USA wycofują się z Europy. Spotkanie Donald Trump-Xi Jinping. Melissa wciąż groźna. 5 ważnych tematów na dziś

Mniej amerykańskich żołnierzy w Europie; spotkanie Donald Trump-Xi Jinping; Karaiby pod wpływem cyklonu Melissa; były wiceminister zatrzymany przez CBA; nowa Karta Nauczyciela.

1. Melissa wciąż groźna

Cyklon tropikalny Melissa, najsilniejszy od ponad stu lat, który uderzył w tym tygodniu w Jamajkę, w środę dotarł do wybrzeży Kuby. Prędkość wiatru sięgała 195 km/h. Ewakuowano 735 tys. mieszkańców, a w sześciu wschodnich prowincjach, w których rzeki wystąpiły z brzegów, władze ogłosiły stan alarmowy. Pojawiły się też doniesienia o osuwiskach w tym regionie.

Na Jamajce Melissa jako huragan najwyższej, 5. kategorii, spowodowała śmierć trzech osób. Z kolei dwadzieścia pięć osób zginęło na skutek podtopień na Haiti.

W czwartek 30 października huragan ma się przemieścić w kierunku południowo-wschodnich i środkowych Bahamów.

„Międzynarodowy Panel do spraw Zmian Klimatu (IPCC) w szóstym raporcie podsumował, że silne burze tropikalne (z których cyklony się rozwijają) prawdopodobnie stały się częstsze w ciągu ostatnich 40 lat. Dane pozwalają z dużą pewnością stwierdzić, że zmiany klimatu zwiększyły liczbę silnych cyklonów tropikalnych, prędkości maksymalne ich wiatrów oraz nasiliły towarzyszące im opady” – pisze na Polityka.pl Michał Rolecki.

2. Spotkanie Donald Trump-Xi Jinping

Prezydent USA ogłosił po spotkaniu z chińskim przywódcą, że obniży cła na towary z Chin o 10 p.p. w zamian za obietnicę powstrzymania przepływu chemikaliów do wytwarzania fentanylu z Chin.

Chiny zapowiadały wcześniej ustanowienie restrykcji eksportowych minerałów krytycznych do całego świata, co sprowokowało zapowiedź amerykańskiego odwetu, w tym nałożenia dodatkowych 100 proc. ceł. W wyniku rozmowy przywódców, te zapowiedzi nie zostaną zrealizowane przynajmniej przez rok.

„Uważam, że to było niesamowite spotkanie. To wspaniały przywódca, wspaniały przywódca bardzo potężnego, bardzo silnego kraju, Chin, i cóż mogę powiedzieć? Podjęliśmy wybitne decyzje” – powiedział Trump.

3. USA wycofują się z Europy

Amerykański kontyngent w bazie Mihail Kogalniceanu, jednej z największych instalacji wojskowych na wschodniej flance NATO, zostanie zredukowany o ok. 700 osób, czyli mniej więcej wielkość batalionu – przekazał rumuński MON w reakcji na pojawiające się od wtorku nieoficjalne doniesienia z Waszyngtonu. W bazie pozostanie tysiąc żołnierzy U.S. Army.

„W Rumunii to bez wątpienia niewesoła wiadomość dnia, za kilka godzin może stać się taką też u nas. (...) Choć amerykańska decyzja była zapowiedziana na początku roku i spodziewana jesienią, wraz z przeglądem rozmieszczenia sił USA na świecie, to jednak to, że w pierwszej kolejności dotyczy wschodniej flanki NATO, jest sygnałem niepokojącym” – komentuje Marek Świerczyński, analityk Polityki Insight.

4. Były wiceminister zatrzymany przez CBA

Do zatrzymania Pawła M. przez CBA doszło 23 października. Postawiono mu zarzuty m.in. płatnej protekcji oraz przyjmowania korzyści majątkowych. Według prokuratury miał powoływać się na wpływy w instytucjach państwowych i rządowych, a także pośredniczyć w uzyskaniu zamówień publicznych dla konkretnego przedsiębiorcy w zamian za korzyści majątkowe.

Jak poinformował Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych, chodzi konkretnie o nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Do tej pory w śledztwie 16 osobom postawiono 36 zarzutów, w tym byłemu prezesowi RARS Michałowi K. oraz trzem innym urzędnikom tej agencji.

M. od grudnia 2015 r. do października 2016 r. był podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, później do stycznia 2018 r. wiceministrem cyfryzacji, a następnie wiceszefem MSWiA.

5. Będzie nowela Karty Nauczyciela

Premier Donald Tusk zapowiedział, że zwróci się do klubów poselskich koalicji, aby przygotowały projekt nowelizacji Karty Nauczyciela (KN), zgodnie z którym nauczyciele otrzymają wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe także wtedy, gdy ich nie zrealizują, bo np. uczniowie są na wycieczkach.

W związku z tym, że z początkiem roku szkolnego 2025/2026 weszła w życie tzw. duża nowelizacja KN, nauczyciele przestali otrzymywać wynagrodzenie za tzw. godziny ponadwymiarowe, gdy nie ma w szkole klasy, bo np. jest ona na wycieczce. W efekcie w szkołach od września trwa „nie-strajk”. Jak pisze na Polityka.pl Iga Kazimierczyk: „W dziesiątkach szkół słychać: nie pójdziemy na wycieczkę, nie zrobimy dodatkowych zajęć, nie będziemy już łatać systemu za darmo. Nauczyciele w geście solidarności wobec koleżanek i kolegów, którym przepadają godziny ponadwymiarowe, mówią „stop” systemowi, który od lat żyje dzięki temu, że ktoś inny godzi się na pracę bez zapłaty”.