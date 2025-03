1105. dzień wojny. Europa zmarnowała trzy lata. Jak tak nagle wypełnić lukę po Ameryce

Europa się zmobilizowała, choć o trzy lata za późno. Działanie w obliczu rozlanego mleka jest zawsze spóźnione, ale nie ma innego wyjścia. Zakupy uzbrojenia w USA należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Najważniejsza wiadomość: Donald Trump zatrzymał pomoc dla Ukrainy, wojskową, finansową i humanitarną, łącznie z dostawami materiałów, które były już w drodze, a nawet są w Rzeszowie. Na front już nie dotrą. Polskie MSZ ustami rzecznika Pawła Wrońskiego podkreśliło, że Amerykanie nie uzgodnili tego kroku z sojusznikami z NATO ani grupą Ramstein.

Jeśli faktycznie przerwanie pomocy nastąpi tak gwałtownie, Europa stanie przed poważnym wyzwaniem wypełnienia luki. Czy da radę? Jest taka szansa. Ale krótkoterminowo może to być problem.

Rosjanie zwolnili

W Ukrainie właśnie zaczęły latać francuskie myśliwce Mirage 2000-5F. Możliwości bojowe mają zbliżone do F-16 w odmianach sprzed ok. 20 lat, co w lotnictwie nie jest aż takim problemem – maszyny bojowe eksploatuje się zwykle 40 lat i przechodzą co najmniej jedną głęboką modernizację. Samoloty zrzucające bomby kierowane GPS mogą niszczyć cele w strefie przyfrontowej, bo bez obezwładnienia obrony przeciwlotniczej nie zapuszczą się nad teren wroga. Wykorzystuje się zasięg samych bomb wyposażonych w moduły rozkładanych skrzydeł do szybowania, by mogły dolecieć 30–40 km od miejsca zrzutu z małej wysokości i z tzw. podrzutu.

Ukraińskie drony zaatakowały skład paliw w miasteczku Czertkowo w obwodzie rostowskim.