Czekają na ruch Trumpa. Wojująca Ameryka pcha Azję w objęcia Chin, sojusze już pękają

Chiny zajęły wygodną pozycję i zgodnie z powiedzeniem o tym, że nie należy poprawiać błędów swojego przeciwnika, czekają na kolejne ruchy Trumpa. Ich sukces jest tym bardziej prawdopodobny, że w przypadku Iranu amerykański prezydent nie ma dużego pola manewru.

Ameryka pcha Azję Południową i Wschodnią w objęcia Chin. To już nie jest robocza hipoteza ekspertów, bardziej stwierdzenie faktu. Ilustruje go raport singapurskiego think tanku ISEAS, który przygląda się polityce i gospodarkom Azji Południowo-Wschodniej. ISEAS co roku przygotowuje badanie, uważane za dość wiarygodny wskaźnik nastrojów osób pośrednio lub bezpośrednio mających wpływ na politykę w krajach regionu, w tym tzw. liderów opinii i biznesu, decydentów, akademików, działaczy organizacji pozarządowych itd. Jedno z pytań poświęcone jest rywalizacji strategicznej i temu, po której stronie należy się ustawić. Najczęstsza odpowiedź? Po chińskiej.

Trump wszystko zmienił

ChRL po raz pierwszy wyprzedziła Stany Zjednoczone w 2024 i w tym roku też nie oddaje pozycji. Z kolei w pytaniu o największe wyzwanie geopolityczne głównym wskazaniem stało się przywództwo Donalda Trumpa. To istotna zmiana, bo choćby w edycji zeszłorocznej wygrało „agresywne zachowanie Chin na Morzu Południowochińskim”. Teraz to zagrożenie mniejszej rangi, osiągnęło raptem nr 3. Postrzeganie się zmienia, pisze ISEAS, a wynika z obaw regionu o „niespójność polityki oraz wiarygodności długoterminowych zobowiązań w warunkach przywództwa Trumpa”.