Mastalerek atakuje Morawieckiego

We wtorek rano prezydent Andrzej Duda twittuje: „Bardzo ciekawy pomysł. MMastalerek” – i linkuje do tekstu Marcina Mastalerka z tygodnika „Sieci Prawdy”. Tekst „Polskie marki muszą pracować na markę Polski na świecie” to wielka krytyka projektu obchodów stulecia niepodległości, za które odpowiada rząd. Oto kilka cytatów:

„Dbanie o wizerunek Polski, o promocję naszego kraju na świecie, to jedna z najważniejszych obietnic, jakie złożyliśmy w kampanii wyborczej” – tak Mastalerek przypomniał, że to on był współtwórcą dwóch zwycięskich kampanii PiS.

„Obiecaliśmy, że polskie firmy pod polską banderą będą zdobywać nowe rynki. Staną się ambasadorami naszych osiągnięć i realizatorami ambicji. (…) To jedna z wciąż niezrealizowanych obietnic. W tej materii nie »wstaliśmy z kolan«. Czasem mam wrażenie, że menedżerowie spółek skarbu państwa nie mają śmiałości, wyobraźni i determinacji. Boją się” – tak wypomniał Mateuszowi Morawieckiemu, że nie panuje nad spółkami.

Marcin Mastalerek, sprawny marketingowiec, wie, że krytyka to za mało, więc podsuwa rozwiązanie – obrazowe, konkretne i z rozmachem: „W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, w 90-lecie powstania LOT jest idealny moment, żeby powiedzieć – Polskie Linie Lotnicze LOT będą miały barwy biało-czerwone”.

Słabe sto dni Morawieckiego

We wtorek kilka swoich myśli Mastalerek rozwinął w porannym programie Bogdana Rymanowskiego w TVN24. Rozwinął mocno i odważnie. O ile w „Sieciach” nazwisko Morawieckiego nie padło ani razu, o tyle w telewizyjnej rozmowie zaczepił premiera bezpośrednio.

Pytany o ocenę jego pierwszych stu dni, odparł: „Mam nadzieję, że w kampanii wyborczej pan premier Morawiecki będzie lepszy niż podczas tych stu dni. (...) Wszyscy widzimy, jakie to było sto dni”. Były rzecznik radzi Morawieckiemu, aby bardziej zajmował się gospodarką, a mniej historią, bo to ostatnie nie bardzo mu wychodzi. Choć o tym, jak Morawiecki radzi sobie z gospodarką i że nie najlepiej, Mastalerek dał wyraz przecież na łamach tygodnika.