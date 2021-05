Bronisław Cieślak nie żyje. Miał 77 lat

Aktor znany z serialu „07 zgłoś się”, serii „Malanowski i partnerzy”, a także były poseł, dziennikarz i telewizyjny prezenter zmarł w nocy z soboty na niedzielę.

Bronisław Cieślak urodził się w 1943 r. w Krakowie. W 1968 zaczął pracę w Polskim Radiu, następnie także w krakowskim oddziale TVP. Jego filmowym debiutem był serial „Znaki szczególne” w reżyserii Romana Załuskiego. A potem nadeszła rola, z której znają go chyba wszyscy.

Socjalistyczny James Bond

Krzysztof Szmagier obsadził Bronisława Cieślaka w serialu „07 zgłoś się”, gdzie grał porucznika Borewicza rozwiązującego najbardziej zawiłe kryminalne sprawy. „Krzysztof uśmiechnął się. Potem, a było to wcześnie rano, wypiliśmy pewnie z dziesięć po kolei herbat i zaczęliśmy rozmawiać o serialu. Miał on się nazywać »Przygody porucznika Wolskiego«, ale ostatecznie widzowie poznali go jako »07 zgłoś się«. Kręciliśmy na raty 21 filmów z tej serii, w pięciu podejściach, przez 12 lat. Pierwsze scenariusze Krzysztof pisał, nie znając mnie. Ale już pisząc następne, tworzył je jakby pode mnie, także w znaczeniu prywatnym – to fragment wspomnień Cieślaka dla PAP, które cytuje dziś TVN24.pl.

„Serial »07 zgłoś się« (…) jest jak muzealna wycieczka do epoki gierkowskiej. Bezwiednie pokazuje jej blaski i cienie. Smutne, szare ulice, po których snują się przegubowe autobusy i Fiaty 125p z lalą dyndającą przy lusterku. I nocny świat Adrii, Bristolu, gdzie pija się pomarańczowy sok Dodoni w puszkach, a na parkiecie tańczą kobiety w dzwonach ze srebrnego bistoru” – pisała w „Polityce” w króciutkim tekście „Socjalistyczny Bond” z 2006 r. Joanna Podgórska.

„Przestępstwa też są specyficzne: cinkciarze i handel walutą, przemyt niedostępnych dóbr. W pierwszym odcinku Borewicz przenika do szajki, która importuje nielegalnie kręplinę. Zdjęcia Warszawy uświadamiają, jak bardzo zmieniło się miasto. Poza jednym wyjątkiem: zegary na Dworcu Centralnym są takie jak 30 lat temu” – dodawała. Przypomniała o innych atutach filmu: fantastycznej muzyce Włodzimierza Korcza i obecności w epizodach takich aktorów, jak: Ewa Dałkowska, Krzysztof Majchrzak, Adam Ferency, Zofia Merle, Jan Machulski czy Wacław Kowalski.

Bronisław Cieślak – w filmie i w polityce

Bronisław Cieślak angażował się politycznie. W latach 1971–1990 był w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1997 r. dostał się do Sejmu z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Cztery lata później udało mu się przedłużyć ten mandat – pełnił m.in. funkcję rzecznika prasowego klubu parlamentarnego SLD. W kolejnych wyborach już nie zdobywał miejsca w Sejmie.

„Pamiętam, jak zaczynał karierę telewizyjną. Pracowałem wtedy w lokalnej telewizji w Krakowie. Usłyszeliśmy audycję radiową o jakimś doktorze, który skonstruował podnośnik do badania ludzkiego barku. Autorem tego świetnie prowadzonego programu był niejaki Bronisław Cieślak. Ściągnęliśmy go na górę i tam zaczęła się jego przygoda z telewizją” – wspomina w TVN24 publicysta związany z Krakowem Leszek Mazan. „Rozmawiać z nim, to była żywa przyjemność. Sympatyczny, serdeczny, bardzo koleżeński, uśmiechnięty. Mimo tego że ostatnie miesiące i lata swojego życia był strasznie poniewierany chorobą, nigdy na to się nie skarżył, nie narzekał” – dodał.

W ostatnim czasie grał Bronisława Malanowskiego w serialu „Malanowski i partnerzy". W 2005 r. otrzymał Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.