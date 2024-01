5 ważnych tematów, o których musisz dziś wiedzieć

Buntownicy Ziobry bronią wpływów w prokuraturze; dziś poznamy laureatów Paszportów POLITYKI; premier podał datę wyborów samorządowych; Sejm zajmie się m.in. budżetem; Zełenski mówi o konferencji pokojowej.

1. Bój o prokuraturę: buntownicy od Ziobry kontratakują

Prokuratorzy Prokuratury Krajowej wypowiedzieli posłuszeństwo prokuratorowi generalnemu Adamowi Bodnarowi. Wspiera ich prezydent, który dzień wcześniej mówił o „terrorze praworządności”. „Czy jego odpowiedzią jest terror anarchii? Przesilenie w prokuraturze było nieuniknione, bo były prokurator generalny Zbigniew Ziobro na odchodne wprowadził do niej wirusa destrukcji, tworząc dwuwładzę, która prędzej czy później musiała się skończyć paraliżem” – pisze na Polityka.pl Ewa Siedlecka.

Nowy minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar usiłuje ją zakończyć, usuwając namiestnika ustanowionego przez Ziobrę, czyli prokuratora krajowego Dariusza Barskiego. Prokuratorzy z Prokuratury Krajowej ogłosili bunt: wezwali prokuratorów do wypowiedzenia posłuszeństwa prokuratorowi generalnemu, Komisję Europejską do interwencji, a swego przełożonego Adama Bodnara straszą odpowiedzialnością karną (złożyli doniesienie do prokuratury).

„Konflikt najprawdopodobniej będzie eskalował, bo ustanowieni przez Ziobrę zastępcy Bodnara mają sporo do stracenia. Może nawet więcej, niż sądzą – np. stan spoczynku. Bunt, który podnieśli przeciwko najwyższemu przełożonemu, który jest także przełożonym prokuratora krajowego i naczelnym organem prokuratury (art. 1 par. 2 prawa o prokuraturze), oraz związana z tym destabilizacja są deliktem dyscyplinarnym” – pisze Ewa Siedlecka.

2. Dziś ogłoszenie laureatów Paszportów POLITYKI!

Tegoroczną, 31. edycją Paszportów POLITYKI wchodzimy w kolejną dekadę i naszych nagród, i polskiej kultury.

Paszporty zawsze miały na radarze nowe zjawiska i tendencje, nazwiska, o których robi się głośno w kraju, a często też na świecie. Twórców młodego pokolenia, którzy kształtują polską sztukę i komentują rzeczywistość w siedmiu rożnych dziedzinach: teatrze, filmie, literaturze, sztukach wizualnych, muzyce poważnej i popularnej oraz szeroko pojętej kulturze cyfrowej. W tym roku po raz pierwszy przyznamy też Paszport Czytelników. To Państwo, głosując w plebiscycie, podpowiedzieli nam, kogo wpisać w ósmy dyplom.

Tradycyjnie wręczymy też nagrodę specjalną, Kreatora Kultury, której partnerem jest niezmiennie Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. To wszystko będzie można śledzić w transmisji na antenie telewizji TVN oraz w naszych mediach społecznościowych (Facebook, YouTube) – we wtorek 16 stycznia 2024 r. Zapraszamy przed ekrany o godz. 20:15.

3. Tusk podał datę wyborów samorządowych

„Decyzja zapadła, wybory samorządowe odbędą się w dniach 7 i 21 kwietnia” – powiedział premier Donald Tusk na konferencji prasowej przed poniedziałkowym posiedzeniem rządu.

Dodał, że jest w stałym kontakcie z przedstawicielami samorządów i po uzyskaniu pozytywnej decyzji Państwowej Komisji Wyborczej będzie można przystąpić do „jakże ważnych z punktu widzenia lokalnych wspólnot i życia zwykłych ludzi wyborów”.

„Mam nadzieję, że kwiecień będzie dobrym miesiącem dla polskiej samorządności” – mówił Tusk.

4. Sejm zajmie się budżetem i komisją ds. Pegasusa

Dziś rozpoczyna się posiedzenie Sejmu, które miało odbyć się tydzień temu, ale zostało przeniesione przez marszałka Szymona Hołownię. Powodem było zamieszanie wokół skazanych prawomocnie na więzienie dwóch byłych posłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

To będzie bardzo ważne i gorące posiedzenie Sejmu. Potrwa dwa dni. Koalicja demokratyczna musi pracować nad budżetem na 2024 r., żeby zdążyć go przedstawić prezydentowi do podpisania w konstytucyjnym terminie. Politycy PiS będą próbowali je opóźniać.

Trwają również prace nad ustawą okołobudżetową. Poprzednią, z zapisanymi m.in. podwyżkami dla nauczycieli, prezydent Andrzej Duda zawetował w reakcji na utratę przez PiS (partię, którą od początku prezydentury wspiera) zagarniętych w 2015 r. mediów publicznych. W ustawie zapisanych było dla nich 3 mld zł, które założył jeszcze rząd Mateusza Morawieckiego nie spodziewając się, że przegra wybory utraci swoją tubę propagandową.

Inną sprawą, którą zajmą się posłowie na tym posiedzeniu Sejmu, będzie drugie czytanie uchwały dotyczącej powołania komisji śledczej ds. Pegasusa. Komisja ma zbadać legalność inwigilowania tym systemem obywateli przez władze PiS, a „w szczególności działań podjętych w tym celu przez członków Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro oraz prokuraturę i organy powołane do ścigania przestępstw, w tym szefa CBA Ernesta Bejdę".

Poza tym posłowie mają m.in. powołać Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Zełenski o konferencji pokojowej

Jak napisała Polska Agencja Prasowa, prezydent Wołodymyr Zełenski miał oświadczyć w poniedziałek, że chciałby, aby Chiny brały udział w międzynarodowej konferencji pokojowej dotyczącej zakończenia wojny Rosji przeciw Ukrainie.

Zełenski mówił o tym na konferencji prasowej przed 54. Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, po spotkaniu w Bernie z Wiolą Amherd, prezydentką Szwajcarii. Amherd zadeklarowała, że jej kraj taką konferencję zorganizuje. „Jesteśmy otwarci na obecność na konferencji pokojowej wszystkich państw, które respektują naszą suwerenność i integralność terytorialną” – mówił Zełenski

Szwajcaria, jak pisze PAP, zamierza przeznaczyć 1,5 mld franków szwajcarskich (1,6 mld euro) na odbudowę Ukrainy do 2028 r.

Wojna w Ukrainie i konflikt w Strefie Gazy będą jednymi z głównych tematów 54. Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.