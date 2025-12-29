Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Łukasz Wójcik
Łukasz Wójcik
29 grudnia 2025
Świat

Przepięcie Trumpa

Co nam przyniesie Trump. Czy nastąpi przepięcie. Konsekwencje będą ogromne, dla Polski także

29 grudnia 2025
Donald Trump Donald Trump Andrew Harnik / Getty Images
Przepięcie to – według słownika PWN – nagły, krótkotrwały skok napięcia w sieci elektrycznej, który może uszkodzić sprzęt, a nawet lokalny system. Zjawisko wywołane przez wyładowania atmosferyczne, wewnętrzne awarie – lub Donalda Trumpa.

Gdy w styczniu wracał do Białego Domu, miał to być dowód głębokich zmian w Ameryce – Donald Trump jako skutek, nie przyczyna. Gdy odejdzie, zastąpią go kolejni „Trumpowie”, w pierwszej kolejności J.D. Vance. Jednak rok 2025, a szczególnie jego końcówka, zdaje się osłabiać tę tezę. A rok 2026 – z listopadowymi wyborami cząstkowymi do Kongresu – może ją obalić. Będzie to mieć ogromne konsekwencje dla świata, w tym dla Polski.

1.

Zwolennicy tezy o trumpowskiej rewolucji w Stanach Zjednoczonych nie doceniają wyjątkowości obecnego prezydenta. Weźmy jego obsesyjne poglądy na temat wolnego handlu, uwielbienie dla ceł i kult nadwyżki w handlu zagranicznym. Przed Trumpem to „wolny handel” był fabrycznym ustawieniem amerykańskiej prawicy – również w Tea Party, protoplaście ruchu MAGA.

Inna trumpowska anomalia: pogarda dla Europy i wystawianie rachunków dawnym sojusznikom za ich obronę. Warto przypomnieć, że pozimnowojenna Ameryka sama chciała być policjantem świata. George Bush senior, Bill Clinton (!), Bush junior – wszyscy ci prezydenci słowami i czynami zapewniali, że Ameryce odpowiada taka rola, bo choć dużo kosztuje, to jest gwarancją globalnego spokoju, który zapewnił USA dekady prosperity.

Oczywiście wydatki na obronność w kilku ważnych europejskich państwach były niepoważne i musiały się spotkać z amerykańską krytyką. Jednak z drugiej strony, jak pisał Henry Kissinger, „lepiej, żeby kilka z nich przesadnie się nie zbroiło, bo znów będziemy musieli zaprowadzać spokój w Europie”. Z tej perspektywy Trump również jest anomalią – właśnie absurdalnym przepięciem trendu, który w trumpowskim wydaniu staje się karykaturą.

I oczywiście Trump – jak każde przepięcie – może uszkodzić system.

Polityka 1/2.2026 (3546) z dnia 29.12.2025; Temat z okładki; s. 18
Oryginalny tytuł tekstu: "Przepięcie Trumpa"
Łukasz Wójcik

Łukasz Wójcik

Kierownik działu zagranicznego „Polityki”. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN. Studiował również w Ankarze. Badawczo i publicystycznie zajmuje się problematyką turecką i bliskowschodnią. Odpowiadał za działy zagraniczne w „Przekroju” i „Wprost”.
Reklama