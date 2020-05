Koronawirus pochłonął w Polsce już ponad 1000 ofiar śmiertelnych

Z wieczornego komunikatu Ministerstwa Zdrowia wynika, że Polska przekroczyła dziś barierę tysiąca zgonów z powodu SARS-CoV-2. W pierwszy dzień otwarcia szkół frekwencja wśród uczniów klas I–III była zaledwie kilkuprocentowa.

Małgorzata Manowska jest profesorem nadzwyczajnym Uczelni Łazarskiego, w 2007 r. była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, od 2016 jest zaś dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Jak pisała na Polityka.pl Ewa Siedlecka, dorobek naukowy Manowskiej nie podlega dyskusji, ale jej decyzje z ostatnich lat są kwestionowane. Nie zrezygnowała ze stanowiska dyrektor szkoły, gdy dostała powołanie do Sądu Najwyższego, wymieniła część kadry bez podania przyczyn, jest także obwiniana o wyciek danych 50 tys. sędziów tuż przed planowanymi na 10 maja wyborami. Nie poniosła za to żadnej odpowiedzialności.

Wotum nieufności wobec ministrów PiS

Koalicja Obywatelska zapowiada trzy wnioski o wotum nieufności wobec ministrów rządu PiS: szefa resortu zdrowia Łukasza Szumowskiego, szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i szefa służb specjalnych Mariusza Kamińskiego.

„Wszyscy widzimy, jak znajomi i rodziny polityków PiS bogacą się, podczas gdy Polacy tracą pracę, gdy każdego dnia zamykane jest tysiące firm. Najbardziej bulwersujące jest to, że ci ludzie wykorzystują nawet czas pandemii, by się wzbogacić” – mówił podczas konferencji prasowej lider KO Borys Budka. Odnosił się m.in. do ostatnich transakcji resortu zdrowia: zakupu maseczek za 5 mln zł (od zaznajomionego z rodziną Szumowskich instruktora narciarstwa) i respiratorów (także po zawyżonej cenie).

„Państwo nie działa w obszarze służb i prokuratury. Niestety przez ostatnie pięć lat doprowadzono do sytuacji, w której ludzie władzy są bezkarni” – dodał Budka. Za taki stan rzeczy wini odpowiedzialnego za prokuraturę Zbigniewa Ziobrę, stąd wniosek o wotum nieufności dla niego. „Ponosi pełną polityczną odpowiedzialność za to, że nie są podejmowane skuteczne działania wobec ludzi władzy, oraz za wykorzystywanie prokuratury do politycznych celów” – tłumaczył lider KO.

Wniosek o wotum dla ministra Szumowskiego ma związek „z doniesieniami medialnymi o jego rodzinie oraz interesach”, a dla Kamińskiego – „za to, że służby nie działają, oraz wykorzystywanie policji do ograniczania praw i swobód”. W ostatnim przypadku chodzi o gromienie demonstracji obywatelskich, nawet skromnych, jak te, które miały miejsce przed siedzibą radiowej Trójki.

Ile dzieci poszło dziś do szkoły?

W Polsce od poniedziałku 25 maja do szkół – po 75 dniach tzw. nauki zdalnej – mogą uczęszczać uczniowie klas I–III szkół podstawowych, jednak nie na regularne lekcje, a na – jak zapowiedziało ministerstwo – „zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych”. Oznacza to, że podstawa programowa w przypadku większości uczniów nadal będzie realizowana za pomocą narzędzi nauki zdalnej i przy niezbędnym wsparciu rodziców. Z ankiet przeprowadzonych przez samorządy wynikało jednak, że większość z nich planuje pozostawienie dzieci w domach. Na Dolnym Śląsku w zajęciach klas I–III w szkole uczestniczyło zaledwie nieco ponad 3 proc. dzieci z tego przedziału wiekowego. W województwie świętokrzyskim do szkół przyszło 2,6 proc. wszystkich dzieci (850 spośród ponad 32 tys.), w opolskim – na blisko 25 tys. uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych w placówkach pojawiło się ich zaledwie 1,7 tys. (niecałe 7 proc.). Podobnie było w województwie małopolskim – do szkół dotarło niecałe 7 proc., czyli 6610 na 99 154, uczniów. Poznań szkoły otworzy dopiero w przyszłym tygodniu. Jak podsumowała PAP pierwszy dzień powrotu do szkół rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska, z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkołach mogło w poniedziałek „skorzystać blisko 48 tys. uczniów najmłodszych klas, z prawie 7,5 tys. szkół publicznych i niepublicznych”.

Zgodnie z planami ministerstwa także uczniowie klas VIII mogą od poniedziałku „korzystać z konsultacji na terenie szkoły”.

Otwarło się natomiast 12,5 tys. przedszkoli – na 22 tys. – a poszło do nich ponad 123 tys. dzieci (na 1,41 mln zapisanych) – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Edukacji Narodowej. Oznacza to, że do przedszkoli wróciło na razie mniej niż 10 proc. uprawnionych do tego dzieci.