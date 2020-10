Koronawirus w Polsce: Prawie 9 tys. osób w szpitalach, 107 zmarło

We wtorek potwierdzono zakażenie koronawirusem u kolejnych 9291 osób – wynika z najnowszego komunikatu resortu zdrowia. Z pomocy respiratorów korzysta już 725 pacjentów. Dziś Sejm miał wysłuchać informacji premiera o sytuacji w kraju, ale obrady przerwano.

Liczba potwierdzonych zakażeń w Polsce: 192 539 (w tym 3721 zgonów)

Liczba potwierdzonych zakażeń na świecie: 40 mln (ponad 1,1 mln zgonów)

Pamiętaj! Jeśli masz wątpliwości w związku ze stanem swojego zdrowia, dzwoń na całodobową infolinię NFZ: 800 190 590



We wtorek potwierdzono zakażenie koronawirusem u kolejnych 9291 osób – wynika z najnowszego komunikatu resortu zdrowia. To o 331 mniej od największego dobowego przyrostu nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2 w Polsce od początku pandemii, który odnotowano w ostatnią sobotę. Najwięcej zakażonych zidentyfikowano w województwie: małopolskim (1486), mazowieckim (1282), wielkopolskim (1186), śląskim (895), podkarpackim (667), łódzkim (625), dolnośląskim (567), pomorskim (484), kujawsko-pomorskim (446), świętokrzyskim (312), opolskim (307), lubuskim (228), lubelskim (219), zachodniopomorskim (213), podlaskim(209), warmińsko-mazurskim (165).

Z powodu covid-19 zmarło 9 osób, natomiast z powodu współistnienia zakażenia z innymi schorzeniami zmarło 98 osób. Dobowy rekord zgonów miał miejsce w miniony piątek, 16 października, kiedy zmarły 132 osoby.

Coraz mniej łóżek i respiratorów

W ciągu ostatniej doby odnotowano rekord osób, które wymagają hospitalizacji. To już 8962 pacjentów. Od wczoraj liczba łóżek zajętych przez pacjentów z koronawirusem wzrosła o 587. Jak informował wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski, liczba łóżek dla pacjentów z covid-19 wynosi 15 tys., oznacza to, że dziś wolnych jest nieco ponad 6 tys.

Liczba zajętych dziś respiratorów to 725, czyli aż o 53 urządzenia więcej niż wczoraj. Premier Mateusz Morawiecki zapewniał wczoraj, że wolnych jest jeszcze około 800 maszyn wspomagających oddychanie.

Duda podpisał ustawę o Funduszu Medycznym

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek ustawę o Funduszu Medycznym. Powołanie Funduszu Medycznego prezydent zapowiedział w marcu, a pod koniec czerwca złożył w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie.

Jak pisała Joanna Solska w nie bardzo wiadomo, jak duże będą pieniądze zgromadzone w Funduszu, a raczej – jak małe. W nowelizacji budżetu na rok obecny ani też w projekcie na 2021 pieniędzy na FM nie przewidziano żadnych. Nie ma takiej pozycji. Jeśli więc fundusz powstanie, żeby go zasilić, trzeba będzie komuś innemu zabrać. Na przykład zmniejszyć pulę na refundację leków. Albo jeszcze bardziej wydłużyć kolejki do lekarzy. W tej sytuacji, według Solskiej, powołanie Funduszu jest wyłącznie zabiegiem propagandowym i to dość marnym. Pacjenci widzą bowiem, że rządzący na leczenie nie chcą przeznaczyć więcej pieniędzy, mimo że z powodu pandemii, która pochłania ogromne środki, jeszcze mniej zostanie na leczenie chorób, z powodu których umieramy najczęściej – układu krążenia i nowotworów. Czytaj więcej: Fundusz Medyczny bez pieniędzy. Kpina z chorych

Posiedzenie Sejmu przerwane

Dziś Sejm miał się zająć projektem ustawy nazywanej ustawą „o dobrym samarytaninie”, która dotyczy m.in. prawnej sytuacji lekarzy walczących z covid-19, daje 200 im proc. dodatku za walkę z pandemią, 100 proc. wynagrodzenia za czas kwarantanny i izolacji dla medyków, a także możliwość pracy na kwarantannie za zgodą pracodawcy. Sejm miał też wysłuchać informacji premiera o „stanie przygotowania państwa na rosnącą falę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i wywoływanej nim choroby covid-19, a także wirusa grypy w czasie pandemii koronawirusa” oraz powołać Rzecznika Praw Obywatelskich. Izba o godz. 9, zgodnie z planem, rozpoczęła obrady, ale szybko je przerwała – ma je wznowić w środę rano.

Sejm, ku zaskoczeniu PiS, poparł wniosek klubu KO przedstawiony przez Cezarego Tomczyka o odroczenie obrad, aby posłowie mogli zapoznać się z projektem PiS ws. przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym związanym z covid-19. Podczas głosowania nieobecnych było wielu posłów obozu rządzącego.

„Przegłosowaliśmy wniosek o przerwę, ale także równocześnie o odroczenie obrad. Opozycja, ściślej mówiąc PO, chce zablokować przyjęcie ustawy, na którą czekają Polacy, ale głosowanie wypadło tak, jak wypadło. Zwołam wobec tego konwent i zwrócę się z propozycją do PO o wycofanie tego wniosku. Natomiast jeżeli wniosek nie zostanie wycofany, będziemy zmuszeni przerwać obrady Sejmu do jutra, co rozumiem opóźni przyjęcie ustawy”– stwierdził Terlecki. Negocjacje z opozycją nic nie dały, posłowie chcą wiedzieć, nad czym debatują, i nie zgodzili się na to, by rozpocząć prace nad projektem, z którym nie mieli możliwości wcześniej się zapoznać.

Budują szpital na Stadionie Narodowym

Premier Mateusz Morawiecki w związku z pandemią koronawirusa podjął decyzję o przygotowaniu szpitali tymczasowych. Pierwszy powstanie na Stadionie Narodowym; najpierw z 500 łóżkami, z czego 50 ma być przeznaczonych do intensywnej terapii. Docelowo zaś szpital będzie mógł zostać rozwinięty do tysiąca miejsc. Szpital na Stadionie Narodowym będzie filią szpitala MSWiA.

„Chcemy jasno powiedziecie, to nie jest szpital na teraz. Chociaż służba zdrowia boryka się z bardzo dużymi wyzwaniami, to system funkcjonuje. Musimy myśleć o sytuacjach różnych, również o czarnych scenariuszach, i dlatego tego rodzaju placówka powstaje: – podkreślił Michał Dworczyk, szef KPRM, podczas konferencji prasowej przed Stadionem Narodowym w poniedziałek po południu.

We wtorek Dworczyk był pytany w Programie I Polskiego Radia o organizację szpitali tymczasowych. Mówił, że ten na Stadionie Narodowym jest budowany jako pilotażowy, „gdzie trzeba zdobyć szereg doświadczeń, które zostaną wykorzystanie przy organizacji kolejnych takich placówek”. Dodał, że jest już blisko 100 zgłoszeń od pielęgniarek i ratowników medycznych gotowych pracować w szpitalu na Stadionie Narodowym. Zapowiedział, że od środy ruszy infolinia dla medyków chcących pracować w szpitalach tymczasowych. Zgłaszają się też firmy, które chcą użyczyć urządzenia medyczne na jego potrzeby.

Mówiąc o „dostępności personelu medycznego”, Dworczyk stwierdził, że w Polsce jest go za mało. „To nie jest stan, który da się zmienić w krótkim czasie” – podkreślił. Ile osób przetestowanych? W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 41,5 tys. testów na wykrycie koronawirusa, wobec ponad 36 tys. poprzedniego dnia. Lekarze rodzinni zlecili ich 43 044 – podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej od czasu, gdy uzyskali taką możliwość, zlecili już swoim pacjentom 208 995 badań w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2, ostatniej doby 43 044. Ogółem przebadano dotąd 4 050 049 próbek pobranych od 3 889 947 osób.