Mariusz Janicki poleca nowy numer POLITYKI

Każdy powinien znaleźć w najnowszym wydaniu naszego tygodnika coś dla siebie, bo to bardzo różnorodna oferta. Poniżej wybrane propozycje:

– Adam Grzeszak pisze o tym, jak bardzo Polacy polubili turystykę krajową i zagraniczną, ale też o tym, jak masowa powszechność wyjazdów, zwiedzania, odpoczynku w kurortach staje się czasami męcząca i kłopotliwa. Zaczyna być tłoczno, głośno, drogo, zwłaszcza że nie tylko Polacy najchętniej udają się do najbardziej popularnych miejsc, które przeżywają oblężenie odczuwane przez tamtejszych mieszkańców, ale też przez przyrodę. Władze niektórych państw i miast (np. Tajlandia, Barcelona) wręcz okresowo zamykają te najbardziej „zadeptywane” atrakcje. O dolach i niedolach turysty przeczytacie Państwo w okładkowym artykule w najnowszej POLITYCE;

– Polecamy wyniki sondażu przeprowadzonego specjalnie dla POLITYKI pod hasłem „Kto i jak może pokonać PiS”. Czy Polakom podoba się państwo rządzone przez PiS, czy wierzą w to, że ta władza może być pokonana w wyborach, jeśli tak, to przez kogo? Czy jest oczekiwanie na nową partię – lewicową, prawicową, centrową? Jaką rolę w tym wszystkim może odegrać Donald Tusk? Odpowiedzi i omówienie wyników autorstwa niżej podpisanego znajdziecie Państwo w majówkowym wydaniu naszego tygodnika;

– Malwina Dziedzic pisze o nowym „napastniku” Platformy – to poseł Krzysztof Brejza; który ujawnił aferę z nagrodami dla rządu, nadal tropi finansowe przepływy w obozie władzy i wyrasta na czołowego polityka opozycji młodego pokolenia;

– Grzegorz Rzeczkowski ujawnia, jak dużymi pieniędzmi obóz rządzący, za pomocą spółek skarbu państwa, wspomaga prawicową prasę;

– Agnieszka Sowa w poruszającym artykule opisuje dramatyczny los dzieci urodzonych z ciężkimi wadami rozwojowymi; a także ich rodziców; okazuje się, jak często w takich okolicznościach rodziny pozostają same ze swoimi problemami, i jak wiele fałszywych mitów funkcjonuje w tej materii;

Co jeszcze? „Nieautoryzowany” wywiad z Karolem Marksem na 200-lecie urodzin tego filozofa zdobyty przez Rafała Wosia; melodramat „Czartoryscy” autorstwa Piotra Pytlakowskiego; relacja Joanny Cieśli z pokojów nauczycielskich – o czym tam się dzisiaj rozmawia?; o końcu polskich delikatesów pisze Joanna Solska; o Putinie, politycznym narkomanie - Łukasz Wójcik.

Ponadto: o tym, że gej to najlepszy przyjaciel kobiety; o zapomnianych twórcach komiksowych superbohaterów; o renesansie twórczości barda z Czerniakowa, Stanisława Grzesiuka, o trzech wojnach trzydziestoletnich oraz o magicznych ogrodach botanicznych.

Nie wymieniłem nawet połowy naszych propozycji z najnowszego numeru POLITYKI. Gorąco polecam przeczytanie wszystkich tekstów, zwłaszcza że czasu będzie trochę więcej. Zachęcam też do kupna numeru naszego tygodnika wraz z książką Daniela Passenta „W 80 lat dookoła Polski”. Tak, tak, to nieprzypadkowa liczba, bo nasz redakcyjny kolega skończył właśnie 80 lat, z czego równo 60 przepracował w POLITYCE. To dowód na to, że POLITYKA to długie trwanie i coś więcej niż tygodnik.

Zapraszam do lektury i życzę miłej majówki!

Mariusz Janicki

Zastępca redaktora naczelnego