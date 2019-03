Polscy żołnierze wrócą na misje ONZ

To dobra wiadomość, mimo że wysyłanie naszego wojska za granicę nie jest na ogół mile widziane. Misje pokojowe ONZ mają inny charakter niż zaangażowanie w Iraku czy Afganistanie. Żołnierze nie są stroną konfliktu, lecz niosą pokój i nadzieję tysiącom zgnębionych wojną ludzi.

Jak zwykle pojawia się pytanie: ile to nas będzie kosztowało? Odpowiadam – przypuszczalnie nic. Co prawda każdy kraj wysyłający kontyngent na misję ONZ typu peacekeeping wnosi wkład finansowy do oenzetowskiej kasy, ale nie jest on wcale proporcjonalny do fizycznego udziału. Najwięcej płacą USA, blisko jedną trzecią całego budżetu misji – 28,47 proc. w 2018 r. Na drugim miejscu są Chiny – 10,25 proc., a zaraz potem Japonia – 9,68 proc. Państwa od 11. miejsca w dół wpłacają do ONZ tylko 20,06 proc. całego rocznego budżetu, wynoszącego 6,8 mld dol. Dla każdego kraju finansowa kontrybucja jest co trzy lata obliczana według skomplikowanego wzoru proporcjonalnego do poziomu rozwoju gospodarczego itd.

Zarobić na misji ONZ

ONZ utrzymuje zarazem cały kontyngent, płacąc 1332 dol. miesięcznie za udział każdego żołnierza w takiej misji i „kupując” sprzęt za wynegocjowaną cenę. Używam cudzysłowu, bo po określonym czasie ONZ uznaje, że sprzęt się zamortyzował i państwo wystawiające kontyngent może go zabrać z powrotem. Co prawda transportery czy ciężarówki są mocno eksploatowane, zwykle w ciężkich warunkach, ale np. karabiny, hełmy czy kamizelki kuloodporne z powodzeniem mogą być jeszcze używane. Takie państwo jak Polska może na misji nawet lekko zarobić. Z tego powodu niektóre kraje, np. Bangladesz, wysyłają do oenzetowskich kontyngentów wielu żołnierzy i wiele sprzętu.

Przez cały 1993 r. byłem żołnierzem dwóch kolejnych zmian misji UNPROFOR w dawnej Jugosławii. Pamiętam, jakie ceny wynegocjował za ten sprzęt nasz kraj. Kiedy przyjechał comptroller misji, by sprawdzić każdą najdrobniejszą sztukę ekwipunku batalionu, ze zdziwieniem zauważył, że polska szklanka kosztuje, o ile dobrze pamiętam, 6 dol. Kazał ją sobie przynieść i długo ją oglądał, zastanawiając się pewnie, czy nie jest przypadkiem kuloodporna.

Moc prezydenta Franklina

W owym czasie ONZ też płacił ok. 1300 dol. za każdego żołnierza w misji, a my, młodsi oficerowie, dostawaliśmy 300 dol. Żołnierzom płacono nieco ponad połowę tego co nam. Reszta trafiała do państwowej kasy. Później wszystkim dorzucono po 100 dol. za „służbę w strefie działań wojennych”. Za narażanie życia polski żołnierz dostawał 3 dol. dziennie. Teraz jest nieco lepiej, ale wtedy nawet 400 dol. wydawało się fortuną. Mój przyjaciel Zbyszek wspominał, że żona nie chciała go puścić na misję, ale przekonał ją prezydent Franklin wizją studolarówki. Niestety, Zbyszek zapłacił najwyższą cenę – zginął na misji w Jugosławii rozerwany ręcznym granatem.

Oczywiście, Zbyszek żartował. Nasi żołnierze nie jechali na misje ONZ tylko dla pieniędzy, choć to też ważna motywacja. Już krótki pobyt za granicą ukazywał skalę cierpień i upodlenia zwykłych ludzi, nie tylko żołnierzy walczących stron. Pamiętam 13-letniego chłopca ze Slunja, który poszedł z wiaderkiem po wodę dla chorej matki. Wodociągi nie funkcjonowały od co najmniej dwóch lat, więc musiał po tę wodę zejść do płynącej w dolinie rzeczki. Wszedł na minę. Nie zginął od razu, wykrwawił się. Mógłbym przytoczyć wiele takich drastycznych przykładów – wojna to najstraszliwsza rzecz, jaka może się ludziom przytrafić.

Dlatego mieliśmy wielką satysfakcję, kiedy udało nam się uratować choć jedno życie. A takich okazji było sporo. Wielokrotnie jeździliśmy np. do Plaszek, gdzie stacjonowało dowództwo serbskiej 70. brygady. Udali się tam Andrzej Jędrzejewski czy Maciej Zimny. Czasem i ja z Piotrkiem Patalongiem czy Romkiem Polką (obaj są dziś generałami) braliśmy honkera bez kierowcy, by nie narażać życia żołnierza pod silnym ostrzałem z chorwackiej strony, na spotkanie z dowódcą 70. brygady, pułkownikiem, którego śmiało mogę nazwać serbskim nacjonalistą. W Plaszkach mijaliśmy działa pompujące salwę za salwą w Chorwatów z potwornym hukiem. Ciężkie to były rozmowy, które zwykle zaczynały się stwierdzeniem: „przestanę strzelać, jak te chorwackie gnoje przestaną”. W koordynacji z obserwatorami ONZ z drugiej strony wielokrotnie udało nam się to zakończyć, ustalając konkretną godzinę cease fire (przerwania ognia z obu stron).

Czy robiliśmy to dla pieniędzy? Nasz wyjątkowy dowódca batalionu płk Jan Kempara (też późniejszy generał) zwykł mawiać: chcecie, to jedźcie, takiego rozkazu wam wydać nie mogę. Tylko żołnierza mi nie brać! Żołnierze i tak się codziennie narażali, stali na pierwszej linii ognia. Jedyną zapłatą były świąteczne kartki z pozdrowieniami, jakie przez wiele lat po misji przychodziły do mnie z chorwackiego dowództwa w Karlowacu.