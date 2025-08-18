Reklama
Jędrzej Winiecki
Świat

Polski przy stole w Waszyngtonie nie ma. To katastrofa, której nie da się wytłumaczyć

18 sierpnia 2025
Biały Dom zabezpieczony przed przyjazdem Wołodymyra Zełenskiego i liderów Europy, 18 sierpnia 2025 r. Biały Dom zabezpieczony przed przyjazdem Wołodymyra Zełenskiego i liderów Europy, 18 sierpnia 2025 r. Jose Luis Gonzalez / Reuters / Forum
Rzeczpospolita nie tylko nie usiądzie przy stole, ale nie będzie miała nawet charakteru przystawki. Polscy politycy widać doszli do wniosku, że najważniejsze to wziąć udział w krajowym godnościowym sporze.
Wołodymyr Zełenski w Białym Domu, 28 lutego 2025 r.The Presidential Office of Ukraine/mat. pr. Wołodymyr Zełenski w Białym Domu, 28 lutego 2025 r.

Zadziwia lekkość, z jaką polskie władze traktują nieobecność w Białym Domu. Na spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych wybierają się prezydent Ukrainy i przywódcy kilku państw europejskich: Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Finlandii. Mają być na miejscu także przewodnicząca Komisji Europejskiej i sekretarz generalny NATO. Reprezentanta Polski zabraknie.

Jest to sytuacja niewytłumaczalna, choć przedstawiciele obu Pałaców próbują to robić – w tonie niepowagi i z ledwo maskowanymi złośliwościami. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podaje, że nie ma informacji, by ktokolwiek miał jechać. Szef MSZ rozkłada ręce. Podaje argument, że do Białego Domu zaprasza prezydent Stanów Zjednoczonych.

Rzecznik rządu odsyła do prezydenta, który ustalił przecież z premierem, że to głowa państwa przejmie odpowiedzialność za kontakty z Trumpem. Z kolei ludzie Karola Nawrockiego odpowiadają, że to MSZ nie „zgłosiło gotowości Polski do wzięcia udziału w tej wizycie”. I przyznają, że prezydent wizytę traktuje priorytetowo, ale tę dwustronną. Jego wyjazd do USA zaplanowano na 3 września.

Bez Polski w Waszyngtonie

Pilnie zwołany szczyt odbywa się tuż

