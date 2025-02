Żegnamy Mariana Turskiego. „Jesteśmy osieroceni, ale nigdy obojętni”

Marian Turski odszedł 18 lutego. Twórca działu historycznego „Polityki” i muzeum Polin zostawia nas z ważnym przesłaniem. Dziś spoczął na Cmentarzu Żydowskim w Warszawie.

Mariana Turskiego wspominaliśmy w Muzeum Polin, jego drugim domu, dziele życia. Kochał muzykę. Dlatego wysłuchaliśmy kompozycji „Andante” Jana Sebastiana Bacha, „Kadysz” Maurice’a Ravela oraz „Arii” Mieczysława Weinberga. Grali Marta Piórkowska (skrzypce) i Łukasz Chrzęszczyk (fortepian). Mariana wspominają bliscy, współpracownicy i przedstawiciele władz.

Joanna Turska, córka Mariana: „Tata miał wiele wspaniałych cech, o których się publicznie mówi. Energia do życia, pasja zwiedzania, głód wiedzy. Ja chciałabym powiedzieć, jak to się przekładało na nasze życie rodzinne. Kiedy podczas naszych rozmów nagle okazywało się, że jakiś fakt lub słowo jest niewyjaśnione, tata wstawał od stołu, brał encyklopedię i wracał z nią. Natychmiast musiało to zostać wyjaśnione”.

„Kiedy mój syn Konrad miał 15 czy 16 lat, miałam koncert pod Pragą czeską – wspominała Joanna Turski. – Pojechaliśmy samochodem, tata nie mógł być z nami, miał wyjazd służbowy. Był czas, żeby wyskoczyć do trzech miast, m.in. do Wiednia. Konradowi bliższe były wtedy sporty niż jakaś tam sztuka. Trudno nam było wybrać, co trzeba zobaczyć. Tata zadzwonił dzień wcześniej, powiedział: weź ołówek, powiem, co macie zobaczyć: kościół, Muzeum Historii Sztuki… Zaprotestowałam. Tata powiedział: jedziecie, zobaczycie trzy obrazy, »Rzeź niewiniątek«, Rembrandta i coś jeszcze. Ta jego chirurgiczna precyzja była niesamowita. Dzień był wspaniały.

Przyznaję się tu przed państwem ze wstydem do kłamstwa. Na studiach grałam w zespole barokowym. Jeden z kolegów pochodził z katolickiej, praktykującej rodziny. Próby w domu jego rodziców się przeciągały. Kiedyś wróciłam do domu, a tata spytał, czy jadłam. Nie jadłam, ale spieszyłam się i powiedziałam, że jadłam. To co jadłaś? – spytał tata. Kurczaka, odpowiedziałam. Bardzo się zdziwił. To był Wielki Piątek. Mając do czynienia z takim tatą, nie można kłamać, a na pewno trzeba to bardzo dobrze przemyśleć”.

Dyrektor Muzeum Polin Zygmunt Stępiński: „Ostatnia rzecz, jakiej by chciał, to żebyśmy byli smutni. (...) O spotkanie z Marianem zabiegali królowie, premierzy, książęta, nawet jeden bokser, zagraniczny, żeby nie było niedomówień”. Stępiński przywołał też historię 12-letniej wówczas wnuczki mieszkającej w Niemczech, która zadzwoniła do niego z prośbą o zorganizowanie spotkania z Marianem. „Spotkanie miało trwać godzinę, trwało pięć. Opowieści zaczynają się od chwili, gdy był zamknięty w getcie, gdy miał tyle lat, ile obecne jedno z czworga dzieci, z którymi się wtedy spotkał. Ta 12-letnia wówczas dziewczynka podjęła decyzję, że zostanie sędzią i będzie walczyła ze złem, o którym opowiadał jej Marian. Lata minęły, pozostała wierna temu zobowiązaniu”.

Zygmunt Stępiński pokazał gościom zdjęcie przedstawiające Mariana na lotnisku. Jechali tego dnia do Berlina na zaproszenie prezydenta Franka Waltera-Steinmeiera: „Dla Mariana liczyło się wyrobienie kroków. Dziś, gdy patrzę na to zdjęcie, mam wrażenie, Marianie, że idziesz na czele i będziesz tak maszerował do końca świata. My, cały zespół muzeum, idziemy za tobą. Jesteśmy dziś osieroceni, ale nigdy obojętni”.

Nieobojętni

Wspólnie z rodziną Zmarłego Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce powołało Fundusz Nieobojętnych im. Mariana Turskiego, którego celem będzie walka z wszelką formą dyskryminacji. „Prosimy, by zamiast kwiatów przekazać darowiznę na rzecz funduszu” – czytamy w komunikacie Polin. Wpłaty można dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce: 29 1240 6292 1111 0010 5499 9625, w tytule przelewu wpisując: „Fundusz Nieobojętnych”. Szczegóły: https://szih.org.pl/fundusz/.

Z każdym by się przywitał

Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta odczytał w Polin list Andrzeja Dudy: „Łączymy się w żałobie po odprowadzeniu Mariana Turskiego w ostatnią drogę. Żegnamy strażnika pamięci o Zagładzie, który podjął się trudnej misji. Był głęboko zaangażowany w pielęgnowanie pamięci, która niesie prawdę. W imieniu Rzeczpospolitej oddaję część jego pamięci. (…) Skupił się na poruszaniu umysłów, serc i sumień. Przypominał, że Auschwitz nie spadło z nieba, dlatego musimy sprzeciwiać się przejawom nienawiści, by nie powtórzyła się zbrodnia, jaką był Holokaust. (…) Orędownik człowieczeństwa i wrażliwości, bronił dobra przed złem, a sensu przed obłędem i chaosem. Pozostawił przesłanie, które powinno przemawiać zawsze, wszędzie i do każdego: nie bądźcie obojętni. Oby świat zaświadczył, że sprostaliśmy temu zobowiązaniu” – napisał Andrzej Duda.

Prowadzący uroczystość w Muzeum Polin Marek Zając przypomniał historię Mariana Turskiego, który po przybyciu do obozu w Auschwitz został pobity przez niemieckiego kapo, co doprowadziło do stłuczenia jego okularów. Dla krótkowidza utrata okularów to był wyrok śmierci. Koledzy z lewicy związkowej, z którymi był w obozie, postanowili kupić mu okulary za „najcenniejszą walutę”, jaką był chleb. Codziennie odkrawali małe porcje i po kilku dniach zebrali tyle, by kupić te okulary. „Marian nie zapomniał o tym do końca życia”, przypomniał Zając. Kilkadziesiąt lat później Zając w biurze RPO zapytał go o granice kompromisu, Marian Turski poprosił wtedy o chwilę, by się nad tym zastanowić, wreszcie otworzył oczy i powiedział: „Znam taką granic kompromisu: nie można nigdy zdradzić przyjaciół”. „Gdyby tu był, do każdego by podszedł, przywitał się, o coś zapytał”, mówił Zając.

Nauczyciel serdecznego życia

Na uroczystości w Muzeum Polin zjawili się ministrowie. Szef resortu sprawiedliwości Adam Bodnar wspominał Mariana Turskiego z audycji i rozmów: „Marian był nauczycielem uśmiechniętego, serdecznego życia. Zawstydzał tym, jak wsłuchiwał się w drugiego człowieka. Pamiętam, jak po uroczystości wręczenia mu dyplomu honoris causa w Lublinie długie godziny wypisywał osobiste dedykacje. Marian doskonale wiedział, że to, co przetrwa, to jego inwestycja w nasze serca. W ostatnich latach miałem szczęście i zaszczyt być z nim w częstym kontakcie. Pamiętam, że zaprosiłem go do audycji w Radiu Newonce. Spotkaliśmy się o 19:30, audycja była o 20. Myślałem, że to czas na herbatę czy kawę, ale Marian od razu wyciągnął kijki, starałem się za nim nadążyć. Swoimi codziennymi zwyczajami potrafił pokazać, jak gigantyczną ma energię, zaszczepiał ją innym. (…)

W 2000 r. przetoczyła się przez Polskę gigantyczna fala homofobii. 10 grudnia Marian Turski odbierał nagrodę imienia Sérgio Vieira de Mello. Wspominał Auschwitz: w obozach były winkle, różowe dla osób homoseksualnych. Marian Turski mówił: dziś uświadamiam sobie, jak bardzo przesiąkliśmy uprzedzeniami. I konkludował: dziś wstydzę się tego. Ze względu na poczucie wstydu mówił, że czuje moralny obowiązek, aby protestować i walczyć. To jedna z wielu opowieści związanych z Marianem, ale dowodząca, jak wiele trzeba mieć w sobie mądrości, by przyznać się do własnej przeszłości i się z nią zmierzyć. Wytyczyć sobie drogowskaz i stać się przewodnikiem. (…) Wszyscy jesteśmy jego dłużnikami. Dzisiejsze pożegnanie to jak podpisanie aktu notarialnego ustanawiającego hipotekę. Marian nie pozwoli nam zapomnieć o zobowiązaniu wobec obecnych i przyszłych pokoleń. Oby starczyło nam sił i determinacji”.

Ministra kultury Hanna Wróblewska wspominała jedno ze spotkań z dziennikarzem: „Spotykaliśmy się z Marianem w kulturze. On wiedział, po co to wszystko jest, że sztuka jest ważna, film jest ważny, obraz jest ważny, wiedział, że to wszystko prowadzi nas naprzód. Wczoraj byłam na »Dziadach« w Teatrze Dramatycznym, wspaniałe dzieło po ukraińsku i w ukraińskim kontekście. Żałowałam, że się tam nie spotkaliśmy”.

Dani Dayan, przewodniczący Jad Vashem w Jerozolimie, przywołał swoje pierwsze spotkanie z Marianem Turskim wiele lat temu: „To z mojej strony była miłość od pierwszego widzenia, mam nadzieję, że ze wzajemnością”. Marian Turski odebrał go z lotniska i zawiózł do zamkniętego tamtego dnia Muzeum Polin. „Miałem najcudowniejsze doświadczenie, kiedy mnie po nim oprowadzał. (...) Marianowi zależało nie tylko na zabezpieczeniu teraźniejszości, ale przede wszystkim przyszłości. (...) Judaizm nie jest religią, kuchnią, kulturą, to jest naród. W Marianie narosła pasja do narodu żydowskiego. Słuchając go podczas obchodów 80. rocznicy w Auschwitz, zastanawiałem się, dlaczego przywołał po hebrajsku fragment wiersza Nachmana z Bracławia: »Cały świat jest wąskim mostem, a najważniejszym jest, by nie lękać się wcale«. Dotarło do mnie, że chciał powiedzieć to w obecności królów, ministrów, premierów właśnie po hebrajsku, by ten język wybrzmiał w Auschwitz. (...) Jako wiceprzewodniczący Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej wiem, że kolejne spotkania będą uboższe, bo nie będzie z nami Mariana”.

Corinne Evans, darczyńczyni Muzeum Polin, założycielka Evan Foundation: „Od tylu lat jesteśmy zaangażowani w to marzenie, które spełniło się dzięki Marianowi. Zawsze będziesz naszym przewodnikiem, który uczył nas, jak być człowiekiem. Drogi Marianie, byłeś dla mnie ogromnie ważny, jak płomień na świecy. Jak teraz będziemy żyć, bez Ciebie, w świecie, gdy nienawiść i podziały wyzierają każdego kąta? Twoja bezkresna inspiracja pomagała nam przetrwać najtrudniejsze czasy, sam doświadczyłeś, jak ludzkość osuwała się ku przepaści. Będziemy za Tobą głęboko tęsknili, dziękujemy za spełnienie marzenia o powstaniu tego muzeum. Jestem zdeterminowana, by nieść dalej Twoje wartości i ducha w kontynuowaniu Twojego dzieła najlepiej, jak będę potrafiła”.

„Oglądacie film w roboczej wersji” – powiedział na koniec uroczystości w Polin Andrzej Wolf, twórca filmu o dziele Mariana Turskiego pt. „XI. Nie bądź obojętny”. O premierze będziemy informować.

Dziadziuś Marian

Marian Turski spoczął na Cmentarzu Żydowskim w Warszawie, żegnany przez bliskich, ludzi polityki (i „Polityki”), kultury. „Kim był dziadziuś Marian? – mówiła wnuczka Mariana Turskiego Klaudia Siczek. – Dzielił nas ocean, ale zawsze był obecny. Kiedy wiedział, że czymś można sprawić przyjemność, zrobiłby wszystko, żeby właśnie to zrobić. Mój brat kolekcjonował od dziecka breloczki z różnych krajów, więc mój dziadziuś też je kolekcjonował i mu przekazywał. Ostatni pół roku temu” – mówiła.

Wspominała liceum, w którym miała najlepszego w klasie konsultanta z historii. Oraz czas studiów, kiedy specjalnie dla niej wycinał różne artykuły o architekturze. „Później miałam szczęście mieszkać w Warszawie przez pięć lat, aż do pandemii. W mieście mojego dziadziusia. Dostałam dodatkową edukację poprzez wspólne wyjazdy, lektury, rozmowy”.

Mówiła o rozmowach z „dziadziusiem” o stosunkach polsko-żydowskich i filmie Akiro Kurosawy „Rashōmon”. „Rozmawialiśmy, jak ta sama sytuacja może być inaczej postrzegana. Mój dziadziuś żył ideą tego filmu, był człowiekiem dialogu, budował mosty nawet z ludźmi, z którymi mógłby się nie zgadzać”. „Mam niesamowite szczęście, że Marian Turski to mój dziadziuś”, zakończyła Klaudia Siczek.