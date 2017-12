Beata Szydło zakazała publikacji wyroków TK, łamiąc konstytucję

Prawnik HFPCz Marcin Szwed zdobył, korzystając z prawa dostępu do informacji publicznej, dokumenty z postępowania karnego w sprawie odmawiania wiosną i latem ubiegłego roku przez premier Beatę Szydło publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Są wśród nich protokoły przesłuchań świadków, w tym szefowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beaty Kempy oraz dyrektorki Rządowego Centrum Legislacji Jolanty Rusiniak, a także prokuratorskie postanowienie o umorzeniu sprawy.

Ich lektura prowadzi do kilku wniosków.

Po pierwsze, ujawniono dowody, na mocy których Beacie Szydło powinien być postawiony zarzut złamania konstytucji przez osobiste – i to kilkakrotne – wydawanie poleceń, by nie publikować w Dziennikach Ustaw wyroków TK, które nie odpowiadały politycznej strategii ekipy PiS. To modelowy – choć z racji na bezczelność szefowej rządu i wagę naruszenia przez nią prawa także niebywały – materiał na proces przed Trybunałem Stanu.

Po drugie, zarzut niedopełnienia obowiązków bądź nadużycia uprawnień powinien być postawiony prokuratorowi prowadzącemu postępowanie. Oto mimo posiadania zeznań wysokiej rangi urzędników, które mogłyby świadczyć o popełnieniu przez Szydło przestępstwa, prokurator Tomasz Kuroszczyk nawet nie próbował jej przesłuchać i rychło umorzył sprawę – usiłując zamieść ją pod dywan.