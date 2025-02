Europa zadrżała po rozmowie Trumpa z Putinem. Rozumie już, że została sama?

Z europejskich stolic dobiegają głosy przerażenia i fatalizmu. W czasie konwersacji z prezydentem Rosji amerykański przywódca dał do zrozumienia, że chce wojnę w Ukrainie zakończyć za wszelką cenę, a bezpieczeństwo Europy nie ma dla niego znaczenia.

Szerokie podsumowanie europejskich reakcji na wczorajsze słowa Trumpa prezentuje dzisiejsze wydanie „The Financial Times”. Brytyjski dziennik cytuje m.in. słowa niemieckiego ministra obrony Borisa Pistoriusa, który stwierdził, że „niefortunny jest fakt przyznania przez Amerykanów Rosji koncesji terytorialnych jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji”. Nawiązuje tym samym do słów amerykańskiego sekretarza obrony Pete’a Hegsetha, który na środowym spotkaniu grupy roboczej NATO w Brukseli kategorycznie wykluczył członkostwo Ukrainy w Sojuszu. Dodał też, że powrót tego kraju do granic sprzed aneksji Krymu w 2014 r. jest „nierealistyczny”. Pistorius jest zdania, że lepiej byłoby nie zdejmować możliwości wejścia Kijowa do NATO ze stołu negocjacyjnego. Niemniej – co wybrzmiewa w słowach niemieckiego ministra, ale też wielu innych europejskich dyplomatów – widać wyraźnie, że obecna amerykańska administracja nie byłaby gotowa takiej procedury akcesyjnej wesprzeć.

Europa komentuje rozmowę Trumpa i Putina

Raczej dyplomatycznie i bez specjalnej głębi, ale też bez paniki brzmią wypowiedzi przedstawicieli Unii Europejskiej i NATO. Henna Virkkunen, unijna komisarz ds. obronności, demokracji i suwerenności cyfrowej, podkreśliła, że Ukraina musi być częścią dyskusji na temat własnej przyszłości. W podobnym tonie wypowiedział się też sekretarz generalny NATO, były holenderski premier Mark Rutte. W nim Europa jeszcze niedawno pokładała ogromne nadzieje, bo uznawany był za skutecznego „zaklinacza Trumpa”. Jeszcze jako szef holenderskiego rządu miał opinię polityka, który jest w stanie mówić tym samym językiem, co transakcyjny amerykański prezydent – podobno miało to odzwierciedlenie w relacjach bilateralnych w czasie jego pierwszej kadencji. Wszystko wskazuje jednak na to, że – jak w wielu innych przypadkach – tradycyjne myślenie o budowaniu sojuszy i w ogóle o polityce jako takiej zawodzi Europejczyków.

Na tym tle znacznie bardziej wyraziste są opinie płynące z Europy Środkowo-Wschodniej. Cytowany przez serwis Politico Europe polski premier Donald Tusk skomentował rozmowę Trumpa z Putinem słowami o konieczności „współpracy Ukrainy, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych RAZEM” w kontekście rosyjskiej agresji. Jeszcze bardziej dosadna była litewska minister obrony Dovilė Šakalienė, zdaniem której ewentualny brak „demokratycznej drużyny” zjednoczonej Europy i USA sprzeciwiającej się Rosji oznaczać będzie nadejście „najciemniejszych dni od czasów II wojny światowej”.

Ogromny pesymizm panuje również wśród ekspertów i analityków. Ivo Daalder, przewodniczący amerykańskiego think tanku Chicago Council on Foreign Relations, podkreślił, że Trump w kwestii Ukrainy chce tylko dwóch rzeczy. Najpierw umowy pokojowej, zawartej jak najszybciej bez względu na to, jakie będą jej warunki. A potem – pokojowej nagrody Nobla, która jest jedną z jego prywatnych obsesji. Zwłaszcza na tę drugą sprawę należy zwrócić uwagę, bo po europejskiej stronie bywa często ignorowana. A Trump zgłaszany do pokojowego Nobla był już przez niektórych Republikanów w czasie swojej pierwszej kadencji. Wtedy argumentowano, że jest pierwszym amerykańskim prezydentem, który nie wypowiedział żadnej wojny (co było oczywiście nieprawdą). Teraz Trump ma oczekiwać uznania dla jego wysiłków w kierunku zakończenia wojen na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie. Daalder podkreśla przy okazji, że wprawdzie Amerykanie szantażowali Putina cłami na rosyjskie produkty, jeśli umowa nie zostanie podpisana szybko, ale w obecnym układzie to Kijów, nie Moskwa jest pod presją, by usiąść do stołu jak najszybciej.

Czytaj także: Świat będzie wrzał. Druga kadencja Trumpa może być bardziej destrukcyjna niż pierwsza

Europa bez Ameryki

Z kolei Alberto Nardelli z Bloomberga, wraz z zespołem korespondentów z tej samej redakcji, przygotował analizę kosztów, które Europa musiałaby ponieść w przypadku całkowitego wycofania się USA ze zobowiązań obronnych. Nardelli podkreśla bowiem, że w rozmowie Trumpa z Putinem czy w komunikacie Hegsetha nie chodziło wyłącznie o przyszłość wojny w Ukrainie – ale o stabilność całej Europy. Bezpieczeństwo Starego Kontynntu „nie jest już strategicznym priorytetem dla Stanów Zjednoczonych” – mówił nowy sekretarz obrony USA. Nie wiadomo, co oznacza to w praktyce, ale niemal na pewno przyniesie redukcję amerykańskiego zaangażowania militarnego w tej części świata. Nieoficjalnie, jak udało nam się ustalić w kilku źródłach, europejscy liderzy coraz poważniej biorą pod uwagę płynące z Waszyngtonu deklaracje o chęci wycofania, głównie z Niemiec, 20 tys. amerykańskich żołnierzy. Część polityków uważa, że Trumpa uda się przekonać do ich pozostawienia tutaj hojnymi kontraktami wojskowymi, jednak i to może okazać się niewystarczające. Gdyby amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa dla Europy zabrakło, tutejsze stolice musiałyby łącznie wydać 3 bln dol. na zastąpienie USA – pisze Bloomberg. Łatwo sobie wyobrazić, jak bardzo nierealistyczna jest to kwota.

Jak zauważa Politico Europe, coraz wyraźniejsze stają się też podziały wewnątrz NATO. Szef polskiego MSZ Radosław Sikorski mówił wczoraj w Paryżu na szczycie powiększonego Trójkąta Weimarskiego, że Ukraina „potrzebuje więcej wsparcia militarnego przed rozpoczęciem rozmów z Rosją”, oraz że takie wzmocnienie Ukrainy „jest kluczowe dla całego naszego kontynentu”. Nieoficjalnie jednak słyszmy, że nastrój w polskiej delegacji po wizycie w stolicy Francji jest bardzo zły. Panuje przeczucie, że Ameryka całkowicie odpuszcza nie tylko Ukrainę, ale i Europę – gloryfikując wręcz styl rządzenia i światopogląd Władimira Putina, a także Xi Jinpinga (którego Trump miał przecież tak bardzo zwalczać).

Jana Puglierin, szefowa berlińskiego biura Europejskiej Rady ds. Stosunków Międzynarodowych (ECFR), opisała te lęki za pomocą metafory trójkąta, którego nie da się domknąć. Z jednej strony mamy bowiem amerykańską administrację, która za wszelką cenę chce zmusić Ukraińców do zawarcia pokoju z Rosją. Z drugiej – sam Kijów, który może byłby gotów podpisać rozejm, ale tylko za cenę żelaznych gwarancji bezpieczeństwa ze strony Zachodu. I to gwarancji namacalnych, a nie politycznych, jak te zawarte w memorandum budapesztańskim z grudnia 1994 r. Waszyngton odpowiada, że takie gwarancje, czyli de facto wysłanie żołnierzy na terytorium Ukrainy, musiałyby zostać zapewnione przez Europę – USA nie będzie się w to mieszać. Z kolei Europejczycy, świadomi tego, że Rosja nieustannie będzie militarnie testować warunki tego rozejmu, nie są na to gotowi z dwóch powodów. Po pierwsze: musiałoby to oznaczać gotowość do ewentualnego wejścia w bezpośredni konflikt z rosyjskimi oddziałami. A do tego zdolni byliby może liderzy Polski, krajów bałtyckich i nordyckich – raczej nikt więcej. Po drugie – stworzenie takich sił stabilizacyjnych możliwe byłoby przy chociaż deklaratywnym wsparciu USA. A Waszyngton jasno daje do zrozumienia, że Europy nie ma na liście priorytetów.

Ten trójkąt się nie domknie w obecnym układzie sił. Dlatego z komentarzy dyplomatów, ekspertów, polityków wyłania się spójny obraz. Europa jest już zupełnie sama, czas nazwać rzeczy po imieniu.