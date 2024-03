Hołownia upiera się przy referendum. 5 ważnych tematów, o których musisz dziś wiedzieć

Marszałek Sejmu upiera się przy referendum w sprawie aborcji; Sikorski odwołuje ambasadorów; poznamy nowego przewodniczącego KEP; Ameryka chce blokować TikToka, Kamiński i Wąsik się legalizują.

1. Szymon Hołownia upiera się przy referendum

„Deklaracja prezydenta w sprawie pigułki dzień po pozbawia złudzeń” – napisał w mediach społecznościowych Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu odniósł się do słów Andrzeja Dudy, który zapowiedział, że zawetuje ustawę umożliwiającą zakup tabletki „dzień po” bez recepty. Prezydent zapowiedział to we wtorkowym (12 marca) wywiadzie dla TVN24.

„Duda zawetuje każdą liberalizację praw, która wyjdzie z tego Sejmu. Kto chce zmiany prawa aborcyjnego w tym roku, ten popiera referendum. Jego wyniku prezydent nie może wetować. Takie mamy prawo” – uważa Hołownia. Andrzej Duda w tym samym wywiadzie co prawda ogłosił, że „nie powinno być referendum w sprawach życia i śmierci. (...) Aborcja jest pozbawieniem życia człowieka i jeżeli ktoś żąda aborcji, to żąda prawa do zabijania”.

Nie ma żadnych przepisów prawa, które by zobowiązywały prezydenta do podpisania ustawy będącej wynikiem referendum. Prerogatywa z art. 144 ust 3 pkt 6 konstytucji (dająca podstawę do podpisania lub odmowy podpisania ustawy) nie jest ograniczona wynikiem referendum. Przeprowadzenie referendum nie wyłącza kompetencji głowy państwa do skierowania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent nawet po referendum może ustawę zawetować.

2. Radosław Sikorski odwołuje ambasadorów

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podjął decyzję o zakończeniu misji ponad 50 ambasadorów i wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu.

Profesjonaliści, ale „nie z nagłego nadania” – tacy dyplomaci mają, według rzecznika MSZ Pawła Wrońskiego, zastąpić część ambasadorów. Wymianę, która obejmie większość szefów polskich placówek dyplomatycznych, zapowiedział też premier Donald Tusk. Zaznaczył, że zwróci się do Andrzeja Dudy o zgodę na zmiany w większości ambasad. Jak wyjaśnił, jeżeli prezydent nie będzie wyrażał zgody, ich rolę przejmą dyplomaci w charakterze chargé d’affaires.

„Jeśli takie rozwiązanie satysfakcjonuje pana prezydenta, trudno. Tak czy inaczej, my musimy usprawnić i zbudować lojalną wobec państwa polskiego ekipę, która będzie prowadziła nasze sprawy, sprawy państwa polskiego we wszystkich ambasadach” – dodał Tusk.

3. Wybór przewodniczącego KEP

W czwartek, drugiego dnia obrad 397. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, obradujący w Warszawie biskupi wybiorą nowych członków prezydium – przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, który zastąpi abp. Stanisława Gądeckiego, i jego zastępcę, którym dotychczas był abp Marek Jędraszewski.

W marcu obaj hierarchowie kończą drugą pięcioletnią kadencję. Na czele Kościoła katolickiego w Polsce stali od 2014 r.

„Na kościelnej giełdzie krążą nazwiska hierarchów, którzy mogą wchodzić w grę. Szału nie ma, bo to duchowni szerzej nieznani i mało charyzmatyczni. Społeczne zainteresowanie tymi wyborami jest znikome, ogranicza się do kręgów kościelnych, politycznych i mediów. Przywódcy kościelni pokroju prym. Wyszyńskiego czy papieża Wojtyły dawno odeszli. Została po nich pustka. Ktokolwiek zostanie teraz wybrany, stanie przed bardzo poważnymi wyzwaniami. Największym jest kryzys, a nawet utrata wiarygodności władz kościelnych i autorytetu ludzi Kościoła w oczach rosnącej liczby obywateli i wiernych” – zapowiadał w „Polityce” Adam Szostkiewicz.

4. Ameryka zablokuje TikToka?

Izba Reprezentantów przyjęła projekt ustawy, której następstwem będzie jedno z dwóch rozwiązań. Albo chiński właściciel platformy ją sprzeda, albo też aplikacja będzie zablokowana na terenie USA. Teraz sprawą ma się zająć Senat, gdzie stania na temat TikToka są podzielone.

Jak pisze w „Polityce” Michał R. Wiśniewski, „ewentualna blokada TikToka w USA miałaby oczywiście konsekwencje dla użytkowników w Europie, którzy nagle straciliby dostęp do wielu ulubionych treści. Stosunki Unii Europejskiej i TikToka są napięte – w zeszłym miesiącu Shou Zi Chew [prezesa TikToka, obywatela Singapuru] spotkał się z przedstawicielami UE, którzy powiedzieli, że proces odzyskania zaufania przez aplikację będzie długotrwały. Komisja Europejska nakazała usunięcie TikToka ze służbowych urządzeń swoim pracownikom do 15 marca”.

5. Kamiński i Wąsik się legalizują

W środę politycy PiS: były szef CBA Mariusz Kamiński i jego były zastępca Maciej Wąsik odnosili się do sprawy zakupu systemu Pegasus oraz jego wykorzystania przez poprzedni rząd. „Jest to atak na Prawo i Sprawiedliwość, na rząd poprzedniej kadencji. Celem tej kampanii było wywołanie całkowicie fałszywego przeświadczenia w opinii publicznej, że w Polsce mamy do czynienia z głęboką patologią, z masowym nielegalnym inwigilowaniem obywateli” – mówił Kamiński. Kamiński tłumaczył, że Pegasus umożliwia odczytanie wiadomości zaszyfrowanych komunikatorów, a wszystko, co jest z tym związane, musi odbywać się w granicach prawa. Dodał, że każde użycie tego systemu odbywało się za zgodą prokuratury i sądu. „Stan prawny – jak wiemy od lat – jest dziurawy i w zasadzie gwarantuje bezkarność nadużywania inwigilacji przez służby, bo nie istnieje efektywna, zewnętrzna kontrola. Natomiast zapewnienia panów Kamińskiego i Wąsika, że prawa przestrzegali, już od początku były nieszczególnie wiarygodne” – komentuje w „Polityce” Ewa Siedlecka.

W piątek zeznania przed komisją ds. Pegasusa ma złożyć prezes PiS Jarosław Kaczyński. „Obawiam się, że tam będzie wiele pytań, na które ja nie jestem w stanie odpowiedzieć. (...) Obawiam się, że [moja wiedza] niewiele przekracza, a może w ogóle nie przekracza tego, co jest w tej chwili w mediach” – stwierdził. Ale wyjaśnienia złożyć musi.