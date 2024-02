5 ważnych tematów, o których musisz dziś wiedzieć

Wywiad Tuckera Carlsona z Władimirem Putinem, prezydent Ukrainy odwołał Waleryja Załużnego, PKW wskazuje kandydatów do mandatu po Mariuszu Kamińskim, nie będzie laptopów dla uczniów klas czwartych, zakaz hodowli zwierząt na futra wraca do polskiego Sejmu.

1. Prezydent Ukrainy odwołał Waleryja Załużnego

„Zdecydowano dzisiaj o konieczności zmiany kierownictwa Sił Zbrojnych Ukrainy. Jestem szczerze wdzięczny Wałerijemu Federowiczowi (Załużnemu) za wszystkie jego osiągnięcia i zwycięstwa” – napisał na Facebooku Rustem Umerow, szef resortu obrony Ukrainy. Prezydent Zełenski poinformował o mianowaniu następcy Załużnego. Został nim generał Ołeksandr Syrski, dotychczasowy dowódca wojsk ukraińskich walczących na wschodzie kraju.

„O konflikcie między Zełenskim a Załużnym mówiło się niemal rok temu. Sprawa ucichła, bo rozpoczęły się przygotowania i oczekiwana w napięciu wielka kontrofensywa. Powróciła, gdy ofensywa nie przyniosła spodziewanych rezultatów, Rosjan nie udało się odepchnąć, nie udało się też przejąć inicjatywy. Wojna ugrzęzła w okopach, inicjatywa coraz częściej przechodzi na stronę Rosjan, choć przy ciężkich walkach i ogromnych stratach w ludziach i sprzęcie” – komentuje Jagienka Wilczak.

2. Wywiad Tuckera Carlsona z Władimirem Putinem

Dwugodzinna rozmowa rosyjskiego prezydenta z Carlssonem – pierwszym zachodnim dziennikarzem, któremu zgodził się udzielić wywiadu po napaści Rosji na Ukrainę 2 lata temu – odbyła się we wtorek na Kremlu i została opublikowana w czwartek wieczorem (czasu USA).

„Wywiad jest propagandowym triumfem Putina, któremu Carlsson udzielił trybuny do bezpośredniego przemawiania do amerykańskiej opinii publicznej w momencie, kiedy ważą się losy dalszej pomocy Zachodu dla walczącej Ukrainy” – ocenia w „Polityce” Tomasz Zalewski. I dodaje: „W wywiadzie dla Carlssona Putin udaje gołąbka pokoju. Zapytany, czy Rosja wejdzie zbrojnie do Polski, odpowiada: »Tylko w wypadku, jeśli Polska zaatakuje Rosję. Nie mamy żadnego interesu w Polsce, na Litwie, czy gdziekolwiek indziej«. Co więcej, mówi w pewnym momencie, że »wojnę w Ukrainie można zakończyć w kilka tygodni«, nie na froncie, tylko przy stole rokowań – Zachód musi tylko zrezygnować z dalszej pomocy dla Kijowa”.

3. PKW wskazuje kandydatów do mandatu po Kamińskim

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła w czwartek swoją decyzję w sprawie mandatów po Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku. Właściwie są to dwie decyzje.

W przypadku Kamińskiego komisja powołuje się na ogłoszenie w Monitorze Polskim informacji o wygaśnięciu jego mandatu. Ponieważ takiego obwieszczenie nie ma w przypadku Wąsika, uznała pismo marszałka Sejmu z prośbą o wskazanie osób, które mogą po nim objąć mandat, za „bezprzedmiotowe”. Słowem: PKW wskazuje kandydatów na miejsce po Kamińskim, ale po Wąsiku nie.

Komisja „nie przesądza”, że mandat Kamińskiego wygasł, ale jeżeli tak zostanie stwierdzone, wskazuje, że pierwszeństwo do mandatu przysługuje w kolejności kandydatom z tej samej listy, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Są to Monika Pawłowska (10789 głosów), Beata Strzałka (8844) i Ryszard Madziar (8817).

W oparciu o informacje PKW marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformuje kandydatkę z największą liczbą głosów o przysługującym jej pierwszeństwie do mandatu. Monika Pawłowska będzie miała siedem dni – od otrzymania zawiadomienia – na złożenie oświadczenia o przyjęciu mandatu.

4. Nie będzie laptopów dla uczniów klas czwartych

O zawieszeniu programu „Laptop dla czwartoklasisty” poinformował wicepremier Krzysztof Gawkowski na konferencji z ministrą Barbarą Nowacką. Zapowiedział też złożenie do prokuratury doniesienia o możliwości popełnienia przestępstwa, bo wszystko wskazuje na to, że w trakcie przetargu na sprzęt doszło do korupcji.

Przypomnijmy: laptopy rozdano po raz pierwszy obecnym czwartoklasistom na mocy uchwalonej w ubiegłym roku ustawy o wspieraniu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (na tej samej podstawie nauczyciele dostawali słynne bony na laptopy, wokół których narosło mnóstwo osobnych wątpliwości). Sprzęt trafił do organów prowadzących szkoły, a za ich pośrednictwem odbierali je rodzice – bez względu na zamożność i na to, ile laptopów, komputerów i tabletów rodziny w domach już miały. Tak, w wyobrażeniu PiS, miało wyglądać wyrównywanie szans. A w każdym razie tak to tłumaczono. Tylko w ubiegłym roku obdarowanych dzieci było prawie 400 tys., w kolejnych latach miały do nich dołączać kolejne setki tysięcy.

„Decyzja ministra Gawkowskiego o przekazaniu sprawy do prokuratury nie dziwi, bo w odniesieniu do przetargu na laptopy niemal od początku zgłaszano liczne wątpliwości” – pisze w „Polityce” Joanna Cieśla.

5. Zakaz hodowli zwierząt na futra wraca do Sejmu

Autorką projektu jest Małgorzata Tracz, posłanka Zielonych wywodząca się z Koalicji Obywatelskiej, przewodnicząca parlamentarnego zespołu na rzecz zakazu hodowli zwierząt na futra. Projekt zaprezentowano na razie na jego posiedzeniu, ma zostać oficjalnie złożony do Sejmu w najbliższych miesiącach. Przewiduje pięcioletni okres przejściowy, odszkodowania dla hodowców w systemie degresywnym, premiującym tych, którzy zdecydują się odejść od hodowli już w pierwszych latach obowiązywania nowego prawa, i odprawy dla pracowników. Od 2025 r. miałby obowiązywać zakaz powstawania nowych ferm, a likwidacja już istniejących powinna nastąpić do 2029 r. Teraz projekt zostanie poddany konsultacjom społecznym.

– Szanse na uchwalenie są duże, stanowiska w kwestii futer nie idą zgodnie z politycznymi podziałami – mówi „Polityce” posłanka Katarzyna Piekarska (KO). Część PSL może być przeciwna, ale na pewno nie wszyscy. Marek Sawicki zadeklarował poparcie.