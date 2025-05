Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Co dalej po pierwszej turze wyborów; kto ma większe szanse: Trzaskowski czy Nawrocki; tajemnica długodystansowych małżeństw; jak działa umysł mordercy; katolicy na amerykańskiej prawicy; Tom Cruise i jego misje niemożliwe; akcja „parcelacja”, czyli kto komu odbiera ziemię. To wszystko i jeszcze więcej w najnowszej „Polityce”.

W najnowszej „Polityce” znajdziecie Państwo szczegółowe omówienie wyników pierwszej tury wyborów prezydenckich, analizy, komentarze, opinie, w tym cotygodniowe „Przypisy” Jerzego Baczyńskiego.

A ponadto w nowej „Polityce”:

• O tym, co wyborczy rezultat oznacza dla drugiej tury, jak mogą wyglądać przepływy wyborców tych kandydatów, którzy już odpadli z wyścigu, jakie szanse mają dwaj główni rywale Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki, co może im pomóc, a co zaszkodzić na ostatnim odcinku kampanii – pisze Rafał Kalukin.

• Jaka była struktura elektoratów kandydatów na prezydenta, jak głosowali przedstawiciele różnych grup społecznych i wiekowych, gdzie pretendenci zyskiwali, a gdzie tracili, jaki był podział geograficzny, co z tego wynika dla drugiej tury – analizuje Wojciech Szacki.

• Wyniki i konsekwencje niedzielnych wyborów omawiają komentatorzy naszej rubryki „Tydzień w polityce”: Karolina Lewicka, Anna Siewierska, Marek Borowski, Antoni Dudek, Jarosław Kuźniar i Przemysław Sadura.

Co jeszcze przygotowaliśmy?

• Jak działa umysł mordercy, gdzie przebiega granica poczytalności sprawcy, na ile precyzyjnie da się ustalić, czy powinien on iść do więzienia, czy do szpitala psychiatrycznego; skąd się bierze coraz większa liczba zabójstw, które trudno wytłumaczyć i znaleźć jakiś w miarę racjonalny motyw – pisze o tym Joanna Cieśla na kanwie ostatniej tragedii na terenie Uniwersytetu Warszawskiego.

• Małżeństwa długodystansowe, żyjące ze sobą 30, 40, 50 lat; skąd się bierze trwałość takich związków, jaki przepis na zgodne pożycie mają małżonkowie – o tym w relacji Zbigniewa Borka.

• Czy po redukcji liczby lekcji religii świeccy katecheci stracą pracę w szkołach, a zachowają ją księża? – sprawie przyjrzała się Joanna Podgórska.

• W naszym cyklu „Odchodzić po ludzku” tym razem o tzw. mieszkaniach wytchnieniowych, czyli miejscach, gdzie seniorzy mogą czasowo zamieszkać i skorzystać z fachowej pomocy, a w tym czasie ich stali opiekunowie mogą odpocząć od codziennych obowiązków – o tym w artykule Katarzyny Kaczorowskiej.

• Akcja „parcelacja”, czyli kto, komu i dlaczego odbiera ziemię – pisze Joanna Solska.

W „Polityce” także: • pogorzelcy z Marywilskiej; • katolicy na amerykańskiej prawicy; • dlaczego premier Słowacji chce wystrzelać niedźwiedzie; • jak wygląda litewska tożsamość; • kosmiczna misja Polaka; • Tom Cruise i jego misje niemożliwe; • słowiański boom; • dlaczego wycieczkowce trują.

To wszystko oraz jeszcze więcej w najnowszym wydaniu naszego tygodnika. Zapraszam do lektury!

Mariusz Janicki

Pierwszy zastępca redaktora naczelnego