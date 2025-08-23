Przejdź do treści
Reklama
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
Świat

1277. dzień wojny. Trump zdejmuje zakaz atakowania w głębi Rosji. Ale takiego zakazu nie było

23 sierpnia 2025
Donald Trump Donald Trump Jonathan Ernst / Reuters / Forum
Atakowanie obiektów na terenie Rosji ma dla Ukrainy duże znaczenie. Przez dłuższy czas sojusznicy się na to nie zgadzali, ale w końcu przystał nawet ostrożny Joe Biden. Więc o czym Trump mówi?
Lech Mazurczyk

Różni dostojnicy Kremla sygnalizują, że nie ma woli, by doszło do szybkiego spotkania Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim. Minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow powiedział 22 sierpnia w wywiadzie dla NBC, że nie ma takich planów w najbliższym czasie. Dodał, że do szczytu może dojść, gdy będzie gotowa agenda, a nie jest. Dodał, że taką agendę będzie można przygotować, gdy Ukraina spełni żądania Rosji. Ponieważ jednak spełnienie nierealistycznych żądań, by ukraińskie wojska dobrowolnie się wycofały z obwodu donieckiego, gdzie mają przygotowane umocnione pozycje, po prostu nie nastąpi, to spotkania Putina z Zełenskim też nie należy się spodziewać.

Wygląda na to, że Putin z Ławrowem grają tu w klasyczną grę „dobry i zły policjant”. Rolę dobrego wziął na siebie Putin, a złego kazał odgrywać Ławrowowi. Dają się na to nabrać nie tylko niektórzy politycy z prezydentem USA na czele, ale i wielu obserwatorów i komentatorów, którzy demonstrują zadziwiający entuzjazm, że pokój jest tuż-tuż. Tymczasem Rosja realizuje naprawdę szeroko zakrojony plan przebudowy świata i nie zamierza się zatrzymać na Ukrainie, a już na pewno nie zamierza się zatrzymać w Ukrainie w pół drogi.

I nie chodzi oczywiście o takie czy inne ziemie. Nie tak dawno nie kto inny, tylko Ławrow powiedział, że celem Moskwy jest przejęcie politycznej kontroli nad Kijowem, a nie jakaś tam Doniecczyzna. Oni tego nie ukrywają i zapewne mają niezły ubaw z tych, co wierzą, że jest inaczej, niż komunikują wysocy kremlowscy urzędnicy.

Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
Reklama