Znowu za pięć dwunasta. KRRiT zgadza się na przedłużenie koncesji TVN7

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła decyzję na siedem dni przed wygaśnięciem koncesji dla stacji.

„Dziś mam dla państwa krótki komunikat. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła decyzję o przyznaniu koncesji dla TVN7 na nadawanie przez kolejne dziesięć lat” – ogłosiła po piątkowym posiedzeniu Rady jej rzeczniczka Teresa Brykczyńska.

Koncesja naziemna dla TVN7 wygasa za tydzień 25 lutego. Wniosek o jej przedłużenie TVN Grupa Discovery złożyła 23 grudnia 2020 r. – stacja na rozstrzygnięcie czekała ponad rok. Podobnie było z kanałem TVN24, której koncesję odnowiono po 18 miesiącach oczekiwania.

O przedłużeniu koncesji decyduje pięcioro członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a do podjęcia decyzji potrzeba czterech głosów „za”. Do tej pory był pat, bo dwoje członków konsekwentnie było przeciw. Za przedłużeniem koncesji opowiadali się: przewodniczący Witold Kołodziejski, wiceprzewodnicząca Teresa Bochwic i Elżbieta Więcławska-Sauk. Przeciwko – Andrzej Sabatowski i prof. Janusz Kawecki. W ostatnim, piątkowym głosowaniu za koncesją opowiedział się Sabatowski. Jak tłumaczyła w jego imieniu rzeczniczka KRRiT, „nadal ma uczucia mieszane”.

Głosy w obronie stacji

W sprawie przeciągającej się decyzji o losach TVN7 interweniował m.in. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek, który zwrócił się do przewodniczącego KRRiT Witolda Kołodziejskiego o wyjaśnienia, „a zwłaszcza o wskazanie ustawowych przesłanek, które są rozważane jako potencjalnie uzasadniające odmowę przedłużenia koncesji”. Apel do Rady wystosowała także Fundacja Grand Press, twierdząc, że „nie istnieją najmniejsze nawet przesłanki, by obowiązującej koncesji nie przedłużyć”. Jak zaznaczyli sygnatariusze apelu, „zachowanie członków KRRiT wskazuje, że może chodzić o kolejny akt wojny obecnej władzy w Polsce z amerykańskim koncernem Discovery”. „Po nieudanym zamachu na niezależny kanał informacyjny TVN24, który próbowano uciszyć nieudolnymi zmianami prawa, rękami członków Rady dokonuje się swoisty odwet na kanale rozrywkowym tego samego właściciela” – czytamy. Głos zabrała także Amerykańska Izba Handlu w Polsce, a do KRRiT wpłynęło ok. 25 tys. skarg od obywateli.

Eksperci wielokrotnie podkreślali, że nie ma powodów do przedłużania postępowania ani wątpliwości co do udzielenia koncesji stacji, ponieważ od września 2021 r., kiedy wydano zgodę dla TVN24, nie zmieniło się prawo. Przypomnijmy: prezydent Andrzej Duda zawetował tzw. lex TVN, czyli przepisy, które mogłyby zmusić amerykańskich właścicieli do sprzedaży udziałów.

„Krajowa Rada mówi, że w momencie, w którym przedłużaliśmy koncesję [TVN24], wydała uchwałę, zobowiązującą przewodniczącego KRRiT do podjęcia pewnych działań właśnie związanych z uporządkowaniem kwestii właścicielskiej” – wyjaśniała na antenie TVN 24 mec. Agnieszka Wiercińska-Krużewska, partner w kancelarii WKB. – Z drugiej strony wiemy, że Rada nie ma kompetencji ustawodawczych, czyli nie może uchwalać prawa, więc taka uchwała, mimo że w jakiś sposób jest adresowana do przewodniczącego KRRiT, nie może zmienić interpretacji przepisów, które funkcjonowały dotychczas. W związku z tym ani nie wprowadzono poprawki, którą część posłów PiS próbowała wprowadzić, ani nie można traktować uchwały jako elementu wiążącego Radę do tego, żeby zmienić sposób, w jaki prawo jest interpretowane”.

Zdaniem adwokatki przedłużenie koncesji jest automatyczne, jeśli podmiot spełnia warunki i nie zmieniło się prawo. „Podmiot, który zainwestował w działalność telewizyjną na podstawie udzielonej koncesji, ma prawo oczekiwać, że jeżeli działa zgodnie z prawem, to taka koncesja zostanie przedłużona, a prawo bardzo jasno mówi, kiedy taki podmiot nie działa zgodnie z prawem i kiedy koncesja może być cofnięta” – dodała.

20 lat stacji TVN 7

Należący do TVN Discovery kanał TVN7 rozpoczął działalność w marcu 2002 r. Stacja nadaje głównie seriale, filmy fabularne oraz programy rozrywkowe, a 70 proc. jej czasu antenowego stanowią programy wyprodukowane w Polsce. Obecnie kanał zajmuje czwarte miejsce wśród najchętniej oglądanych stacji w grupie komercyjnej 16–49. Kanał ma koncesję naziemną, satelitarną i kablową. Blisko 30 proc. widzów ogląda go w telewizji naziemnej, czyli za darmo. Na antenie TVN7 dostępne są seriale, m.in. „BrzydUla”, „Papiery na szczęście”, czy reality shows, jak „Big Brother”, „Hotel Paradise” i „Projekt Lady”. Gdyby KRRiT nie zgodziła się na przedłużenie koncesji, stacja nie mogłaby nadawać naziemnie (ale mogłaby być odbierana w sieciach kablowych i satelitarnych, gdyż koncesję na taką formę przekazu uzyskała w Holandii).

