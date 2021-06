7 czerwca ruszają szczepienia dzieci w wieku od 12 do 15 lat

W Polsce jest 2,58 mln osób w wieku 12–15 lat, uczą się w 24 tys. szkół. Młodzież ta będzie szczepiona w już istniejących punktach, a po wakacjach – właśnie w szkołach.

W czasie wspólnej konferencji prasowej szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek i minister zdrowia Adam Niedzielski podali informacje dotyczące szczepień dzieci od 12. do 15. roku życia.

Szczepienia dzieci już od 7 czerwca

Szczepienia będą dobrowolne i rozpoczną się 7 czerwca, a wszyscy chętni będą mogli szczepić się w populacyjnych punktach szczepień. Minister edukacji zapowiedział, że w czerwcu rozpocznie się również akcja informacyjna w szkołach – dyrektorzy szkół mają otrzymać informacje na temat szczepień.

Po wakacjach, od 6 do 10 września, w szkołach zostaną zebrane kwestionariusze medyczne, a na ich podstawie od 13 do 17 września odbędą się szczepienia uczniów. W zależności od zainteresowania będą one przeprowadzane na terenie szkoły lub w punktach szczepień.

Do toczących się obecnie badań nad dopuszczeniem do szczepień dzieci w wieku 7–12 lat odniósł się na konferencji minister Dworczyk. – Jest szansa, że we wrześniu będą wyniki tych badań. Jeśli okażą się pozytywne, to w oparciu o rekomendacje Rady Medycznej przy premierze będziemy podejmowali decyzje ws. szczepień dzieci młodszych – zapowiedział.

Czytaj także: Jak się przygotować do szczepienia

Zgoda EMA i KE na szczepionkę dla dzieci od 12 do 15 lat

Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła wniosek ws. dopuszczenia do stosowania szczepionki Pfizer/BioNTech przeciwko covid-19 dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat w ubiegły piątek, a w poniedziałek zgodę wydała Komisja Europejska i tego samego dnia rekomendację w tej sprawie przyjęła polska Rada Medyczna przy premierze.

Podawanie szczepionki będzie takie samo jak u starszych, czyli będą to dwa zastrzyki w odstępie co najmniej trzech tygodni. Odporność po szczepieniu w grupie najmłodszych jest porównywalna z tą, jaka występuje w grupie wiekowej od 16 do 25 lat. W badaniach klinicznych szczepionka była skuteczna w 100 proc. (żadne z 1005 zaszczepionych dzieci nie zachorowało na covid), choć podkreślono, że rzeczywisty wskaźnik mógł wynieść od 75 proc. do 100 proc.



Najczęstsze działania niepożądane u dzieci w wieku 12–15 lat także są podobne do tych, które występują u osób w wieku 16 lat i starszych, czyli ból w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, ból głowy, ból mięśni i stawów, dreszcze, gorączka. Objawy te są zwykle łagodne lub umiarkowane i ustępują w ciągu kilku dni po szczepieniu. EMA uznała, że korzyści ze stosowania szczepionki w tej grupie wiekowej przewyższają ryzyko.

Czytaj także: Rodzice zaszczepieni, dzieci nie. Na co można sobie pozwolić

Polska przystępuje do systemu covidowych certyfikatów

1 czerwca Polska przystąpiła do systemu unijnych certyfikatów covidowych stworzonego przez Komisję Europejską, żeby ułatwić swobodne podróżowanie w ramach krajów unijnych w trakcie pandemii. Certyfikaty będzie można pobrać w formie cyfrowej (przez Internetowe Konto Pacjenta, a po 25 czerwca przez aplikację mojeIKP oraz aplikację mObywatel. Na razie certyfikat stosowany jest w siedmiu unijnych krajach (Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Grecja, Chorwacja i Polska), formalnie będzie działał we wszystkich od 1 lipca.

Certyfikaty będą dostępne dla ozdrowieńców, osób, które posiadają negatywny wynik testu PCR lub zostały w pełni zaszczepione. Dzięki nim możliwe będą podróże w ramach Unii Europejskiej bez konieczności odbywania kwarantanny.