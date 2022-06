Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki” na długi weekend

Jak stosować zasady etyki w życiu codziennym, skąd czerpać wzorce i kanon wartości? Co Polacy sądzą o przedłużającej się wojnie w Ukrainie? Sylwetka Edwarda Miszczaka, rozmowa z Anne Applebaum i wiele innych tematów w nowym numerze „Polityki”.

• Czy Polacy są moralni? Na ile naprawdę, a na ile na pokaz? Jak stosować zasady etyki w życiu codziennym, skąd czerpać wzorce i kanon wartości? – te pasjonujące problemy i wyzwania są kanwą wywiadu Joanny Podgórskiej z etykiem i bioetykiem prof. Janem Hartmanem, eseju podpartym badaniami Ewy Wilk oraz „Przypisów” Jerzego Baczyńskiego . Gorąco zachęcam do zapoznania się z tymi pozycjami, które z pewnością zainspirują Państwa do własnych przemyśleń.

• Anne Applebaum w rozmowie z Markiem Ostrowskim mówi o tym, że Rosja musi przegrać wojnę z Ukrainą, ponieważ każde ustępstwo spowoduje, że Putin wróci potem jeszcze groźniejszy.

• Edward Miszczak, przez wiele dyrektor programowy TVN, kreator gwiazd i stylu tej telewizji, odchodzi ze stacji. Kim jest Miszczak, na czym polegała wyjątkowość tej postaci w polskich mediach – pisze Rafał Kalukin.

• Małżeństwo Marianny i Łukasza Schreiberów to wyjątkowy związek: on to prominentny polityk PiS i minister u Morawieckiego, ona często krytykuje rządzących, założyła niedawno własną partię i wybiera się do Sejmu. Jak wygląda taki niecodzienny mariaż i skąd ambicje polityczne Marianny Schreiber – zgłębiła Anna Dąbrowska.

• Jak powinna pójść do wyborów opozycja, jakie przesłanki przemawiają za wspólną listą „antyPiS”, czy to się da wyliczyć? – o tym w naszej rubryce „Ogląd i pogląd” pisze senator Marek Borowski.

• Były oficer KGB Serguei Jirnov w rozmowie z Jackiem Żakowskim opowiada o tym, jak przed laty był przesłuchiwany przez kapitana Putina, jaką, ukształtowaną przez tajne służby, osobowość ma dzisiejszy prezydent Rosji i czy ktoś jest w stanie go wyeliminować.

• Czy w Polsce zabraknie księży i trzeba ich będzie sprowadzać z innych krajów, np. z Afryki? To coraz bardziej realna sytuacja, ponieważ jest coraz mniej kandydatów do seminariów duchownych, klerycy wykruszają się przed święceniami, a władze kościelne myślą już o łączeniu parafii. Skąd to zjawisko? – pisze Joanna Podgórska.

• O wszystkich biznesach słynnego współpracownika Antoniego Macierewicza, czyli Bartłomieja Misiewicza, którego czeka sądowy proces, a ma jeszcze kłopoty za jazdę w stanie nietrzeźwości w Wiedniu – pisze Violetta Krasnowska.

• O polskich entuzjastkach futbolu amerykańskiego: co dziewczyny widzą w tym brutalnym, męskim sporcie – pisze Julia Zabrodzka.

• O powrotach uchodźców na Ukrainę – pisze Marcin Kołodziejczyk.

• O tym, na czym w szczegółach polegają tzw. kamienie milowe zawarte w KPO i co to oznacza dla Polski – pisze Joanna Solska.

I jeszcze w najnowszej „Polityce”: o apartamentowcach na skażonej ziemi; o boksie po kubańsku; o owocu narodowym Indii – mango; o dronach bojowych; o tajemnicach mózgu; o powojennej epidemii polio; o zapowiadającym się bogato festiwalowym lecie. W rubryce „Na własne oczy”: Grand Press Photo 2022 – kadry roku.

I to wciąż nie wszystkie propozycje z numeru na długi weekend. Zapraszam do przeczytania całości i życzę inspirującej lektury!

Mariusz Janicki

Pierwszy zastępca redaktora naczelnego