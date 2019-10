PiS wygrywa wybory parlamentarne. Bierze większość?

Pierwsze cząstkowe wyniki wyborów podane przez PKW w poniedziałek rano wskazują, że PiS ma dużą przewagę nad rywalami z 49,3 proc. poparcia. KO uzyskała 22,27 proc., Lewica – 10,88 proc., PSL z Kukiz ’15 – 9,75 proc. i Konfederacja – 6,4 proc. To zapewne dane przede wszystkim z mniejszych ośrodków.

If Poland were one large constituency, PiS would only have 202 seats on this share of the vote. However, regional strengths - and the weaknesses of others - amplify their seat share. pic.twitter.com/Pe99a7EHm5

Kaczyński: Dobra zmiana będzie trwała

Jakie były reakcje w sztabach i jakie emocje dominowały? – Zdołaliśmy wygrać, wszystko wskazuje na to, że to, co jest, się utrzyma, a jeśli się utrzyma, to będzie trwała dobra zmiana – mówił tuż po ogłoszeniu wstępnych wyników Jarosław Kaczyński. – Jeśli przed nami kolejne cztery lata rządzenia, to czeka nas refleksja nad tym, co się udało, ale też nad tym, co się nie udało i spowodowało, że znaczna część społeczeństwa uznała, że nie należy nas popierać, mimo ewidentnych, oczywistych osiągnięć. To jest powód, by się zastanowić i dążyć do tego, aby sytuację w naszym kraju ulepszyć, poprawić. Byśmy sami stali się lepsi, by te wszystkie rzeczy, które osłabiają nasze możliwości, zostały wyeliminowane – mówił lider PiS.

– Otrzymaliśmy dużo, ale zasługujemy na więcej. Mam nadzieję, że jutrzejszy dzień będzie potwierdzeniem naszego sukcesu. Przed nami cztery lata ciężkiej pracy, bo Polska musi się zmieniać dalej i na lepsze. I to, co było naszą główną siłą, czyli wiarygodność i dotrzymywanie słowa, musi trwać. Musimy doprowadzić do tego, by nikt w Polsce nie miał wątpliwości, że to, co czynimy, jest dobre, realne i odpowiedzialne. Tu zdołano pewnej części społeczeństwa wmówić, że to będzie w jakimś stopniu nam zagrażało. Niczego takiego nie robimy. Panujemy nad finansami publicznymi, poprawiamy ich stan. Trzeba z tą prawdą dotrzeć do społeczeństwa. Bo walka polityczna z opozycją totalną to jedna sprawa. A sytuacja społeczna to sprawa zupełnie inna. I do nich właśnie musimy jeszcze raz dotrzeć z przekazem, wezwaniem do jedności, do spokoju, polską wersją państwa dobrobytu. To jest zadanie na dziś. Kończymy pewien etap, zaczynamy nowy, wcale nie łatwiejszy, ale mam nadzieję, że będzie zakończony jeszcze większym sukcesem – mówił Kaczyński.

Jan Hartman: 13 października 2019 r. powrócił w Polsce PRL

– Żadna partia w wyborach parlamentarnych nie miała nigdy tak znakomitego wyniku – mówił z kolei Mateusz Morawiecki. – Jeśli potwierdzi się wysoka frekwencja, będzie to oznaczało, że nasz procent głosów przełoży się na niemal 8 mln wyborców, 8 mln Polaków. To wielkie zobowiązanie do spełnienia ich nadziei na kolejne cztery lata, na to, żeby był to kluczowy etap na drodze do Polski jako państwa dobrobytu dla wszystkich. Bo Polska jest jedna. Dzisiaj świeciło słońce jak rzadko w październiku i mam nadzieję, że jutro zaświeci jeszcze mocniej. Ten wynik daje nam ogromny społeczny mandat. Mimo wielu przeciwności, bo wiatr nam wiał w oczy przez cztery lata. Dziękujemy też tym, którzy głosowali na naszych konkurentów – będziemy ich przekonywać do naszej wizji rozwoju.

Jarosław Kaczyński przemówił po raz drugi, już po wystąpieniu Morawieckiego: – Premier słusznie zauważył, że zdobyliśmy wiele głosów. To zasługa obojga premierów: Beaty Szydło, która utknęła w korku i tylko dlatego jej tutaj nie ma, oraz Mateusza Morawieckiego. I bardzo wielu innych osób. Ten rząd bardzo ciężko pracował, zrobił wiele w wielu dziedzinach, także w tych, o których sądzono, że to nie jest nasza specjalność. Okazało się, że jest. Ten stereotyp, że jesteśmy dobrzy, patriotyczni, ale na gospodarce może lepiej znają się inni, to kompletna bzdura.

Schetyna: Nie będzie Budapesztu w Warszawie!

– Dziękuję za te miliony głosów, dziękuję, że byliście dziś przy urnach wyborczych – mówił do wyborców KO Grzegorz Schetyna. – To było i jest święto demokracji. Dziękuje wszystkim, którzy głosowali na partie opozycyjne, a szczególnie tym, którzy wybrali Koalicję Obywatelską. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki wyborów chcę podziękować dziesiątkom tysięcy wolontariuszy, kandydatów, a przede wszystkim koalicjantom: Platformie Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywie Polskiej, Zielonym i samorządowcom. To była wielka praca, trudna kampania, trudne cztery lata. To nie była równa walka. Nie było zasad. Nie mieliśmy poczucia, że startujemy w uczciwej walce, a przeciwnik stosuje uczciwe metody. Będziemy dalej pracować nad integracją opozycji, nad tym, żeby dobrze współpracować. Przed nami jeszcze wyniki wyborów do Senatu. I wierzymy w zwycięstwo. Jedyna droga to dalsza integracja środowisk opozycyjnych. A przed nami następne wybory – prezydenckie – i te wybory wygramy. To jest nasza obietnica. Chcę przekazać tym wszystkim, którzy marzyli o wielkim zwycięstwie i o dominacji, tym, którzy chcą układać państwo tak, żeby tylko im było dobrze – nie będzie Budapesztu w Warszawie!

Daniel Passent: Wiadomości dobre i złe

– Ze spokojem czekamy na pełne wyniki wyborów – mówiła w sztabie Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska. – Wierzę, że będą bardzo dobre i że Senat będzie przez nas zdobyty. To jest efekt tego, co robiliśmy, tych wielu rozmów z ludźmi. Oni chcą wspólnej Polski, nie chcą Polski pękniętej na pół, nie chcą, żeby serca im pękały z tego powodu. Pokazaliśmy, że jako koalicja będziemy współpracować z każdym, kto chce Polski demokratycznej. Nie przestajemy pracować, nie przestajemy zasypywać podziałów między Polakami, żebyśmy mogli żyć w kraju, w którym nie ma wrogów, tylko są konkurenci polityczni.

Dziękuję wszystkim, którzy uwierzyli w siłę swojego głosu i wzięli udział w wyborach. Dziękuję za każdy głos na #KoalicjaObywatelska. Musimy wziąć odpowiedzialność za odbudowę wspólnoty w Polsce. To nasze zadanie na najbliższy czas. Współpracujmy, a na pewno nam się uda! pic.twitter.com/Pw5RfulAHW — M. Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) October 13, 2019

Biedroń: Wracamy, Polska może mieć inne oblicze!

Robert Biedroń cieszył się w sztabie Lewicy: – Wchodzimy do parlamentu! Wracamy tam, gdzie zawsze było miejsce polskiej lewicy, do świątyni polskiej demokracji. W imieniu partii Razem, SLD i Wiosny dziękuję wszystkim wolontariuszom, kandydatom, ludziom dobrej woli. Oraz moim dwóm przyjaciołom, Włodkowi i Adrianowi, za to, że połączyliśmy trzy pokolenia, co się w Polsce rzadko udaje. Zmieniliśmy oblicze polskiej polityki. Pokażemy w Sejmie, że Polska może mieć inne oblicze: może być otwarta, uśmiechnięta, tolerancyjna i może być jednocześnie państwem dobrobytu. Będziemy konstruktywną opozycją, która broni konstytucji od pierwszego do ostatniego artykułu.

– Ty nie miałeś nic, ty nie miałeś nic, ja nie miałem nic, a razem wróciliśmy do Sejmu – mówił Włodzimierz Czarzasty, zwracając się do Roberta Biedronia i Adriana Zandberga. – Będziemy mogli bronić konstytucji, którą dała Polsce lewica. Bądźcie tego pewni.

– To były szalone trzy miesiące, po których wchodzimy do parlamentu jako trzecia siła polityczna. Jarosław Kaczyński ma problem, bo będzie w Sejmie wreszcie silna opozycja, i to zmienia wszystko – przekonywał z kolei Adrian Zandberg.

Drodzy i Drogie,

Lewica wraca do Sejmu. Dziękujemy za każdy głos. Dziękujemy za zaufanie! pic.twitter.com/1OZfgzWmJQ — Robert Biedroń (@RobertBiedron) October 13, 2019

Kosiniak-Kamysz: To wielki mandat zaufania dla racjonalnego centrum

Lider Koalicji Polskiej Władysław Kosiniak-Kamysz dziękował za każdy głos: – Kiedy zaczynaliśmy wspólną drogę z Pawłem Kukizem, Elżbietą Bińczycką, Markiem Biernackim, UED i innymi, niektóre sondaże dawały nam poniżej 3 proc. Jeśli wyniki się potwierdzą, to będzie to wielki mandat zaufania dla racjonalnego centrum. Na każdej konwencji mówiliśmy, że kochamy Polskę, łączymy Polaków. Już dziś zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli do rozszerzenia tej koalicji. Bo takie centrum jest ojczyźnie bardzo potrzebne. Będziemy stali na straży naszych wartości. Nie pozwolimy na rewolucję obyczajową, ale nie będziemy nikomu zaglądać za firanki.

– Z radością poczekam do jutra – dodał Paweł Kukiz. – Przez cztery lata miałem tak wiele nadziei, radości, które zostały bestialsko stłumione, dlatego chcę poczekać. Władek powiedział dziś słowo klucz: „zaufanie”. Za to zaufanie chcę podziękować wojownikom. Wszystkim tym świadomym wyborcom, którzy wiedzą, że bez takich zmian, jak zmiana sposobu wyboru posła, bez referendów, będzie mniejsza czy większa dyktatura. Nie jestem zadowolony, bo ze wstępnych badań wynika, że jedna partia będzie miała samodzielną władzę. Wymaga to od nas systematycznej pracy przez cztery lata, ale może wcześniej pojawi się szansa na zmianę, w której obywatel stanie się pracodawcą dla władzy, a nie jej wyrobnikiem za marne grosze. Kukiz zwrócił się także do młodych o pomoc w budowie centrowej siły, która odda państwo obywatelom.

Głosowanie i cisza wyborcza do godz. 21

Jak wynika z danych zaprezentowanych na konferencji PKW o 18:30, do godz. 17 nic nie wskazywało na konieczność przedłużenia głosowania. Odnotowano łącznie 219 incydentów wyborczych, 51 miało miejsce między godz. 14 a 17. Popełniono cztery przestępstwa wyborcze. Jedno z nich – w Kozach. Na budynku szkoły, w której mieści się komisja, wymalowano – literami wysokości ok. 60 cm i długości 20 m napis agitacyjny. Pozostałe przestępstwa wiązały się z wynoszeniem kart. Przypominamy: za przestępstwo to grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

Jakie incydenty zapamiętamy? W większości drobne, polegające głównie na zrywaniu lub zaklejaniu plakatów kandydatów. Zdarzali się nietrzeźwi członkowie komisji i przypadki agitacji. W Nowym Tomyślu (woj. wielkopolskie) mężczyzna, u którego stwierdzono 3 promile alkoholu we krwi, podarł wydane mu karty do głosowania. W Piszu i Olsztynie w ręce głosujących trafiły wydane omyłkowo wraz z kartami pojedyncze strony spisu wyborców. Zostały wrzucone do urn, skąd w przerwie technicznej komisyjnie je wydobyto.

Na głowę mężczyzny głosującego w jednym z lokali na warszawskiej Woli (komisja obwodowa nr 283) spadło... godło. Wyborca został opatrzony na miejscu.