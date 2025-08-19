Bilans zjazdu w Waszyngtonie. Europa przerzuca piłkę na rosyjską stronę boiska, Trump jest zagadką

Zdaje się, że obecnie wyobrażalnym scenariuszem byłaby koreanizacja konfliktu. Być może sprawdza się reguła, że „pośrodku procesu wszystko wygląda jak porażka”.

Próba zatrzymania walk w Ukrainie weszła w decydujący etap, a uczestnikom zjazdu w Waszyngtonie udało się przerzucić piłkę na rosyjską stronę boiska. Teraz to prezydent Władimir Putin musi zdecydować, czy zechce spotkać się z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, który miałby wystąpić w roli mediatora. Trójstronny szczyt mógłby się odbyć już w ciągu najbliższych kilkunastu dni.

Ukraina jak Korea?

Po spotkaniu Trump–Putin na Alasce i po Waszyngtonie zarysował się z grubsza zakres targów: sprawy terytorialne, charakter gwarancji dla Ukrainy i jej przyszły status. Zdaje się, że obecnie wyobrażalnym scenariuszem byłaby koreanizacja konfliktu. Z grubsza oznaczałoby to zamrożenie linii kontaktu obu armii, brak konieczności ostatecznego określenia przynależności poszczególnych ziem, a równolegle dałoby to okazję do przyrzeczenia Kijowowi pomocy na wypadek kolejnej rundy rosyjskiej agresji.

W Korei podobnie nierozstrzygnięty i zgniły kompromis z powodzeniem funkcjonuje od ponad 70 lat. Formalnie oba państwa prowadzą wojnę, Północ regularnie straszy Południe anihilacją, także z udziałem arsenału jądrowego, ale po południowej stronie granicy zagrożenia za bardzo nie czuć, do czego przyczynia się militarne sprzymierzenie z Ameryką i obecność jej wojsk (aczkolwiek o amerykańskich żołnierzach nad Dnieprem nie ma mowy).