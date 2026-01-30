Przejdź do treści
Reklama
Reklama
materiał promocyjny
30 stycznia 2026
Inspiracje i porady

Przygotowanie kosmetyczne na wiosnę - co warto zmienić po zimie?

30 stycznia 2026
. . mat. pr.
Wiosna to naturalny moment na rewizję codziennej pielęgnacji. Po miesiącach niskich temperatur, suchego powietrza i ograniczonego nasłonecznienia skóra często jest odwodniona, poszarzała i bardziej wrażliwa.

Odpowiednie przygotowanie kosmetyczne pozwala poprawić jej kondycję i zapobiec problemom w kolejnych miesiącach.

Zabiegi kosmetyczne, które warto wykonać wiosną

Wczesna wiosna to odpowiedni moment na stopniową regenerację skóry po zimie przy wykorzystaniu pielęgnacji domowej. Kluczowe znaczenie mają zabiegi wspierające odnowę naskórka i poprawę nawilżenia, bez nadmiernego obciążania skóry.

W codziennej pielęgnacji warto uwzględnić regularne, delikatne złuszczanie, np. przy użyciu peelingów enzymatycznych lub kosmetyków z niskimi stężeniami kwasów AHA i PHA. Pomagają one usunąć martwe komórki naskórka, wygładzić skórę i poprawić jej koloryt, jednocześnie minimalizując ryzyko podrażnień.

Istotnym elementem są także intensywne kuracje nawilżające i regenerujące, oparte na maseczkach z kwasem hialuronowym, ceramidami czy pantenolem. Regularne stosowanie takich produktów wspiera odbudowę bariery hydrolipidowej osłabionej przez zimowe warunki.

Warto również sięgnąć po pielęgnację antyoksydacyjną w formie serum lub kremów zawierających witaminę C, witaminę E lub ekstrakty roślinne. Składniki te pomagają neutralizować wolne rodniki i wspierają skórę w procesach regeneracyjnych po okresie zwiększonego stresu środowiskowego.

Należy unikać intensywnych, drażniących metod pielęgnacji w momencie, gdy nasłonecznienie zaczyna wzrastać, szczególnie bez równoległego stosowania ochrony przeciwsłonecznej.

Czy na wiosnę zmieniać kosmetyki do pielęgnacji twarzy?

Zmiana pór roku powinna wiązać się z modyfikacją pielęgnacji. Wiosną zaleca się stosowanie lżejszych kremów nawilżających zamiast ciężkich, odżywczych formuł zimowych, a także wprowadzenie serum z witaminą C lub niacynamidem, które wspierają wyrównanie kolorytu i ochronę antyoksydacyjną.

Warto ograniczyć silnie okluzyjne produkty, które przy wyższych temperaturach mogą sprzyjać zanieczyszczaniu porów. Kluczowe jest stopniowe wprowadzanie nowych kosmetyków i obserwowanie reakcji skóry.

Szeroki wybór kosmetyków do twarzy i ciała znajdziesz na stronie apo-discounter.pl

Pielęgnacja ciała po zimie

Skóra ciała po zimie często jest przesuszona i szorstka. Podstawą wiosennej pielęgnacji jest regularne złuszczanie naskórka 1-2 razy w tygodniu oraz codzienne nawilżanie balsamami lub emulsjami o lżejszej konsystencji.

Wiosna to także dobry moment, aby zadbać o partie skóry bardziej eksponowane w cieplejszych miesiącach, takie jak dłonie i stopy, które po zimie wymagają regeneracji i wygładzenia.

Ochrona przeciwsłoneczna - nie tylko latem

Jednym z najczęstszych błędów pielęgnacyjnych jest rezygnacja z ochrony przeciwsłonecznej wiosną. Promieniowanie UVA oddziałuje na skórę przez cały rok i przyczynia się do jej przedwczesnego starzenia.

W okresie wiosennym rekomendowane jest codzienne stosowanie kremów z filtrem SPF 30 lub 50, szczególnie przy stosowaniu składników aktywnych, takich jak kwasy czy retinoidy. Regularna ochrona przeciwsłoneczna stanowi istotny element świadomej pielęgnacji i długofalowej profilaktyki zdrowia skóry.

Materiał przygotowany przez Apo-discounter.pl.

materiał promocyjny

Reklama

Czytaj także

null
Świat

Lęk przed drugą Jałtą. Trzech drapieżców gra już nowy koncert mocarstw? Trudny czas dla Europy i Polski

Amerykańska interwencja w Wenezueli i zapowiedzi Donalda Trumpa o zagarnięciu Grenlandii zapowiadają inny porządek świata. Fatalny dla takich krajów jak Polska.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
13.01.2026
null
Kraj

Polska jak Australia? Co o zakazie social mediów dla dzieci sądzą politycy różnych opcji

Ograniczenie dostępu dzieci do mediów społecznościowych w Polsce nie jest fikcją. Za jakąś formą regulacji opowiadają się politycy wszystkich partii w Sejmie. Pytanie, czy wystarczy im determinacji, żeby przegłosować odpowiednie przepisy.

Michał Tomasik
08.01.2026
null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Wstydzimy się ginekologa. Zwłaszcza zetki badają się rzadko. „To jest nasza wielka klęska”

Coraz większą barierą na drodze do regularnych wizyt i badań są ich koszty. Z ginekologa na NFZ skorzystać się boimy, na prywatnego coraz rzadziej Polki stać.

Agata Szczerbiak
11.01.2026
null
Kraj

Aleksander Kwaśniewski dla „Polityki”: Spokojnie nie będzie, a może być groźnie. Nie ma czasu na oddech

Naszą racją stanu będzie utrzymanie w gotowości ukraińskiej armii, na co muszą się znaleźć finanse. Kolejna sprawa to poważny projekt odbudowy, który włączy instytucje i firmy – mówi Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP.

Rafał Kalukin
08.01.2026
null
Świat

Dacze Putina: tu się ukrywa i przyjmuje gości. Już nie czuje się bezpiecznie, wpadł w paranoję

Gdyby Ukraińcy chcieli uderzyć w kolejne rezydencje Putina, to ich lista jest dość długa, w większości też znana. To tylko wzmaga niepokój i paranoję rosyjskiego dyktatora. W końcu zaczyna odczuwać ciężar wojny, którą sam wywołał.

Agnieszka Bryc
01.01.2026
null
Nauka

Mróz to brutalny test dla organizmu. Sprawdź, czy go zdasz

Natura nie jest naszym wrogiem, ale lubi testować naszą adaptacyjność – zatem adaptujmy się mądrze, bo mróz, nawet spodziewany, wciąż potrafi zaszkodzić. Na szczęście mamy sposoby, by się przed tym obronić.

Paweł Walewski
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Jeszcze się policzymy! Po „rozwodzie”. Jak się dzielić majątkiem, kiedy nie ma się ślubu

Związek nieformalny też może wywołać poważne zobowiązania majątkowe – uznał Sąd Najwyższy. Być może na dekady zmieniając kurs polskiego orzecznictwa w sprawach dotyczących niemałżeństw.

Martyna Bunda
09.12.2025
null
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
null
Rynek

Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha. Jest ciekawie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę z naszą siłą nabywczą. Udaliśmy się do trzech nieodległych supermarketów Lidl: w niemieckim Görlitz, czeskim Hradec Kralove i w polskim Wrocławiu. Taki sam koszyk zakupów porównaliśmy z zarobkami. Wyszło ciekawie.

Joanna Solska
22.12.2025
null
Ludzie i style

Zwiedzamy Wielkie Muzeum Egipskie. To nie jest wyprawa dla ludzi o słabych nerwach

Imponujące, budowane 18 lat i trudne do zwiedzenia w jeden dzień Wielkie Muzeum Egipskie w Kairze wreszcie otworzyło podwoje. A tłumy ruszyły zwiedzać.

Ola Salwa
28.12.2025
Pokaż więcej

    Najchętniej czytane

  1. Paszporty POLITYKI 2025 rozdane! Kto zachwycił, poruszył, zaskoczył?

    Anna Kowalska, Aleksandra Żelazińska

  2. Węgierska azylantka Patrycja Kotecka. „Są sprawy, które mogą wyjść na jaw. To ją psychicznie rozkłada”

    Anna Dąbrowska

  3. Lęk przed drugą Jałtą. Trzech drapieżców gra już nowy koncert mocarstw? Trudny czas dla Europy i Polski

    Tomasz Zalewski z Waszyngtonu

  4. Seksualnych skandali ciąg dalszy. Szokujący „notes hańby” pogrąża księży i diecezję w Sosnowcu

    Jan Dziadul

  5. Prezydent w bikini. PiS w pościgu za USA nie zauważył, że to USA wyraźnie się zgubiły

    Bartek Chaciński
Reklama