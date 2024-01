Oscary 2024: są nominacje! AI wytypowała (prawie) bezbłędnie. A kto wygra?

„Oppenheimer”, „Biedne istoty” oraz „Czas krwawego księżyca” zdobyły w sumie aż 34 nominacje do Oscarów.

W przeddzień ogłoszenia oscarowych nominacji „The Hollywood Reporter” podał typy wygenerowane przez AI na podstawie specjalnego algorytmu uwzględniającego ostatnie trendy, rekordy frekwencyjne itd. Wyniki okazały się nadzwyczaj podobne do tych prawdziwych. W kategorii najlepszy film żadnych pomyłek nie było. Na dziesięć wskazanych przez maszynę tytułów wszystkie nominację otrzymały.

Czy to znaczy, że w tym roku było szczególnie łatwo przewidzieć, które filmy i jacy artyści zostaną wyróżnieni? A dlaczego żaden z Polaków nie dostał nominacji? Czy „Oppenheimer” z 13 nominacjami to murowany faworyt? I o czym w ogóle świadczy ten, a nie inny wybór członków Amerykańskiej Akademii Filmowej, którzy po raz 96. przyznali swoje nominacje w 24 kategoriach? O tym wszystkim na gorąco tuż po ceremonii ogłoszenia rozmawiają Jakub Demiańczuk oraz Janusz Wróblewski.

Pełna lista nominacji do Oscarów 2024

Najlepszy film:

American Fiction

Anatomia upadku

Barbie

Biedne istoty

Czas krwawego księżyca

Maestro

Oppenheimer

Poprzednie życie

Przesilenie zimowe

Strefa interesów

Reżyseria:

Justine Triet (Anatomia upadku)

Martin Scorsese (Czas krwawego księżyca)

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Yorgos Lanthimos (Biedne istoty)

Jonathan Glazer (Strefa interesów)

Aktor pierwszoplanowy:

Bradley Cooper (Maestro)

Colman Domingo (Rustin)

Paul Giamatti (Przesilenie zimowe)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Jeffrey Wright (American Fiction)

Aktorka pierwszoplanowa:

Annette Bening (Nyad)

Lily Gladstone (Czas krwawego księżyca)

Sandra Hüller (Anatomia upadku)

Carey Mulligan (Maestro)

Emma Stone (Biedne istoty)

Aktor drugoplanowy:

Sterling K. Brown (American Fiction)

Robert De Niro (Czas krwawego księżyca)

Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Ryan Gosling (Barbie)

Mark Ruffalo (Biedne istoty)

Aktorka drugoplanowa:

Emily Blunt (Oppenheimer)

Danielle Brooks (Kolor purpury)

America Ferrera (Barbie)

Jodie Foster (Nyad)

Da’Vine Joy Randolph (Przesilenie zimowe)

Scenariusz adaptowany:

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Biedne istoty

Strefa interesów

Scenariusz oryginalny:

Anatomia upadku

Przesilenie zimowe

Maestro

Obsesja

Poprzednie życie

Najlepszy film międzynarodowy:

Ja kapitan

Perfect Days

Śnieżne bractwo

Pokój nauczycielski

Strefa interesów

Montaż:

Anatomia upadku

Przesilenie zimowe

Czas krwawego księżyca

Oppenheimer

Biedne istoty

Zdjęcia:

Hrabia

Czas krwawego księżyca

Maestro

Oppenheimer

Biedne istoty

Efekty specjalne:

Twórca

Godzilla Minus One

Strażnicy Galaktyki Vol. 3

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Napoleon

Muzyka:

American Fiction

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia

Czas krwawego księżyca

Oppenheimer

Biedne istoty

Piosenka:

I’m Just Ken (Barbie)

What Was I Made For? (Barbie)

The Fire Inside (Flamin’ Hot: Smak sukcesu)

Wahzhazhe (A Song For My People; Czas krwawego księżyca)

It Never Went Away (Jon Batiste: Amerykańska symfonia)

Animacja pełnometrażowa:

Chłopiec i czapla

Między nami żywiołami

Nimona

Pies i robot

Spider-Man: Poprzez multiwersum

Animacja krótkometrażowa:

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Dokument pełnometrażowy:

Bobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory

Cztery córki

To Kill a Tiger

20 dni w Mariupolu

Dokument krótkometrażowy:

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Nǎi Nai & Wài Pó

Kostiumy:

Barbie

Czas krwawego księżyca

Napoleon

Oppenheimer

Biedne istoty

Charakteryzacja:

Golda

Maestro

Oppenheimer

Biedne istoty

Śnieżne bractwo

Scenografia:

Barbie

Czas krwawego księżyca

Napoleon

Oppenheimer

Biedne istoty

Dźwięk:

Twórca

Maestro

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Oppenheimer

Strefa interesów

Krótkometrażowy film fabularny:

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar