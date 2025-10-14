Problemy z numerami alarmowymi 112. To była tylko awaria

Jak poinformowała „Politykę” Justyna Sochacka, rzeczniczka Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i zarazem rzecznika Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, usterka została już usunięta.

Dzisiaj pojawiły się kłopoty z dodzwonieniem się na numery alarmowe 112, ale też 999, i to w różnych miejscach na terenie całego kraju.

Jak poinformowała „Politykę” Justyna Sochacka, rzeczniczka Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i zarazem rzecznika Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, usterka została już usunięta. Jako winnego wskazała operatora systemu, którym jest firma Orange.

Numery 112, a także 999, jako alarmowe należą do Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. To system teleinformatyczny, który m.in. umożliwia przyjmowanie zgłoszeń alarmowych, dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego, rejestrowanie zdarzeń, lokalizację zespołów na mapie oraz wspiera pracę dyspozytorów i koordynatorów medycznych, zapewniając szybką i skuteczną pomoc pacjentom w potrzebie.

Jest połączony z 1632 zespołami ratownictwa medycznego, 23 dyspozytorniami medycznymi, 226 stanowiskami wojewódzkich koordynatorów Ratownictwa Medycznego.