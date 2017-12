Polska chce deportować ukraińską rodzinę. Za mało ucierpiała?

Sprawę zbadano wnikliwie, organy administracyjne dochowały należytej staranności i z uwagą pochyliły się nad materiałem dowodowym. Urzędnikom wyszło, że historia ukraińskiej rodziny Szmatowów nie jest wystarczająco ciężka, a lęk przed zagrożeniem nie aż taki, jak się może wydawać. Zanim nakażą opuścić Polskę, przedstawią analizy, z których wynika, że ich życie po reemigracji nie będzie aż takie okropne.

Ale Jany, Hryhorija i ich synów to nie przekonuje. – Nasze dzieci znają Polskę lepiej niż kraj swego pochodzenia. Niestety, Ukraina okazała się dla nas obcym krajem. – mówi Jana Szmatowa. – Ciężko być człowiekiem, który nigdzie nie ma swojego miejsca.

Od 2014 roku mają swoje miejsce w Polsce, ale z końcem listopada dostali decyzję o zobowiązaniu do powrotu na Ukrainę. Komendant Placówki Straży Granicznej w Gdańsku mógł dać im 15 dni, ale przeciągnął to do 30, co wypada tuż przed wigilią. Dostali najniższy z możliwych, półroczny zakaz wjazdu na terytorium RP. Jeśli się spóźnią, to zakaz rozciągnie się też na inne państwa strefy Schengen.

Rzecznik Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, Andrzej Juźwiak uspokaja: – Ta decyzja nie podlega wykonaniu z uwagi na prowadzone postępowanie w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej po kolejnym wniosku złożonym przez cudzoziemców.

Można się jeszcze próbować odwoływać, ta gra w prawo administracyjne nadal się toczy. I choć w przepisach porządek, to nie wszystkim zgadza się poczucie sprawiedliwości.