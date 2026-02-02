Sztyblety w męskiej garderobie – dlaczego ten fason powraca każdej jesieni i zimy?

Sztyblety to niezwykle uniwersalny, klasyczny fason męskiego obuwia. Pasuje tak naprawdę do wszystkiego! Nic więc dziwnego, że powraca w każdym sezonie jesienno-zimowym. Sprawdź, co warto wiedzieć o tych klasycznych butach.

Uniwersalne buty męskie

Sztyblety męskie pochodzą z XIX-wiecznej Anglii. Pierwotnie były wykorzystywane do jazdy konnej, z czasem jednak trafiły na ulice, na których królują do dziś. Ich pozbawiona zbędnych ozdobników forma sprawia, że opierają się wszelkim zmianom trendów. Z tego względu zaskakują wyjątkową uniwersalnością – pasują do jeansów, chinosów czy wełnianych spodni. Można wykorzystać je w strojach smart casual, a nawet niektórych stylizacjach biurowych. Znakomicie prezentują się z płaszczem, parką oraz krótszymi kurtkami.

Za popularność sztybletów odpowiada również ich minimalizm. Cechują je oszczędne linie, elastyczne wstawki oraz brak sznurowań, dlatego wspaniale wpisują się w proste looki, choć mogą także stać się doskonałym tłem dla odważniejszych stylizacji. Jak widać, jedna para obuwia ma wiele zastosowań, co doceni każdy mężczyzna, który nie lubi mieć zbyt wielu par butów oraz po prostu lubi wszechstronne elementy garderoby.

Moda na styl retro i wysokiej jakości rzemiosło

Moda ostatnich lat wyraźnie skręca w stronę retro i rzemiosła. Projektanci stawiają na klasyczne fasony, wysokiej jakości tworzywa i wybierają trwałość zamiast sezonowych trendów. Coraz większe znaczenie ma świadomy wybór rzeczy dobrze zaprojektowanych i porządnie wykonanych, które starzeją się z klasą. Sztyblety doskonale wpisują się w ten trend, zwłaszcza modele inspirowane estetyką vintage, wykonane z naturalnej skóry i osadzone na solidnej podeszwie, która podkreśla ich użytkowy, a zarazem ponadczasowy charakter.

Idealne buty przejściowe

Sztyblety idealnie spisują się w chłodniejszych, często kapryśnych miesiącach. Radzą sobie podczas deszczowych czy śnieżnych dni, kiedy na ulicach znajduje się błoto. Jednocześnie nie są tak ciężkie jak klasyczne obuwie zimowe. Warto jednak pamiętać, że wersja skórzana sprawdzi się w każdą pogodę, za to modele zamszowe lepiej wybierać w suche dni.

Mężczyźni cenią je również za przemyślaną sylwetkę. Krótka cholewka, smukły nosek oraz dopasowanie do kostki optycznie wydłużają nogi, a przy tym dobrze wyglądają nawet pod wąskimi i prostymi spodniami.

Jak nosić sztyblety męskie?

Wybieraj modele o stonowanych kolorach, które najlepiej podkreślają formę obuwia. Czarne modele są najbardziej formalne, brązowe i koniakowe noś na co dzień. Sztyblety pasują przede wszystkim do prostych oraz dopasowanych spodni, lepiej za to unikać zestawiania ich z bardzo szerokimi nogawkami. Dobrze komponują się z górą garderoby dopasowaną do charakteru obuwia, czyli swetrów, golfów, koszul, marynarek czy prostych t-shirtów (ale nie za luźne). Unikaj zestawiania sztybletów z dresami i szerokimi sportowymi kurtkami, a także zbyt długimi nogawkami, które je zakrywają.

Materiał przygotoway przez Kazar.