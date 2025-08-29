Trudny mecz Świątek na US Open, rozbił się F-16, atak na Niedzielskiego: nowe fakty. 5 ważnych tematów na dziś

Troje polskich tenisistów z awansem do trzeciej rundy US Open; F-16 rozbił się podczas prób do radomskiego airshow; sprawcy pobicia byłego ministra zdrowia zatrzymani; rząd przyjął budżet na 2026; młoda Polka na liście „Girls of the Year 2025”.

1. Świątek, Fręch i Majchrzak dalej na US Open

Wszystkie mecze z udziałem Polaków rozegrały się w czwartek na pełnym dystansie. Żaden z nich nie był spacerkiem, ale cała trójka awansowała do trzeciej rundy ostatniego w sezonie turnieju wielkoszlemowego. Iga Świątek w drugiej rundzie mierzyła się z Holenderką Suzan Lamens, która grała bez kompleksów. Po pierwszym secie (6:1 dla Polki) rywalka wyraźnie podniosła poziom, a nasza tenisistka mocowała się głównie ze sobą, serwis nie funkcjonował jak należy, pojawiły się błędy. O wyniku zdecydował trzeci set, wygrany przez Igę 6:4. W kolejnej rundzie po drugiej stronie siatki stanie Anna Kalinska.

Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak awansowali do trzeciego etapu US Open pierwszy raz w swoich karierach. Fręch pokonała w czwartek reprezentantkę gospodarzy Peyton Stearns (7:6, 6:3, 6:2). Majchrzak odprawił z turnieju Karena Chaczanowa, dziewiątą rakietę świata. Polak wreszcie się zrewanżował – przegrywał z Rosjaninem czterokrotnie, m.in. w meczu o ćwierćfinał Wimbledonu. W Nowym Jorku grał po mistrzowsku, a na pewno jak równy z równym. W piątym secie sensacyjnie odwrócił wynik (było już 2:5), obronił pięć piłek meczowych i pokonał Chaczanowa w dogrywce rozgrywanej do 10 pkt. Ciąg dalszy nastąpi.

2. Katastrofa polskiego F-16

W czwartkowy wieczór doszło do katastrofy lotniczej z udziałem polskiego F-16. Samolot ćwiczył przed weekendowym airshow w Radomiu. Podczas jednego z manewrów myśliwiec uderzył w pas startowy lotniska. „Przez niemal 20 lat służby samoloty F-16 i ich piloci zdołali uniknąć poważnego wypadku. Zdarzył się w końcu: nie w misji bojowej, a w toku przygotowań do pokazu w dniu święta lotników. Rok wcześniej podobna katastrofa na innej maszynie miała miejsce w Gdyni” – pisze na Polityka.pl Marek Świerczyński.

Dokładne przyczyny katastrofy będzie wyjaśniać prokuratura, która już wszczęła postępowania. Na miejscu zjawił się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który poinformował, że pilot i oficer Wojska Polskiego zginął na miejscu.

W nocy wojsko podało, że to major Maciej „Slab” Krakowian. Był pilotem pokazowym grupy F-16 Tiger Demo Team oraz instruktorem-pilotem 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach.

W połowie sierpnia podpisano umowę na modernizację wszystkich 48 samolotów F-16, jakimi dysponuje Polska. „Polskie efy, zwane Jastrzębiami, mają już 20 lat. W co trudno uwierzyć, biorąc pod uwagę, że są wciąż najnowocześniejszym i najsilniejszym narzędziem bojowym naszego lotnictwa wojskowego. Kupione w 2003 r. i dostarczane w latach 2006–08, symbolizują pierwszą falę modernizacji po wejściu Polski do NATO – nie tylko w siłach powietrznych”, pisał analityk Polityki Insight w tekście „F-16 dostaną nowy garnitur. To tak, jakbyśmy kupowali je jeszcze raz”.

3. Pobicie Niedzielskiego: nowe szczegóły

W środę po południu pod jedną z siedleckich restauracji pobito byłego ministra zdrowia w rządzie PiS Adam Niedzielskiego. W czwartek policja poinformowała, że dwóch sprawców zatrzymano. Okazało się, że sami zgłosili się na komendę, ale wciąż byli pijani, mieli około dwóch promili alkoholu we krwi.

Niedzielski twierdzi, że krzyczeli: „śmierć zdrajcom ojczyzny”, a RMF FM podało, że w momencie ataku mieli krytykować jego decyzje w trakcie pandemii koronawirusa. Sam Niedzielski napisał, że do ataku doprowadziła mowa nienawiści, ale też to, że nie ma ochrony, bo nie udzieliło mu jej MSWiA.

Na ten ostatni zarzut odpowiedział minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który przypomniał, że ochrona dla ministrów na mocy prawa wygasa po 30 dniach od zakończenia pełnienia przez nich funkcji i że żadnemu z polityków nie przysługuje dożywotnie wsparcie Służby Ochrony Państwa. Dodał, że każdy, kto czuje się zagrożony, może ochronę otrzymać. „Po złożeniu funkcji ministra pan Niedzielski nie wystąpił do Komendy Stołecznej Policji z takim wnioskiem” – stwierdził Kierwiński.

4. Rząd przyjął budżet

Zgodnie z zapowiedziami w czwartek zebrał się rząd, by m.in. przyjąć budżet na 2026 r. PKB ma według założeń wynieść 3,5 proc., a inflacja średnioroczna 3 proc. Zakładana relacja długu publicznego do PKB ma wzrosnąć do 53,8 proc. (tu tzw. próg ostrożnościowy wynosi 55 proc.). Wydatki w 2026 wyniosą 919 mld zł, a dochody 647 mld zł. Dziura budżetowa to zatem 271,7 mld zł, czyli 6,5 proc. PKB.

„Nie ukrywamy, że jest to budżet trudny. Ten bardzo ambitny program spowoduje, że Polska wykona kolejny wielki skok cywilizacji. Podjęliśmy naprawdę bardzo poważne ryzyka. Nie wahaliśmy się, nie baliśmy się zaproponować takiej konstrukcji budżetu, gdzie wszystko jest wyśrubowane, powiedzielibyśmy tak kolokwialnie, że na maksa” – mówił po posiedzeniu rządu Donald Tusk. „Zdajemy sobie sprawę, że wykonanie tego budżetu będzie wymagało precyzji, perfekcji, a decyzje, jakie za tym budżetem się kryją, będą wymagały odwagi i wyobraźni” – dodał premier.

Teraz ustawa budżetowa trafi do Sejmu. Zgodnie z konstytucją budżet powinien trafić do podpisu prezydenta w ciągu czterech miesięcy od dnia przekazania go Sejmowi. Gdyby tak się nie stało, prezydent może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Jeśli terminy zostaną dotrzymane, prezydent ma siedem dni na podpis.

5. Polka na liście „Girls of the Year 2025”

17-letnia Kornelia Wieczorek znalazła się w zestawieniu „Girls of the Year 2025” magazynu „Time”, który stworzył ją, by docenić dokonania dziewcząt z różnych stron świata. One „nie czekają, aż dorosną”, tylko się realizują.

Kornelia urodziła się w Łodzi, mieszka i uczy się w Gdyni. Już jako 10-latka chodziła na zajęcia do szkoły medycznej, natomiast w wieku 14 lat wspólnie z koleżanką Dianą Serjant opracowały biodegradowalny nawóz oparty na bakteriach Rhizobium, by uprawy były bardziej ekologiczne i nieszkodliwe dla gleby. Za ten wyczyn obie trafiły na listę „100 najbardziej wpływowych kobiet” magazynu „Forbes”.

Kornelia ma już nowe duże przedsięwzięcia i projekty w planach, m.in. aplikację do diagnostyki zmian skórnych i badania nad wykorzystaniem komórek macierzystych w leczeniu choroby Parkinsona. Powoli myśli o studiach: neurobiologii i/lub medycynie, najpewniej za granicą. Więcej o jej sukcesach piszemy w najnowszej „Polityce”.