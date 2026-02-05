Przejdź do treści
Reklama
Reklama
materiał promocyjny
5 lutego 2026
Inspiracje i porady

Trendy edukacyjne i nowe technologie w nauce w 2026

5 lutego 2026
. . mat. pr.
Cyfrowa rewolucja w edukacji nabrała tempa. W 2026 roku uczniowie mają dostęp do ogromnej liczby narzędzi: platform e-learningowych, aplikacji do nauki, rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

Paradoksalnie jednak, im więcej technologii, tym częściej pojawia się potrzeba indywidualnego wsparcia nauczyciela, który pomoże uporządkować wiedzę i skutecznie wykorzystać dostępne możliwości.

To właśnie dlatego korepetycje, zarówno stacjonarne, jak i online, pozostają jednym z najważniejszych elementów nowoczesnej edukacji.

Nauka online jako codzienność, nie alternatywa

Jeszcze kilka lat temu lekcje zdalne traktowano jako rozwiązanie tymczasowe. Dziś są one stałym elementem edukacji. Dane Superprof z 2025 pokazują, że aż 42 miliony uczniów na świecie znalazło swojego korepetytora online, a nauka przez internet stała się naturalnym wyborem dla osób ceniących elastyczność i oszczędność czasu.

Jednocześnie uczniowie coraz częściej łączą różne formy nauki:

  • samodzielną pracę z materiałami cyfrowymi,
  • zajęcia online,
  • spotkania indywidualne z korepetytorem.

Ten model doskonale sprawdza się m.in. przy przedmiotach ścisłych, takich jak korepetycje z matematyki, gdzie liczy się regularność, systematyczne ćwiczenia i szybkie reagowanie na błędy.

Przedmioty ścisłe w centrum uwagi uczniów

W świecie pełnym automatycznych rozwiązań uczniowie coraz szybciej orientują się, że samo „gotowe zadanie” nie wystarczy. Szczególnie widoczne jest to w przypadku przedmiotów ścisłych. Na przykład korepetycje z chemii online pomagają:

  • zrozumieć zależności między teorią a praktyką,
  • przygotować się do sprawdzianów i egzaminów,
  • krok po kroku przejść przez trudne zagadnienia, których nie da się opanować bez solidnych podstaw.

Nowoczesne narzędzia mogą wspierać naukę, ale to nauczyciel decyduje o tempie, kolejności materiału i sposobie tłumaczenia — a to wciąż pozostaje kluczowe.

Języki obce w 2026: mniej testów, więcej realnej komunikacji

Zmienia się również podejście do nauki języków. W 2026 roku uczniowie oczekują efektów praktycznych: swobodnej komunikacji, pewności w mówieniu i rozumienia języka w realnych sytuacjach.

Dlatego coraz większym zainteresowaniem cieszą się korepetycje z angielskiego, francuskiego, czy hiszpańskiego prowadzone przez native speakerów:

  • w formie konwersacji,
  • z naciskiem na słownictwo branżowe lub szkolne,
  • indywidualnie, z dopasowaniem do celu ucznia (egzamin, praca, wyjazd).

Dzięki lekcjom online możliwa jest nauka z nauczycielem z dowolnego miejsca, bez ograniczeń geograficznych.

Skala edukacji indywidualnej rośnie

Nowoczesne platformy edukacyjne takie jak Superprof.pl działają dziś globalnie. Przykładowo:

  • użytkownicy korzystają z zajęć w ponad 67 krajach,
  • dostępnych jest ponad 2000 różnych dziedzin nauki,
  • miesięczny ruch na platformach edukacyjnych sięga ponad 100 milionów odwiedzin.

Te liczby jasno pokazują, że edukacja indywidualna przestała być niszą — stała się standardem dla uczniów poszukujących skutecznych i elastycznych rozwiązań.

Dlaczego korepetycje są tak ważne w erze technologii?

W 2026 roku technologia:

  • przyspiesza naukę,
  • daje dostęp do wiedzy,
  • automatyzuje część procesu.

Ale to korepetytor:

  • tłumaczy w sposób zrozumiały dla konkretnej osoby,
  • motywuje do regularnej pracy,
  • pomaga wyznaczyć cele i je realizować.

Podsumowując, edukacja w tym roku łączy nowoczesne narzędzia i ludzkie doświadczenie. Choć technologia zmienia sposób nauki, to indywidualne podejście nadal decyduje o efektach. Uczniowie, którzy chcą realnych postępów, coraz częściej wybierają korepetycje — elastyczne, dopasowane do potrzeb i prowadzone przez doświadczonych nauczycieli.

Materiał przygotowany przez Superprof.

materiał promocyjny

Reklama

Czytaj także

null
Świat

Lęk przed drugą Jałtą. Trzech drapieżców gra już nowy koncert mocarstw? Trudny czas dla Europy i Polski

Amerykańska interwencja w Wenezueli i zapowiedzi Donalda Trumpa o zagarnięciu Grenlandii zapowiadają inny porządek świata. Fatalny dla takich krajów jak Polska.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
13.01.2026
null
Kraj

Polska jak Australia? Co o zakazie social mediów dla dzieci sądzą politycy różnych opcji

Ograniczenie dostępu dzieci do mediów społecznościowych w Polsce nie jest fikcją. Za jakąś formą regulacji opowiadają się politycy wszystkich partii w Sejmie. Pytanie, czy wystarczy im determinacji, żeby przegłosować odpowiednie przepisy.

Michał Tomasik
08.01.2026
null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Wstydzimy się ginekologa. Zwłaszcza zetki badają się rzadko. „To jest nasza wielka klęska”

Coraz większą barierą na drodze do regularnych wizyt i badań są ich koszty. Z ginekologa na NFZ skorzystać się boimy, na prywatnego coraz rzadziej Polki stać.

Agata Szczerbiak
11.01.2026
null
Kraj

Aleksander Kwaśniewski dla „Polityki”: Spokojnie nie będzie, a może być groźnie. Nie ma czasu na oddech

Naszą racją stanu będzie utrzymanie w gotowości ukraińskiej armii, na co muszą się znaleźć finanse. Kolejna sprawa to poważny projekt odbudowy, który włączy instytucje i firmy – mówi Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP.

Rafał Kalukin
08.01.2026
null
Świat

Dacze Putina: tu się ukrywa i przyjmuje gości. Już nie czuje się bezpiecznie, wpadł w paranoję

Gdyby Ukraińcy chcieli uderzyć w kolejne rezydencje Putina, to ich lista jest dość długa, w większości też znana. To tylko wzmaga niepokój i paranoję rosyjskiego dyktatora. W końcu zaczyna odczuwać ciężar wojny, którą sam wywołał.

Agnieszka Bryc
01.01.2026
null
Nauka

Mróz to brutalny test dla organizmu. Sprawdź, czy go zdasz

Natura nie jest naszym wrogiem, ale lubi testować naszą adaptacyjność – zatem adaptujmy się mądrze, bo mróz, nawet spodziewany, wciąż potrafi zaszkodzić. Na szczęście mamy sposoby, by się przed tym obronić.

Paweł Walewski
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Jeszcze się policzymy! Po „rozwodzie”. Jak się dzielić majątkiem, kiedy nie ma się ślubu

Związek nieformalny też może wywołać poważne zobowiązania majątkowe – uznał Sąd Najwyższy. Być może na dekady zmieniając kurs polskiego orzecznictwa w sprawach dotyczących niemałżeństw.

Martyna Bunda
09.12.2025
null
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
null
Rynek

Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha. Jest ciekawie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę z naszą siłą nabywczą. Udaliśmy się do trzech nieodległych supermarketów Lidl: w niemieckim Görlitz, czeskim Hradec Kralove i w polskim Wrocławiu. Taki sam koszyk zakupów porównaliśmy z zarobkami. Wyszło ciekawie.

Joanna Solska
22.12.2025
null
Ludzie i style

Zwiedzamy Wielkie Muzeum Egipskie. To nie jest wyprawa dla ludzi o słabych nerwach

Imponujące, budowane 18 lat i trudne do zwiedzenia w jeden dzień Wielkie Muzeum Egipskie w Kairze wreszcie otworzyło podwoje. A tłumy ruszyły zwiedzać.

Ola Salwa
28.12.2025
Pokaż więcej

    Najchętniej czytane

  1. Węgierska azylantka Patrycja Kotecka. „Są sprawy, które mogą wyjść na jaw. To ją psychicznie rozkłada”

    Anna Dąbrowska

  2. Nowe akta Epsteina: pikantne szczegóły, kolejne nazwiska. „Świat nie wie, jaki Trump jest głupi”

    Tomasz Zalewski z Waszyngtonu

  3. Zimna wojna. Trump drażni nas i obraża, Europa pierwszy raz się stawia. Polska jeszcze żyje w iluzji

    Mateusz Mazzini

  4. Seksualnych skandali ciąg dalszy. Szokujący „notes hańby” pogrąża księży i diecezję w Sosnowcu

    Jan Dziadul

  5. Ukraińcy identyfikują swoich chłopców. Ciało za ciałem trafia na stół. „Do tego nie da się przywyknąć”

    Paweł Reszka z Odessy
Reklama