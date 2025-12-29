Co nam przyniesie Trump w 2026? Konsekwencje dla świata będą ogromne, dla Polski także

Przepięcie to – według słownika PWN – nagły, krótkotrwały skok napięcia w sieci elektrycznej, który może uszkodzić sprzęt, a nawet lokalny system. Zjawisko wywołane przez wyładowania atmosferyczne, wewnętrzne awarie – lub Donalda Trumpa.

Gdy w styczniu wracał do Białego Domu, miał to być dowód głębokich zmian w Ameryce – Donald Trump jako skutek, nie przyczyna. Gdy odejdzie, zastąpią go kolejni „Trumpowie”, w pierwszej kolejności J.D. Vance. Jednak rok 2025, a szczególnie jego końcówka, zdaje się osłabiać tę tezę. A rok 2026 – z listopadowymi wyborami cząstkowymi do Kongresu – może ją obalić. Będzie to mieć ogromne konsekwencje dla świata, w tym dla Polski.

1.

Zwolennicy tezy o trumpowskiej rewolucji w Stanach Zjednoczonych nie doceniają wyjątkowości obecnego prezydenta. Weźmy jego obsesyjne poglądy na temat wolnego handlu, uwielbienie dla ceł i kult nadwyżki w handlu zagranicznym. Przed Trumpem to „wolny handel” był fabrycznym ustawieniem amerykańskiej prawicy – również w Tea Party, protoplaście ruchu MAGA.

Inna trumpowska anomalia: pogarda dla Europy i wystawianie rachunków dawnym sojusznikom za ich obronę. Warto przypomnieć, że pozimnowojenna Ameryka sama chciała być policjantem świata. George Bush senior, Bill Clinton (!), Bush junior – wszyscy ci prezydenci słowami i czynami zapewniali, że Ameryce odpowiada taka rola, bo choć dużo kosztuje, to jest gwarancją globalnego spokoju, który zapewnił USA dekady prosperity.

Oczywiście wydatki na obronność w kilku ważnych europejskich państwach były niepoważne i musiały się spotkać z amerykańską krytyką. Jednak z drugiej strony, jak pisał Henry Kissinger, „lepiej, żeby kilka z nich przesadnie się nie zbroiło, bo znów będziemy musieli zaprowadzać spokój w Europie”. Z tej perspektywy Trump również jest anomalią – właśnie absurdalnym przepięciem trendu, który w trumpowskim wydaniu staje się karykaturą.

I oczywiście Trump – jak każde przepięcie – może uszkodzić system.