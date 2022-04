Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

W okładkowym tekście przedstawiamy raport o stanie rosyjskiej armii – zdemoralizowanej i okrutnej, czego dowodzą ujawnione właśnie zbrodnie wojenne w podkijowskiej Buczy.

W najnowszej „Polityce” między innymi:

• Raport o stanie rosyjskiej armii – zdemoralizowanej i okrutnej, czego dowodzą ujawnione właśnie zbrodnie wojenne w podkijowskiej Buczy – raport przygotowali Anna Arhipowa i Paweł Reszka.

• Czy to już naprawdę koniec pandemii, czy już nie wróci w postaci, jaką znamy od dwóch lat? – sprawę wyjaśnia Paweł Walewski.

• Co w cieniu wojny robi obóz władzy i co planuje na najbliższy czas, jakie są szanse opozycji, aby się przebić ze swoimi przekazami, czy polska polityka wróci do stanu sprzed 24 lutego, czy mamy do czynienia z zupełnie nowym rozdaniem – analizuje Rafał Kalukin.

• Jak się mieszka z uchodźcami z Ukrainy, jakie to powoduje codzienne problemy, jak długo potrwa spontaniczna pomoc Polaków dla uciekających przed wojną rodzin – relacjonuje Katarzyna Kaczorowska.

• Rząd się lansuje, a samorząd haruje: czy tak wygląda sytuacja z przyjęciem 2 mln Ukraińców? – pisze o tym Ewa Siedlecka, pytając tych najbardziej zainteresowanych, czyli urzędników samorządowych.