PKW o wyborach. 5 ważnych tematów, o których musisz dziś wiedzieć

PKW policzyła wszystkie głosy, kolejne zeznania przed komisją ds. Pegasusa, rząd zajmie się ustawą o tzw. babciowym, Ławrow w Chinach z „roboczą wizytą”, Netanjahu zapowiada: ustaliliśmy datę ofensywy w Rafah.

1. PKW policzyła wszystkie głosy

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała we wtorek o godz. 21, że policzone zostały wszystkie głosy do sejmików wojewódzkich. W dziewięciu z nich wygrała Koalicja Obywatelska, w siedmiu pozostałych, m.in. na Mazowszu i w Małopolsce, PiS. Ostateczne wyniki wyborów samorządowych:

Prawo i Sprawiedliwość – 34,27 proc.

Koalicja Obywatelska – 30,59 proc.

Trzecia Droga – 14,25 proc.

Konfederacja – 7,23 proc.

Lewica – 6,32 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy – 3 proc.

Inny komitet – 4,3 proc.

Rozstrzygnięcia w największych miastach przynosiły niespodzianki. Drugiej tury nie będzie w Warszawie. Rafał Trzaskowski wygrał wybory na prezydenta stolicy z wynikiem 57,41 proc. Aleksandra Dulkiewicz (KO) wygrała pierwszą i jedyną turę w Gdańsku (57,95 proc. głosów); drugi był Tomasz Rakowski z PiS (20,33 proc.). W kilku miastach można się spodziewać dogrywek. Tak będzie w Radomiu, Krakowie, Słupsku, Toruniu, Włocławku, Poznaniu, Rzeszowie, Wrocławiu, Gdyni.

Kolejna konferencja PKW zaplanowana jest na wtorek na godz. 12. Być może wtedy poznamy zbiorcze wyniki wyborów.

2. Kolejne zeznania przed komisją ds. Pegasusa

We wtorek komisja śledcza ds. Pegasusa przesłucha na posiedzeniu niejawnym Michała Wosia, byłego wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości. „Michał Woś podczas ostatniego przesłuchania zasłonił się niepamięcią i tym, że na niektóre pytania odpowie na posiedzeniu zamkniętym. Z pewnością pytania, na które nie odpowiedział zostaną ponowione podczas posiedzenia zamkniętego” – zapowiedziała Magdalena Sroka, przewodnicząca komisji. Jej zdaniem, były wiceszef MS tym razem nie będzie miał podstaw do uchylania się od odpowiedzi na pytania posłów komisji.

Podczas pierwszego przesłuchania Woś zeznał, że inwigilacja systemem nie była prowadzona na masową skalę, a on sam, jako dysponent Funduszu Sprawiedliwości, „z pełnym przekonaniem” udzielił CBA dotacji w wysokości 25 mln zł. Uchylał się od odpowiedzi na pytania członków komisji. Zapytany o to, kiedy podpisał pierwsze dokumenty związane z zakupem Pegasusa powiedział, że akta tego postępowania nie są odtajnione, w związku z czym nie może udzielić odpowiedzi.

3. Rząd zajmie się ustawą o tzw. babciowym

We wtorek rząd zajmie się projektem ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu małego dziecka „Aktywny rodzic”. Pod hasłem „babciowe” przewidziane są trzy rodzaje świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” oraz „aktywnie w domu”.

Świadczenie „aktywni rodzice w pracy” ma przysługiwać w wysokości 1500 zł miesięcznie przez 24 miesięcy od 12 do 35 miesiąca życia dziecka. To od rodziców będzie zależało na co przeznaczą te środki. Będą mogli np. sfinansować z nich opiekę sprawowaną przez babcię (w tym emerytkę) na podstawie umowy uaktywniającej (umowy zawieranej z nianią).

Świadczenie „aktywnie w żłobku” zostanie wprowadzone zamiast dofinansowania w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Będzie wynosić 1500 zł, nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki.

Świadczenie „aktywnie w domu” ma stanowić wsparcie dla rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia, którzy nie zdecydują się na skorzystanie z dwóch wyżej opisanych świadczeń. W tym przypadku wyniesienie ono 500 zł miesięcznie.

4. Ławrow w Chinach z „roboczą wizytą”

Polityk spotka się ze swoim chińskim odpowiednikiem Wang Yi, a tematem zaplanowanych rozmów będzie sytuacja w Ukrainie i w regionie Azji i Pacyfiku. Według szefa rosyjskiego MSZ stosunki Federacji Rosyjskiej z Chinami są obecnie na najwyższym poziomie w całej historii.

Według zastępcy sekretarza stanu USA Kurta Campbella, Rosja już odbudowała swoją armię po stratach podczas inwazji na Ukrainę. Stało się to dzięki pomocy nie tylko Chin, ale też Korei Północnej i Iranu.

5. Netanjahu: ustaliliśmy datę ofensywy w Rafah

Premier Izraela Benjamin Netanjahu oznajmił w poniedziałek wieczorem, że Siły Obronne Izraela przeprowadzą ofensywę w Rafah i wyznaczona jest już jej data. „Jasno daliśmy do zrozumienia Izraelowi, że uważamy, iż duża inwazja wojskowa w Rafah miałaby skrajnie dramatyczny wpływ na ludność cywilną, a w ostatecznym rozrachunku zaszkodziłaby bezpieczeństwu Izraela” – oznajmił w odpowiedzi rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller.

Nieco wcześniej skrajnie prawicowi izraelscy ministrowie ogłosili, że jeśli Netanjahu zakończy wojnę bez ataku na Rafah, straci stanowisko premiera.

USA od miesięcy naciskały na Izrael, by nie decydował się na ofensywę lądową w Rafah. W marcu Szef Pentagonu Lloyd Austin przestrzegł izraelskiego ministra obrony Joawa Galanta przed podjęciem takiej operacji, a wcześniej podobne przesłanie przekazali ministrowi szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken i doradca prezydenta Jake Sullivan.