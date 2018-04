Za co PGZ płaci amerykańskim lobbystom?

Wnętrze radomskiej Fabryki Broni Łucznik należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Ludzie z otoczenia prezydenta Donalda Trumpa, wysocy rangą wojskowi, wpływowe i piękne kobiety oraz lobbyści rezydujący nieopodal Białego Domu. W tej historii jest niemal wszystko, co nadaje się na scenariusz politycznego thrillera. Dla nas najważniejsze jest jednak to, że przy okazji waszyngtońskich rozgrywek wypłynęła kwestia sowicie opłacanego lobbingu na rzecz PGZ, który do tej pory nie był ujawniony. Dzięki amerykańskiej prasie znamy nawet treść umowy wiążącej Polską Grupę Zbrojeniową z lobbystami w Waszyngtonie i wiemy dokładnie, ile kosztują ich usługi. Ale po kolei.

Portal „The Daily Beast”, jedno z najbardziej poczytnych i rozpolitykowanych nowych mediów internetowych, opublikował artykuł łączący nieformalnego doradcę prezydenta Trumpa z wielomiliardowymi kontraktami zbrojeniowymi dla Polski. Ogniwem pośrednim, dodającym historii smaku, jest jedna z bohaterek słynnego przed laty sex-skandalu, który zakończył wojskową karierę zasłużonego generała, Davida Petraeusa. W skrócie chodzi o to, że Corey Lewandowski – były szef kampanii Donalda Trumpa, a wciąż jego nieformalny współpracownik – miał przejąć przygotowywany przez lobbystkę-celebrytkę Jill Kelley kontrakt lobbingowy na zlecenie PGZ. Opisane przez „Daily Beast” kulisy tej operacji będą ciekawe głównie dla widzów „House of Cards”, pokazują bowiem, że nawet tym, którzy wraz z prezydentem Trumpem mieli „osuszać bagno” w Waszyngtonie, chodzi przede wszystkim o pieniądze. Wątek umowy PGZ z amerykańską firmą lobbingową BGR Group jest tylko tłem dla ich machinacji, a dla nas – dużym newsem.

Znamy treść umowy między PGZ a BGR Group

Z publicznie dostępnych – co za chwilę okaże się istotne w obliczu reakcji PGZ – amerykańskich dokumentów rejestrujących działalność prowadzoną na rzecz zagranicznych podmiotów (Foreign Agents Registration Act, FARA), „The Daily Beast” przytacza opis i treść umowy łączącej polski państwowy konglomerat zbrojeniowy z waszyngtońską kancelarią lobbingową. Większą część sześciostronnicowego dokumentu stanowi formularz FARA, określający kontrahentów i przedmiot umowy, dwie ostatnie strony zajmuje sam kontrakt między PGZ S.A. a BGR Government Affairs. Z formularza jasno wynika, że chodzi o państwową firmę zbrojeniową, będącą w posiadaniu, nadzorowaną, zarządzaną, finansowaną i subsydiowaną przez obcy rząd. Dalej formularz FARA opisuje przedmiot umowy, którym jest zapewnianie strategicznego doradztwa w zakresie relacji z rządem USA i prowadzenie PR-u w Stanach Zjednoczonych, w szczególności obejmującego bezpośrednie kontakty z przedstawicielami administracji, organizacji pozarządowych, dziennikarzami oraz innymi osobami w USA.

Załączony do formularza „letter of agreement”, czyli umowa między PGZ a BGR, zwięźle opisuje koszty i rodzaj usług na rzecz polskiej strony. BGR oferuje PGZ swoje usługi jako łącznika grupy w Waszyngtonie, który ma wspierać działania PGZ na rzecz wzmocnienia relacji polsko-amerykańskich. W szczególności, wsparcie to dotyczyć ma programów zbrojeniowych Wisła i Homar (obrony przeciwlotniczej i antyrakietowej oraz wyrzutni rakiet ziemia-ziemia).

W zamian za to ogólne wsparcie, PGZ zobowiązała się wypłacać BGR kwotę 70 tys. dolarów miesięcznie jako opłatę za usługi, a dodatkowo pokrywać też koszty przelotów krajowych i zagranicznych pracowników BGR, zakwaterowania, posiłków, transportu i innych nieprzewidzianych wydatków, zatwierdzonych przez PGZ. Płatności na rzecz BGR mają być dokonywane w kwartalnych ratach, z góry, począwszy od 15 października 2017 r. Faktury za usługi i wydatki są oddzielne. Wypowiedzenie umowy może nastąpić z jakiejkolwiek przyczyny z zachowaniem 90-dniowego terminu wypowiedzenia i należnych w tym terminie płatności. Umowę uzupełnia jeszcze krótka klauzula poufności, w której BGR zobowiązuje się do zachowania tajemnicy informacji, praktyk i polityki PGZ.

Po paragrafie stwierdzającym, iż umowa jest kompletna, ale za zgodą stron może być zmieniona, następują podpisy: prezesa BGR Eda Rogersa i dwóch członków zarządu PGZ S.A. – Macieja Lew-Mirskiego i Adama Lesińskiego. Tych ostatnich panów nie ma już w zarządzie PGZ, choć przez prawie dwa lata nadawali ton pracującej w ścisłym porozumieniu z MON Antoniego Macierewicza spółce spółek zbrojeniowych. Termin zawarcia umowy ważny jest jednak nie tylko z uwagi na personalia.

Podpis po stronie amerykańskiej datowany jest na 25 października 2017 r., po polskiej na 10 listopada. Szefowie PGZ zawarli więc umowę z amerykańską kancelarią lobbingową w czasie gdy negocjacje międzyrządowe w sprawie systemu obrony powietrznej Wisła były finalizowane. Przypomnijmy bowiem, że po wysłaniu w marcu 2017 r. ostatecznie sformułowanego zamówienia na Patrioty z systemem IBCS największe polskie zamówienie zbrojeniowe trafiło do Pentagonu, a za jego pośrednictwem do firm dostarczających poszczególne komponenty: Raytheona, Lockheed Martina i Northrop Grummana. Ofertę dla Polski kompletowano przez ponad pół roku.