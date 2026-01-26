Idealna ilość detergentu w każdym praniu — z funkcją AutoDose od Electrolux
Pralki Electrolux AbsoluteCare z funkcją AutoDose same precyzyjnie dobierają ilość detergentu do załadunku i rodzaju tkanin, oszczędzając detergent i chroniąc ubrania. Dzięki temu codzienne pranie jest łatwiejsze i bezpieczne dla garderoby.
Automatyczne dozowanie detergentu i płynu do płukania
Szuflada AutoDose to inteligentny system, który sam dobiera odpowiednią ilość detergentu i płynu do płukania przy każdym cyklu. Czujniki ważą wsad i analizują jego parametry, obliczając optymalną dawkę środków piorących.
Rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić nawet do 60% detergentu¹, chroniąc jednocześnie włókna tkanin. Zbiornik AutoDose wystarcza na około 20 cykli prania, co zwiększa wygodę i ogranicza konieczność częstego uzupełniania środków.
Dla tych, którzy wolą pełną kontrolę, pralka umożliwia też ręczne dozowanie detergentu lub użycie proszku w dedykowanej komorze szuflady, dopasowując tryb pracy do potrzeb i rodzaju prania.
Dłuższa świeżość i lepszy wygląd Twojej garderoby
Pralka Electrolux UltraCare 800 z linii AbsoluteCare, dba o każdy detal Twojej garderoby. Dzięki wstępnemu mieszaniu detergentu i płynu do płukania środki piorące są równomiernie rozprowadzane po całym wsadzie, co przekłada się na skuteczne pranie nawet w krótkich cyklach i niskich temperaturach.
Zaawansowane programy prania wspierają codzienną pielęgnację ubrań bez kompromisów. Program UltraQuick 49 min to energooszczędne i wyjątkowo skuteczne rozwiązanie, które już w temperaturze 30°C usuwa plamy z bawełny oraz tkanin syntetycznych — idealne do codziennych, mieszanych wsadów2.
Gdy liczy się każda minuta, program Rapid 20 umożliwia odświeżenie do 3 kg odzieży w zaledwie 20 minut, zachowując wysoką skuteczność prania i chroniąc strukturę tkanin. Dzięki pralkom AbsoluteCare Twoje ulubione ubrania na dłużej zachowują świeżość, intensywność kolorów i perfekcyjny wygląd.
Większy komfort i prostsza obsługa pralki
Pralki Electrolux z linii 800 oferują wygodę dzięki łączności WiFi, umożliwiającej zdalne sterowanie i powiadomienia, oraz funkcji SyncDry, która automatycznie synchronizuje programy pralki i suszarki.
Technologia SmartSelect pozwala jednym kliknięciem dopasować ustawienia, oszczędzając nawet do 80% energii, 50% czasu i 20% wody³, a wskaźnik SmartLeaf i inteligentny doradca prania pomagają wybrać najbardziej efektywne opcje.
Dodatkowo SensiCare+ rozpoznaje wielkość wsadu i optymalizuje cykl, zapewniając oszczędność do 30% energii, wody i czasu⁴ bez utraty skuteczności prania.
Inteligentna pielęgnacja ubrań dzięki parze i zaawansowanym programom
Pralki Electrolux AbsoluteCare z linii 800 oferują inteligentne programy, które skutecznie odświeżają, chronią i higienicznie piorą ubrania.
SteamRefresh wygładza tkaniny i usuwa zapachy bez pełnego prania, Hygiene Para+ zapewnia najwyższy poziom czystości — połączenie cyklu prania z działaniem pary, certyfikowane przez Swissatest, skutecznie eliminuje ponad 99,99% bakterii i wirusów już w temperaturze powyżej 60°C — a program Sport dba o odzież techniczną, zachowując jej elastyczność i właściwości.
Uzupełnieniem są liczne programy klasyczne, takie jak Bawełna, Delikatny, Eco 40–60°C, Jeans, Syntetyki, Wełna czy Ulubiony, które zapewniają skuteczne pranie, ochronę kolorów oraz oszczędność wody i energii, umożliwiając idealne dopasowanie cyklu do każdej tkaniny.
Bezpieczne i skuteczne cykle dla idealnie czystych ubrań
Pralki Electrolux AbsoluteCare z linii 800 zostały stworzone z myślą o tym, aby każdy cykl prania był nie tylko prosty i wygodny, ale też bezpieczny dla ubrań i maksymalnie skuteczny.
Innowacyjny silnik inwerterowy Inverter Motor+ działa cicho, jest energooszczędny i wydajniejszy niż standardowe silniki indukcyjne, zapewniając delikatne, a zarazem skuteczne pranie nawet przy dużych wsadach. Model EW8F5417ACP wyróżnia się poziomem hałasu podczas wirowania wynoszącym zaledwie 72 dB przy maksymalnej prędkości 1400 obr./min.
Specjalna konstrukcja bębna SmoothCare pozwala tkaninom swobodnie przesuwać się po poduszeczkach bębna, minimalizując tarcia i ryzyko uszkodzeń. Duży bęben o pojemności 10 kg oraz szerokie drzwi ułatwiają pranie większych wsadów, a inteligentne funkcje, takie jak TimeManager, SoftPlus i pranie wstępne, pozwalają dopasować cykl do Twoich potrzeb, zapewniając świeżość i perfekcyjną pielęgnację.
Pralki AbsoluteCare są również energooszczędne – zużywają nawet 30 % mniej energii niż standardowe modele klasy A6. Model EW8F5417ACP zużywa zaledwie 36 kWh energii rocznie przy 100 cyklach, co przy taryfie G11 w Polsce oznacza koszt około 41,40 zł, przy jednoczesnym zużyciu tylko 50 litrów wody na jeden cykl.
- Na podstawie wewnętrznego testu ilości detergentu użytego do wsadu 2 kg za pomocą funkcjiAutoDosew porównaniu ze średnim zużyciem detergentu przy dozowaniu ręcznym zgodnie z wewnętrznym testem panelowym.
- Na podstawie wewnętrznego testu porównującego zużycie energii podczas programu Bawełna 40°C z programem UltraQuick 49 minut w temperaturze 30°C. *Na podstawie zewnętrznego testu usuwania plam z 50 powszechnie występujących plam domowych przy użyciu programu UltraQuick 30°C z wsadem 5 kg.
- Na podstawie wewnętrznego testu porównującego zużycie energii, czasu i wody przy ustawieniu SmartSelect Normalne – Bawełna 40° z ustawieniem SmartSelect Extra Light – Bawełna 20° przy 4 kg wsadu tkanin bawełnianych.
- Na podstawie wewnętrznego testu zużycia energii, wody i czasu w cyklu Bawełna 30°C przy wsadzie 1 kg w porównaniu z maksymalnym wsadem przy użyciu systemu SensiCare+, który dostosowuje program w zależności od wielkości wsadu.
- Na podstawie zewnętrznych testów, testowane na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa i MS2.
- W porównaniu do wymogów klasy energetycznej urządzeń w klasie A.
