiego jej zastąpienia – będą miały możliwość odroczenia unijnego embarga. Pozostałe kraje UE mają wycofać się z dostaw ropy z Rosji w ciągu sześciu miesięcy. Na rezygnację z innych produktów rafinowanych Bruksela daje sobie czas do końca 2022 r.

Teraz czas na wewnątrzunijne negocjacje. Pierwsza wersja pakietu zakłada możliwość odłożenia embarga na 20 miesięcy. To oznacza, że Węgrzy i Słowacy mogliby – nawet jeśli tylko częściowo – importować ropę z Rosji również w 2023 r. „Niektóre państwa członkowskie są silnie uzależnione od rosyjskiej ropy. Ale musimy po prostu nad tym popracować” – powiedziała von der Leyen, która przedstawiła projekt sankcji podczas debaty Parlamentu Europejskiego o Ukrainie. Bo najważniejsze, jak tłumaczą unijni zwolennicy ogłoszonego dziś rozwiązania, jest to, że Unia Europejska – nawet przy dodatkowych okresach przejściowych – w prawnie wiążący sposób chce wreszcie zobowiązać się do odejścia od rosyjskiej ropy w bliskiej przyszłości.

„Czarna lista” się wydłuża

Nowy projekt sankcji zakłada również wydłużenie po raz kolejny „czarnej listy” Rosjan z zakazem wjazdu i zamrożonym majątkiem na terenie UE. Obejmuje ona propagandystów oraz „wysokich rangą oficerów wojskowych i inne osoby, które popełniły zbrodnie wojenne w Buczy i które są odpowiedzialne za nieludzkie oblężenie miasta Mariupol”. W najbliższych dniach okaże się także, czy UE nałoży sankcje na zwierzchnika Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Patriarcha Cyryl zapewnia propagandowe wsparcie Putinowi podczas wojny w Ukrainie.

Projekt zakłada ponadto odłączenie od systemu SWIFT kolejnych trzech banków, w tym Sbierbanku, kontrolującego 37 proc. rynku bankowego w Rosji. „Zakażemy również trzem dużym rosyjskim nadawcom państwowym nadawania w Unii. Nie będą mogli rozpowszechniać swoich treści w jakiejkolwiek formie – w telewizji kablowej, satelitarnej, internetowej ani za pomocą aplikacji na

smartfony” – zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej.

I dodała: „Kreml polega na księgowych, konsultantach i spin doktorach z Europy. Teraz to się skończy. Zakażemy świadczenia tych usług na rzecz firm rosyjskich”.

Czytaj też: Kuracja odwykowa. Jak się uwolnić od rosyjskiej energii?

UE rozstaje się z rosyjską ropą. Rokowania będą trudne

Projekt nowych sankcji trafił w nocy do 27 krajów Unii – musi dostać bowiem jednomyślne poparcie wszystkich członków Wspólnoty. Ambicją Francuzów, których prezydencja właśnie trwa, jest uzyskanie zielonego światła do końca tego tygodnia. Unijni dyplomaci w Brukseli uważają, że jest to możliwe, choć gwarancji nie dają. Jeśli się uda, sankcje mają być zatwierdzone bez czekania na unijny szczyt.

Szykują się jednak trudne rokowania, bo choć idea odroczeń embarga dla niektórych krajów raczej powinna znaleźć poparcie, to już długość takiej „ulgi” będzie zapewne przedmiotem ostrych dyskusji. Słowacy podczas konsultacji w ostatni weekend mieli chcieć aż czteroletniego okresu przejściowego. Bruksela zaproponowała mniej, Bratysława może więc dążyć do wydłużenia pierwotnej propozycji.

Do tej gry wchodzą też Węgry. Unijni dyplomaci od tygodni podkreślają jednak kontrast między publicznymi wypowiedziami Budapesztu a podejściem zakulisowej węgierskiej dyplomacji w Brukseli, która – jak relacjonuje jeden z naszych rozmówców – na chłodno, a nawet „konstruktywnie” szuka technicznych rozwiązań sankcyjnych akceptowalnych dla Węgrów.

Istnieje także zagrożenie, że skoro Słowacja i Węgry otrzymają preferencje, to o podobne mogą zacząć upominać się także inne kraje. Nieformalnie mówi się już o Sofii i Pradze, choć na razie oficjalnych sygnałów nie ma.

Unia przed lutową napaścią Rosji na Ukrainę importowała z Rosji od 3 mln do 3,5 mln baryłek ropy dziennie, co oznacza prawie 400 mln dol. w płatnościach za każdy dzień. To stanowi ok. 27 proc. unijnego importu ropy naftowej. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej w 2021 r. przychody z ropy i gazu stanowiły 45 proc. rosyjskiego budżetu.

Pomysł embarga z wyjątkami może w najbliższych tygodniach wrócić w rozmowach o sankcyjnych ograniczeniach w imporcie rosyjskiego gazu. Polska deklaruje, że może uniezależnić się od niego do końca tego roku. Za to Niemcy w marcu przedstawiły swój plan, w którym chcą to zrobić do połowy 2024 r.

Czytaj także: Boleśniej od bomb. Czy sankcje na Rosję Putina zdołają ocalić Ukrainę?