Przejdź do treści
Reklama
Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
5 września 2025
Świat

Więcej czy mniej wojsk USA w Europie? Sikorski studzi emocje, PiS się wyzłośliwia

5 września 2025
Minister Radosław Sikorski w USA Minister Radosław Sikorski w USA Radosław Sikorski / Facebook
Biuro prezydenta i politycy PiS zachowują się tak, jakby chcieli przywłaszczyć sobie wszystkie zasługi w umacnianiu sojuszu z USA. Popisują się w tym celu złośliwościami i obelgami pod adresem Sikorskiego.

„Nie otrzymałem informacji o przebiegu rozmów Karola Nawrockiego w Białym Domu” – powiedział polskim korespondentom przebywający z wizytą w USA wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Sam natomiast – dodał – przekazał do biura prezydenta RP raport o swojej rozmowie z sekretarzem stanu Marco Rubio. Tak wygląda „współpraca” Pałacu Prezydenckiego z rządem Tuska w umacnianiu sojuszu Polski z USA.

Szef MSZ lobbuje tu na rzecz polskich interesów bezpieczeństwa. We wtorek spotkał się z Rubio w Miami. W czwartek w Waszyngtonie – z przewodniczącymi komisji spraw zagranicznych i wywiadu Izby Reprezentantów oraz specjalnym wysłannikiem ds. Ukrainy, emerytowanym gen. Keithem Kelloggiem. W piątek spotyka się z podsekretarzem Departamentu Obrony Elbridge’em Colbym, który pod nadzorem szefa tego resortu Pete’a Hegsetha przygotowuje Strategię Bezpieczeństwa Narodowego i związany z nią tzw. Global Posture Review, czyli mapę rozmieszczenia amerykańskich wojsk na świecie.

Elbridge i Hegseth znani są jako zwolennicy zdecydowanej redukcji sił USA w Europie, aby – tak argumentuje zwłaszcza Colby – przemieścić je do Azji w celu odstraszania Chin.

Czytaj też: Nawrocki odtrąbił sukces.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu

Korespondent „Polityki” z USA. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę dziennikarską rozpoczął pod koniec lat 70. w tygodniku „Literatura”. W latach 1987–93 pracował w nowojorskim „Nowym Dzienniku”, był korespondentem PAP. Z „Polityką” związany od 1997 r. Za reportaż „Szczecin: Grudzień-Sierpień-Grudzień”, napisany z Małgorzatą Szejnert, otrzymał w 1985 r. Nagrodę Solidarności. Autor czterech książek będących plonem jego wieloletniej pracy w Ameryce: „Inne stany”, „Harlem”, „Hillary Clinton” i „Żydowska Ameryka”. W USA spędził ok. 30 lat.
Reklama