Izrael „powinien dokończyć dzieła”? Pytamy diasporę w USA o dramat w Gazie

Diaspora żydowska w USA powściągliwie do tej pory wypowiadała się o wojnie Izraela z Hamasem i unikała krytyki rządu Beniamina Netanjahu. Dramatyczna sytuacja w Strefie Gazy to zmienia.

Zdając sobie sprawę, jaką szkodę wizerunkową przynoszą Izraelowi obrazy morza ruin i głodującej ludności Strefy Gazy, najważniejsze organizacje żydowskie w USA wzywają rząd Beniamina Netanjahu, by nie pogłębiał kryzysu humanitarnego i pomagał w dostawach żywności dla palestyńskiej enklawy.

Izrael „kończy dzieło”

Społeczność żydowska w USA jest niezmiernie zróżnicowana, co odbija się na postawach wobec wojny. Niereligijni i skrajnie lewicowi Żydzi, w tym marginalna mniejszość kwestionująca sam sens istnienia Izraela jako państwa powstałego na krzywdzie Palestyńczyków, ostro krytykują ofensywę w Gazie, przypominając o dziesiątkach tysięcy jej cywilnych ofiar. – Ta wojna jest nie tylko ludobójcza, ale i podważa moralny argument na rzecz Izraela jako domu ludzi, którzy 80 lat temu stali w obliczu całkowitej eksterminacji – mówi ekspert komputerowy z West Palm Beach na Florydzie Steve Wertheim.

Organizacje reprezentujące, z grubsza, ten nurt myślenia to m.in. IfNotNow, J Street czy T’ruah: The Rabbinic Call for Human Rights. Wzywają one do jak najszybszego zawieszenia broni w Gazie – choć także uwolnienia wszystkich zakładników – a w dłuższej perspektywie do rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego w formule dwóch państw. Idea niepodległego państwa palestyńskiego wydaje się jednak teraz bliska utopii, bo poparcie dla niej stopniało w samym Izraelu i nie wspiera jej polityka obecnej administracji USA.