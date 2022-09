Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Dlaczego panowanie Elżbiety II było tak wyjątkowe i jakim królem okaże się Karol III. Kulisy dymisji Jacka Kurskiego. Czy PiS już wkroczył na ścieżkę przegranych wyborów, czy po jego rządach da się przywrócić w Polsce praworządność metodami praworządnymi – to tylko niektóre propozycje z najnowszego numeru „Polityki”. Zapraszam do lektury!

• O dziwnej karierze byłego aktora, youtubera i nacjonalistycznego działacza Wojciecha Olszańskiego – pisze Marcin Kołodziejczyk.

• O imigracji ukraińskiej, która uwypukliła wiele polskich problemów, w rozmowie z Martą Mazuś opowiada Agnieszka Kosowicz, prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne.

• Dlaczego polskie dzieci tyją – mówi dietetyczka Katarzyna Błażejewska-Stuhr, przepytywana przez Juliusza Ćwielucha.

• O propagandowym przekopie, czyli sztandarowej inwestycji „dobrej zmiany” – pisze Ryszarda Socha.

Ponadto w najnowszym wydaniu „Polityki”: rosyjski problem PiS; czy to już koniec wojny narkotykowej w Kolumbii; o minimózgu, który wyrósł w laboratorium; Jerzy Nasierowski – zapomniany skandalista; Behemoth – polski metalowy zespół eksportowy.

To tylko część naszych propozycji, zachęcam do przeczytania całości wydania, a także do zakupu naszej specjalnej edycji, poświęconej królowej Elżbiecie, jej czasom, panowaniu, rodzinie – wszystko to na barwnym tle zmieniającej się Wielkiej Brytanii. Specjalne wydanie już od środy w sprzedaży. Życzę miłej lektury!

Mariusz Janicki

Pierwszy zastępca redaktora naczelnego