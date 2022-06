Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Czy Bruksela zaakceptuje pozorne ustępstwa ekipy Kaczyńskiego? To nasz temat okładkowy. Piszemy też m.in. o kolejnym mieście, które pada ofiarą wojny w Ukrainie, o nauczycielach odchodzących z zawodu, rywalizacji Tuska z Trzaskowskim i pocovidowej mgle mózgowej, która nadal zbiera żniwo.

• Czy PiS dogada się z Unią Europejską w sprawie funduszy wynikających z KPO, czy Unia przymknie oko na praworządność w Polsce i zaakceptuje pozorne ustępstwa ekipy Kaczyńskiego? Czy też Bruksela pozostanie twarda i nie wypłaci pieniędzy, jeśli nie dojdzie do prawdziwych zmian w wymiarze sprawiedliwości? To nasz temat okładkowy, który zapowiada tekst europeisty Piotra Burasa, o tym także Przypisy Jerzego Baczyńskiego oraz, w uzupełnieniu, artykuł Dariusza Kałana o tym, jak pogrywały z Unią Węgry Orbána i co z tego wynikło.

• O szkolnym kryzysie, o odchodzących z zawodu nauczycielach i wyzwaniach, jakie pojawią się w oświacie we wrześniu – opowiada, w rozmowie z Joanną Cieślą, Violetta Kalka, polonistka z Torunia, założycielka grupy na FB „Nauczyciel zmienia zawód”.

• Donald Tusk – Rafał Trzaskowski: sojusznicy czy rywale? Zastanawia się nad tym gościnnie, w rubryce „Ogląd i Pogląd”, Cezary Michalski.

• O nowych ekstremistach, jakimi stają się w oczach PiS, ale także części opozycji, konsekwentni obrońcy praworządności – pisze Mariusz Janicki.