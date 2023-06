Czym jest WIBOR i jaka jest jego wysokość?

WIBOR to wskaźnik referencyjny wzbudzający spore emocje wśród kredytobiorców. To od niego w znacznej mierze zależy wysokość oprocentowania zobowiązań. Czym dokładnie jest WIBOR, kto go ustala i ile wynosi?

WIBOR – co to jest? WIBOR (z ang. Warsaw Interbank Offered Rate) to jeden ze wskaźników referencyjnych używanych na rynkach finansowych, w tym także w bankowości. Odzwierciedla on poziom stopy procentowej, po jakiej banki mogłyby składać w innych bankach środki pieniężne (depozyty) na określony termin. Wskaźnik WIBOR bazuje na danych dotyczących wzajemnych depozytów pomiędzy bankami. Kto i w jaki sposób oblicza WIBOR? Wysokość stawki WIBOR ustalana jest każdego dnia roboczego do godziny 11:00 przez największe banki działające w Polsce. Na potrzeby tego procesu (tzw. fixingu) nazywa się je dealerami rynku pieniężnego. Każdy uczestnik fixingu zobowiązany jest dostarczyć kwotowania modelowe (wyliczone na podstawie transakcji międzybankowych) oraz kwotowania wiążące, czyli oprocentowanie, po jakim każdy bank gotowy jest zawrzeć transakcję na każdy z terminów fixingowych. W przypadku braku transakcji, administrator wskaźników referencyjnych, czyli GPW Benchmark, wykorzystuje do wyliczenia poziomu WIBOR kwotowania wiążące poprzez ich uśrednienie. Zazwyczaj odrzuca się wartości skrajne (dwa najwyższe i dwa najniższe kwotowania w przypadku przekazania podczas fixingu co najmniej 10 kwotowań lub jedynie najwyższe i najniższe kwotowanie, jeśli łącznie podczas fixingu przekazano 8 lub 9 kwotowań). W przypadku przekazania administratorowi przez uczestników fixingu 5 lub mniej kwotowań na dany termin fixingowy, administrator nie ustala stawki referencyjnej na taki termin fixingowy. WIBOR a stopy procentowe NBP Obliczanie stawki WIBOR odbywa się według zasad określonych przez Administratora WIBOR, czyli GPW Benchmark - spółkę zależną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Stawka WIBOR jest uzależniona od poziomu głównej stopy procentowej, ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej, czyli organ Narodowego Banku Polskiego. Wzrost/obniżka stóp procentowych NBP wpływa na wzrost/obniżenie wskaźnika WIBOR. Ile wynosi WIBOR? WIBOR obejmuje różne stawki obliczane na podstawie okresów, na jaki banki pożyczają sobie pieniądze. Do ustalania oprocentowania kredytów hipotecznych najczęściej używane są stawki WIBOR 3M (dotycząca depozytów trzymiesięcznych) i WIBOR 6M (dotycząca pożyczek sześciomiesięcznych). W czerwcu 2023 roku WIBOR 3M wynosi 6,90%, a WIBOR 6M 6,95%. Takie stawki utrzymują się od kilku miesięcy. W ostatnim czasie najwyższe stawki były odnotowane w listopadzie 2022 r. Wówczas WIBOR 3M wynosił 7,60%, a WIBOR 6M 7,80%. Dlaczego WIBOR jest zamieniany na WIRON? W 2025 r. kredyty z oprocentowaniem obliczanym na podstawie wskaźnika WIBOR staną się przeszłością. W umowach pojawi się nowy wskaźnik WIRON, którego wprowadzenie to odpowiedź na międzynarodowy trend, jakim jest wyznaczanie wskaźników referencyjnych w oparciu o transakcje typu overnight (jednodniowych). Podobne reformy wskaźników referencyjnych miały miejsce m.in. w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii czy strefie EURO. Dowiesz się o tym więcej tutaj: https://bankiwpolsce.pl/wplyw-zmiany-stawki-wibor-na-wiron-w-ujeciu-it. Materiał przygotowany przez Związek Banków Polskich