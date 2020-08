Znowu rekord zakażeń. Wracają obostrzenia w 19 powiatach

Ostatniej doby przybyło w Polsce 726 nowych przypadków SARS-CoV-2. To najwięcej od początku epidemii. Łącznie w naszym kraju potwierdzono ponad 49 tys. infekcji, na świecie – 18,8 mln.

Jak podał rządowy portal Gov.pl, Polska została umieszczona przez Ukrainę na liście krajów o podwyższonym ryzyku Covid-19. Oznacza to, że osoby wjeżdżające na Ukrainę z Polski będą musiały przejść 14-dniową kwarantannę. Będzie się ją odbywać w miejscu zamieszkania za pomocą aplikacji „Działaj w domu” („Дій вдома”). Władze ukraińskie zalecają pobranie i zalogowanie się do aplikacji przed przybyciem na granicę.

Czytaj też: Ilu przypadków zakażenia koronawirusem nie udało się wykryć?

Sośnierz: Nieudolna polityka rządu

Andrzej Sośnierz, były szef Śląskiej Kasy Chorych i prezes NFZ, a obecnie poseł Porozumienia, jest bardzo krytyczny wobec działań rządu Morawieckiego w sprawie pandemii. „Nie dzieje się nic nieprzewidywalnego. To jest rezultat bardzo nieudanej polityki rządu, a w szczególności Ministerstwa Zdrowia w sprawie tłumienia epidemii, której tak naprawdę nie tłumimy od dłuższego czasu – mówi w rozmowie z Onetem. – My markujemy walkę z epidemią. Całą odpowiedzialność przerzuciliśmy na społeczeństwo, tak jakby Ministerstwo Zdrowia nie funkcjonowało”.

Sośnierz był też w piątek gościem TVN24. Stwierdził, że wciąż „nie nauczyliśmy się wyłapywać” osób zakażonych. „Nie mamy dobrego systemu tego pierwszego ogniwa: zbierania tzw. wywiadu epidemiologicznego, który byłby kompletny, wyłapywałby wszystkie osoby mające kontakt z zakażonym. Tego ciągle nie potrafimy robić” – mówił poseł Porozumienia.

Jego zdaniem główną przyczyną jest brak wzmocnienia służb sanitarnych, przede wszystkim sanepidu. „To, co się teraz dzieje, jest wynikiem tego, że przez miesiące nie zbudowaliśmy właściwej struktury do walki z epidemią. Ciągle reagujemy jakby do tyłu, że gdy coś się wydarzy, to następuje jakaś reakcja rządu. Zrzucamy wszystko na społeczeństwo” – uważa Sośnierz.