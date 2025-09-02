Przejdź do treści
Reklama
Mateusz Mazzini
Mateusz Mazzini
2 września 2025
Świat

Świat się układa, Polska wypisuje się z tej gry. Kijów już na nas nie stawia. Drugiej szansy nie będzie

2 września 2025
Donald Tusk i Karol Nawrocki, Rada Gabinetowa, 27 sierpnia 2025 r. Donald Tusk i Karol Nawrocki, Rada Gabinetowa, 27 sierpnia 2025 r. Mikołaj Bujak / Kancelaria Prezydenta RP
Gdy na świecie zachodzi największa przebudowa porządku od końca drugiej wojny światowej, a pod bokiem wyrasta nam poważny gracz geopolityczny, polscy politycy są zajęci sporami o to, kto kiedy udał się na urlop.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr ZełenskiThe Presidential Office of Ukraine/mat. pr. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski

Ta historia, by opowiedzieć ją rzetelnie, wymaga trzech punktów widzenia: Warszawy, Kijowa i Waszyngtonu. Jeszcze rok temu interesy tych trzech stolic wydawały się zbieżne, a w przypadku Polski i Ukrainy – wręcz nierozerwalnie połączone. Warszawa była wiernym sojusznikiem Kijowa mimo trudnej historii, sporadycznych nieporozumień i majaczącej na wcale nieodległym horyzoncie perspektywie rywalizacji m.in. o rynki zbytu dla produktów rolnych i żywności. USA natomiast, wbrew założeniom Putina i jego planistów, przekazywały wsparcie Wołodymyrowi Zełenskiemu. Dziś wprawdzie wiadomo, że było to wsparcie ograniczone, obliczone na deeskalację, obudowane obawą przed użyciem przez Kreml broni jądrowej – ale pozwoliło ono Ukraińcom ocalić swoją państwowość.

Czytaj też: Ukraina nie dała się pokonać, Rosja nie zwyciężyła, ale wygrywa. Co dalej z tą wojną?

Te czasy się skończyły

Ten linearny układ wydaje się opowieścią o czasach wręcz antycznych. W niecały rok porządek międzynarodowy ustanowiony po 1945 r., chwiejący się wprawdzie od dawna, ale wciąż obowiązujący na poziomie normatywnym, stał się reliktem przeszłości.

Mateusz Mazzini

Mateusz Mazzini

Socjolog, reporter, latynoamerykanista. Absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego, studiował też na Narodowym Uniwersytecie Walijskim, w Kordobie i Bilbao. Pisze o europejskiej skrajnej prawicy, populizmie, krajach Ameryki Łacińskiej, Globalnego Południa, wydarzeniach na Zachodzie i południu Europy. Nominowany do Grand Press 2020 w kategorii „reportaż prasowy”. Laureat dziennikarskich stypendiów przyznawanych przez „Deutsche Welle”, Balkan Insight i Balkan Investigative Reporting Network. Autor książki „Koniec tęczy. Chile po Pinochecie”. Współpracuje z „Gazetą Wyborczą”, „Polityką” i „Przeglądem”, publikował też m.in. na łamach „Washington Post”, „Foreign Policy”, „El País" i „Foreign Affairs”. W TVP World prowadzi „Wider View”, cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych.
Reklama