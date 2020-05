W sobotę w Polsce 270 nowych zakażeń i 13 zgonów

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 270 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i śmierci kolejnych 13 osób. Dziś Dzień Flagi oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Liczba potwierdzonych zakażeń w Polsce: 13 105 (w tym 664 zgonów)

Liczba potwierdzonych zakażeń na świecie: ponad 3,4 mln (ponad 240 tys. zgonów)

Pamiętaj! Jeśli masz wątpliwości w związku ze stanem swojego zdrowia, dzwoń na całodobową infolinię NFZ: 800 190 590

Jeśli masz wątpliwości w związku ze stanem swojego zdrowia, dzwoń na Osoby przebywające za granicą mogą się zgłaszać pod całodobowy numer NFZ: (+48) 22 125 66 00

Gdzie najwięcej zakażeń?

Milion i sto tysięcy osób wyzdrowiało już z Covid-19 na całym świecie – wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. Liczba wykrytych zakażeń wyniosła w sobotę 3,45 mln. Do tej pory w trakcie pandemii zmarło 243 tys. ludzi. Kraje z najwyższą liczbą wykrytych zakażeń to: USA – 1,1 mln, Hiszpania – 245 tys., Włochy – 209 tys., Wielka Brytania – 182 tys. i Francja – 167 tys.

Znaczny wzrost ofiar śmiertelnych koronawirusa odnotowały dziś Włochy. Mimo spadku liczby zgonów w ostatnich dniach włoska Obrona Cywilna poinformowała o aż 474 śmierciach – to najwięcej od prawie 2 tygodni. Tak wysoka liczba wynika z korekty danych dot. liczby zmarłych w kwietniu w Lombardii (z poszczególnych gmin spłynęły uzupełnione dane za cały miesiąc). We Włoszech na Covid-19 zmarło do tej pory 28 710 osób, wyleczono 80 tys. Liczba aktywnych przypadków SARS-CoV-2 wynosi w tym kraju 100 tys. Spada także liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. W jednym z regionów – Kalabrii – po raz pierwszy od początku epidemii nie stwierdzono żadnego nowego przypadku Covid-19. Za dwa dni Włochy wejdą w drugą fazę łagodzenia restrykcji i odmrażania gospodarki.

W Hiszpanii w ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarło 276 osób, łącznie odnotowano tam już ponad 25 tys. zgonów. Jak podało hiszpańskie ministerstwo zdrowia, od piątku do soboty potwierdzona liczba zakażeń SARS-CoV-2 zwiększyła się o 1366 nowych przypadków i wynosi już ponad 216 tys. Dziś Hiszpanie – w tym także osoby starsze – po raz pierwszy od połowy marca mogli wyjść z domu w celach rekreacyjnych. Dotąd na krótkie spacery mogły wychodzić tylko dzieci z opiekunami i właściciele psów.

Wielka Brytania zanotowała w sobotę 621 ofiar śmiertelnych koronawirusa (bilans dobowy obejmujący zgony między godz. 17 w czwartek a godz. 17 w piątek). Jak poinformował Robert Jenrick, minister ds. społeczności lokalnych, łączna liczba zgonów spowodowanych Covid-19 w Zjednoczonym Królestwie wynosi obecnie 28 131.

O przedłużeniu obowiązującego we Francji od 24 marca stanu zagrożenia epidemicznego do 24 lipca zdecydował z kolei tamtejszy rząd. Ustawę w tej sprawie musi w najbliższym tygodniu przegłosować parlament, w którym większość ma rządząca partia LREM. W kraju potwierdzono ponad 167 tys. zakażeń, z powodu Covid-19 zmarło tam 24,5 tys. osób.

Poza Europą Zachodnią i USA najwięcej – bo niemal 125 tys. – zakażeń potwierdzono dotąd w Turcji. W ciągu ostatniej doby zanotowano tam 1983 nowe zakażenia, a z powodu koronawirusa zmarło 78 osób. Jak podało w sobotę tureckie ministerstwo zdrowia, łączny bilans zgonów wynosi tam 3336.

13 tys. zakażeń w Polsce, ponad 650 zgonów

W sobotę resort zdrowia poinformował o 270 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i 13 nowych zgonach. Łącznie w Polsce odnotowano 13 105 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 i 664 zgony.

Wśród potwierdzonych dziś przypadków Covid-19 są osoby z województw: śląskiego (66), wielkopolskiego (51), dolnośląskiego (40), łódzkiego (34), mazowieckiego (25), małopolskiego (21), opolskiego (9), pomorskiego (6), zachodniopomorskiego (5), kujawsko-pomorskiego (4), podkarpackiego (4), lubelskiego (2), podlaskiego (2) i świętokrzyskiego (1).

Zmarli to: 89-letnia kobieta z Warszawy, 89-letnia i 87-letnia kobiety z Gdańska, 69-letnia kobieta z Bydgoszczy, 80-letnia kobieta z Krakowa, 74-, 69- i 73-latek oraz 84-letnia kobieta z Poznania, 61-letni mężczyzna z Raciborza, 75-letni mężczyzna z Tychów, 86-letnia kobieta z Łomży i 64-letni mężczyzna z Bolesławca. Większość tych osób miała choroby współistniejące.

Jak dotąd w kierunku koronawirusa wykonano 366 tys. testów u ponad 333 tys. osób. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 11,3 tys. testów. Jak podsumował resort, 2,6 tys. osób jest w Polsce z powodu Covid-19 hospitalizowanych, 95,6 tys. objętych kwarantanną, a ponad 18 tys. nadzorem epidemiologicznym. Wyzdrowiały 3762 osoby.

W weekend od 1 do 3 maja dane o nowych zakażeniach Ministerstwo Zdrowia przekazuje raz na dobę, ok. godz. 13:00.

Dziś Dzień Polonii. Duda składa życzenia, Polacy za granicą chcą głosować

Dzień Polonii i Polaków za Granicą obchodzony jest od 2 maja 2002 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm z inicjatywy Senatu. Prezydent Andrzej Duda i jego małżonka złożyli z tej okazji życzenia Polakom na obczyźnie. W opublikowanym na stronach Kancelarii Prezydenta filmiku Duda mówił m.in.: „Z najwyższym szacunkiem chcę Państwu podziękować za wierność korzeniom, za troskliwe pielęgnowanie polskości, Polska o was zawsze pamięta”. Jednak – czy na pewno?

„W obowiązującym stanie prawnym wyborcy za granicą powinni głosować osobiście w lokalach. Do tego przygotowani są konsulowie” – tłumaczy na naszych łamach Ewa Siedlecka – bo „»wrzutka wyborcza« dodana pod koniec marca do ustawy antycovidowej sytuacji nie zmieniła: wybory za granicą są bezpośrednie, a nie korespondencyjne”.

Tymczasem Polacy mieszkający za granicą czują się oszukani: wielu z nich nie ma możliwości zagłosowania w nadchodzących wyborach prezydenckich. Albo – ze względu na ograniczenia w transporcie, w tym uziemienie samolotów – nie mają możliwości dotarcia do lokali wyborczych, albo za podejmowanie takich prób grożą im wysokie mandaty i kary za łamanie restrykcji epidemiologicznych.

I dlatego pozbawimy Polonię prawa do głosowania. https://t.co/w9jsu85H0W — Radosław Sikorski MEP (@sikorskiradek) May 2, 2020

„Wdawanie się w spekulacje, czy jakaś grupa zostanie wykluczona z tych wyborów i czy powinno to być powodem ich unieważnienia, jest spekulowaniem na temat modelu trumny. Wybory przeprowadzone przez Pocztę Polską nie będą ani powszechne, ani równe, ani tajne, ani bezpośrednie. Ani uczciwe, skoro niezabezpieczoną niczym kartę do głosowania można sobie skserować i zagłosować na dowolną osobę, której PESEL i adres znamy” – podsumowuje gorzko Siedlecka.

2 maja to także Dzień Flagi RP

2 maja obchodzimy także Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. „Według obowiązującej normy flaga Polski to prostokąt o proporcjach boków 5:8, podzielony na dwa poziome pasy – biały górny i czerwony u dołu. Zgodnie z etykietą flagową – jak tłumaczy Przemysław Mrozowski, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego – nie można jej jednak nadużywać i prywatnie eksponować przez 365 dni w roku. To już może być uznane za dewaluację ważnego symbolu”. Dziś jednak każdy ma prawo wywiesić flagę, byle z należnym jej szacunkiem.

Święto zostało wprowadzone ustawą z 20 lutego 2004 r. „Władze długo nie wiedziały, co z tym dniem zrobić. Czym wypełnić lukę między dwoma dniami przywołującymi wykluczające się nawzajem tradycje. W 2004 r. Senat RP postanowił w końcu coś przedsięwziąć i zaproponował, aby ogłosić 2 maja Dniem Orła Białego. Sejm był podobnego zdania, to znaczy, że dzień zwykły trzeba uczynić świątecznym, ale zmodyfikował propozycję senatorów, ustanawiając 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej” przypominał przed laty na naszych łamach historię święta Zdzisław Pietrasik.

Warszawa się nie odmraża

Rząd zdecydował, że od 4 maja zostanie zdjęty zakaz działalności instytucji kultury i wprowadzona będzie możliwość otwarcia obiektów sportowych. Jednak ze względu na brak rządowych wytycznych i rozporządzeń wykonawczych władze stolicy nie zdecydują się otwierać placówek sportowych i kulturalnych.

Zgodnie z decyzją rządu od 6 maja można otwierać też żłobki i przedszkola. Ale prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zdecydował, że miejskie przedszkola i żłobki nie zostaną otwarte w tym terminie. „Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo maluchów, ich rodziców i dziadków oraz personelu placówek. Domagamy się jasnych wytycznych od rządu” – apelował Rafał Trzaskowski. Chodzi m.in. o zasady zachowania odległości między dziećmi, a także te dotyczące pożywania posiłków.

Właściciele prywatnych placówek w Warszawie sami zdecydują, czy będą je otwierać.