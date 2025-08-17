Reklama
Mateusz Mazzini
Świat

Świat na zakręcie: przegląd „Polityki”. Co po Alasce? Sytuacja Ukrainy i Europy wygląda nieciekawie

17 sierpnia 2025
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski The Presidential Office of Ukraine / mat. pr.
Przyglądamy się doniesieniom prasowym i zakulisowym na temat szczytu na Alasce i jego konsekwencji. Sytuacja wygląda coraz gorzej dla Kijowa i całej Europy.

Zacznijmy od tego, co wiadomo na pewno. Żadna ostateczna umowa między Trumpem i Putinem nie została w piątek zawarta. I nie mogła być, bo USA nie są stroną konfliktu. Nigdy nią nie były i najpewniej nie będą wbrew uporczywym zabiegom propagandowym Kremla i dziwnemu rozumieniu świata przez Trumpa, który przykłada matrycę polityki wewnętrznej do spraw międzynarodowych. Amerykański przywódca mógł najwyżej obiecać Putinowi, że zgodzi się na niektóre jego żądania, ale – jak pokazuje pierwszych osiem miesięcy tej prezydentury – obietnice rzadko znajdują pokrycie w rzeczywistości, a umowy ustne praktycznie nigdy nie trafiają na papier ani nie są uszczegóławiane.

Poza tym mamy do czynienia z gigantycznym chaosem informacyjnym. Ktoś tu albo celowo wypuszcza do mediów nieprawdziwe informacje, albo jest zwyczajnie źle poinformowany. Przedstawiamy niżej mniej lub lepiej potwierdzone doniesienia, możliwe konsekwencje szczytu i to, co czeka nas w kolejnych dniach.

Nie po myśli Trumpa

Na Alasce było trudniej, niż mogło się wydawać. Jak przekazał nam były wysoki rangą dyplomata w Departamencie Stanu, posiadający wiedzę na temat działania tej instytucji pod przewodnictwem

    Mateusz Mazzini

    Socjolog, reporter, latynoamerykanista. Absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego, studiował też na Narodowym Uniwersytecie Walijskim, w Kordobie i Bilbao. Pisze o europejskiej skrajnej prawicy, populizmie, krajach Ameryki Łacińskiej, Globalnego Południa, wydarzeniach na Zachodzie i południu Europy. Nominowany do Grand Press 2020 w kategorii „reportaż prasowy”. Laureat dziennikarskich stypendiów przyznawanych przez „Deutsche Welle”, Balkan Insight i Balkan Investigative Reporting Network. Autor książki „Koniec tęczy. Chile po Pinochecie”. Współpracuje z „Gazetą Wyborczą”, „Polityką” i „Przeglądem”, publikował też m.in. na łamach „Washington Post”, „Foreign Policy”, „El País" i „Foreign Affairs”. W TVP World prowadzi „Wider View”, cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych.
