Idealna ilość detergentu w każdym praniu — z funkcją AutoDose od Electrolux

Często nie zastanawiamy się, ile detergentu wsypujemy do prania, a od tego zależy skuteczność prania i trwałość ubrań. Za dużo proszku lub płynu powoduje resztki na tkaninach i nadmierną pianę, za mało — niedoprane rzeczy.

Pralki Electrolux AbsoluteCare z funkcją AutoDose same precyzyjnie dobierają ilość detergentu do załadunku i rodzaju tkanin, oszczędzając detergent i chroniąc ubrania. Dzięki temu codzienne pranie jest łatwiejsze i bezpieczne dla garderoby.

Automatyczne dozowanie detergentu i płynu do płukania

Szuflada AutoDose to inteligentny system, który sam dobiera odpowiednią ilość detergentu i płynu do płukania przy każdym cyklu. Czujniki ważą wsad i analizują jego parametry, obliczając optymalną dawkę środków piorących.

Rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić nawet do 60% detergentu¹, chroniąc jednocześnie włókna tkanin. Zbiornik AutoDose wystarcza na około 20 cykli prania, co zwiększa wygodę i ogranicza konieczność częstego uzupełniania środków.

Dla tych, którzy wolą pełną kontrolę, pralka umożliwia też ręczne dozowanie detergentu lub użycie proszku w dedykowanej komorze szuflady, dopasowując tryb pracy do potrzeb i rodzaju prania.

Dłuższa świeżość i lepszy wygląd Twojej garderoby

Pralka Electrolux UltraCare 800 z linii AbsoluteCare, dba o każdy detal Twojej garderoby. Dzięki wstępnemu mieszaniu detergentu i płynu do płukania środki piorące są równomiernie rozprowadzane po całym wsadzie, co przekłada się na skuteczne pranie nawet w krótkich cyklach i niskich temperaturach.

Zaawansowane programy prania wspierają codzienną pielęgnację ubrań bez kompromisów. Program UltraQuick 49 min to energooszczędne i wyjątkowo skuteczne rozwiązanie, które już w temperaturze 30°C usuwa plamy z bawełny oraz tkanin syntetycznych — idealne do codziennych, mieszanych wsadów2.

Gdy liczy się każda minuta, program Rapid 20 umożliwia odświeżenie do 3 kg odzieży w zaledwie 20 minut, zachowując wysoką skuteczność prania i chroniąc strukturę tkanin. Dzięki pralkom AbsoluteCare Twoje ulubione ubrania na dłużej zachowują świeżość, intensywność kolorów i perfekcyjny wygląd.

Większy komfort i prostsza obsługa pralki

Pralki Electrolux z linii 800 oferują wygodę dzięki łączności WiFi, umożliwiającej zdalne sterowanie i powiadomienia, oraz funkcji SyncDry, która automatycznie synchronizuje programy pralki i suszarki.

Technologia SmartSelect pozwala jednym kliknięciem dopasować ustawienia, oszczędzając nawet do 80% energii, 50% czasu i 20% wody³, a wskaźnik SmartLeaf i inteligentny doradca prania pomagają wybrać najbardziej efektywne opcje.

Dodatkowo SensiCare+ rozpoznaje wielkość wsadu i optymalizuje cykl, zapewniając oszczędność do 30% energii, wody i czasu⁴ bez utraty skuteczności prania.