Służba nie drużba, belzebub, króliki i coś jeszcze

Informacja (w związku z zakończeniem poprzedniego felietonu): „Trump właśnie napisał na Twitterze, że wstrzymuje zmianę prawa pozwalającą myśliwym na przywożenie do domów krwawych trofeów ze słoni, a BBC twierdzi, że to dzięki masowej akcji w mediach społecznościowych”.

Nie sądzę, aby ta wiadomość spodobała się promotorom dobrej zmiany, w szczególności p. Szyszce. Ten zacny jegomość (może trzeba by napisać: Jego Mość, skoro był widziany w prawdziwej karecie z prawdziwym biskupem) ostatnio odznaczył się (co najmniej) dwoma kunsztownymi rozumowaniami. Po pierwsze wyjaśnił, że nie jest prawdą, jakoby Polska wycinała ostatnią dziewiczą puszczę w Europie, ponieważ nie wiadomo, kto wyciął przedostatnią. To trochę tak jak w powiedzeniu Leca, że przedostatni Mohikanin zabił ostatniego, aby zostać ostatnim.

Po drugie, p. Szyszko bystrze skonstatował, że wyrok Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości nakazujący Polsce natychmiastowe wstrzymanie wycinki Puszczy Białowieskiej świadczy o tym, że Polska zawsze stosowała się do ekologicznych zaleceń UE. W otoczeniu p. Szyszki trwa zresztą debata, czy w rzeczonej puszczy była wycinka czy tylko wycięcia, przy czym eksperci bliscy ministrowi od strzelania do bezbronnych bażantów opowiadają się za tym drugim stanowiskiem. Z drugiej strony jakoś cicho o korniku drukarzu, z którym trzeba było walczyć przy pomocy wycinki (i/lub) wycięć.