Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Co dalej z wojną w Ukrainie i jak obecnie wygląda w niej życie? Kim są współcześni polscy ojcowie? Jakie kulturowe skutki niesie medialny proces dekady Depp vs. Heard? O tym i o wielu innych zagadnieniach piszemy w najnowszej „Polityce”.

• Co dalej z wojną w Ukrainie, jak wygląda sytuacja na froncie , ile potrwa to starcie i jaki może być wynik? O tym opowiada emerytowany major, ekspert od wojskowości Michał Fiszer.

• O buntownikach z Lewicy, czyli „nieczarzastych” z PPS, pisze Malwina Dziedzic.

• Czy powinniśmy się bać małpiej ospy, czym jest ta choroba i skąd się nagle wzięła – wyjaśnia Paweł Walewski.

• O tym, jak można przez długie lata żyć z nowotworem, jak coraz doskonalsze są metody jego leczenia pozwalające na normalną aktywność, pisze Martyna Bunda.

• O nowoczesnym postępowaniu z trudną młodzieżą – w artykule Izabeli O’Sulivan.

• Czy to już koniec taniego latania? Co się dzieje z cywilnym lotnictwem – odpowiedzi na to pytanie szukał Cezary Kowanda.

• O dźwiękach, które mogą leczyć – do przeczytania w artykule Marty Alicji Trzeciak.

• Jak Niemcy przyjmują uchodźców i czy można się od nich czegoś w tej mierze nauczyć, rozważa Ewa Wanat.

• Czy prezydent Biden toczy na terenie Ukrainy zastępczą wojnę z Rosją – analizuje Tomasz Zalewski.

• Z czym platforma Disney+ wchodzi do Polski, sprawdziła Aneta Kyzioł.

• O nowej, interesującej biografii Kory pisze Mirosław Pęczak.

To tylko część naszej oferty w tym tygodniu, zachęcam do przeczytania wszystkich pozycji. Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Życzę interesującej lektury!

Mariusz Janicki,

Pierwszy zastępca redaktora naczelnego