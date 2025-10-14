Przejdź do treści
Violetta Krasnowska
14 października 2025
Kraj

Problemy z numerami alarmowymi 112. To była tylko awaria

Numer alarmowy 112 Numer alarmowy 112 Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl
Jak poinformowała „Politykę” Justyna Sochacka, rzeczniczka Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i zarazem rzecznika Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, usterka została już usunięta.

Dzisiaj pojawiły się kłopoty z dodzwonieniem się na numery alarmowe 112, ale też 999, i to w różnych miejscach na terenie całego kraju.

Jak poinformowała „Politykę” Justyna Sochacka, rzeczniczka Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i zarazem rzecznika Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, usterka została już usunięta. Jako winnego wskazała operatora systemu, którym jest firma Orange.

Numery 112, a także 999, jako alarmowe należą do Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. To system teleinformatyczny, który m.in. umożliwia przyjmowanie zgłoszeń alarmowych, dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego, rejestrowanie zdarzeń, lokalizację zespołów na mapie oraz wspiera pracę dyspozytorów i koordynatorów medycznych, zapewniając szybką i skuteczną pomoc pacjentom w potrzebie.

Jest połączony z 1632 zespołami ratownictwa medycznego, 23 dyspozytorniami medycznymi, 226 stanowiskami wojewódzkich koordynatorów Ratownictwa Medycznego.

Dziennikarka specjalizująca się w tematyce sądowo-kryminalnej i problematyce praworządności w Polsce. Laureatka Grand Pressa w kategorii wywiad za rozmowę z prof. Ewą Łętowską (2021), nagrody głównej II edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Dziennikarzy Publicystów Prawnych organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych, Izbę Notarialną oraz „Dziennik Gazeta Prawna” (2004), a także Nagrody Wolności Słowa przyznawanej przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (2006). Autorka książki „Będziesz siedzieć” o polskim systemie niesprawiedliwości (2020).
