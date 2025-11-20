Przejdź do treści
20 listopada 2025
Kraj

Operacja „Horyzont”. Plan Trumpa dla Ukrainy. Rośnie poparcie dla równości małżeńskiej. 5 tematów na dziś

Gen. Wiesław Kukuła Gen. Wiesław Kukuła Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl
Operacja „Horyzont” i zarzuty dla dywersantów; plan Trumpa dla Ukrainy; zakaz alkoholu w Sejmie; wzrost poparcia dla równości małżeńskiej; nowy rekord aukcyjny.

1. Operacja „Horyzont” i zarzuty dla dywersantów

Dwóch Ukraińców podejrzanych o ataki na kolei już usłyszało zarzuty. Dotyczą dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Polsce. „W toku kilkudziesięciogodzinnego śledztwa uzyskaliśmy materiał dowodowy, który wskazuje na bardzo duże prawdopodobieństwo, że bezpośrednimi sprawcami tych aktów dywersji o charakterze terrorystycznym byli dwaj obywatele Ukrainy: Ołeksandr K. (39 lat) oraz Jewhenij I. (41 lat)” – przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Jednocześnie szefowie MON i MSWiA ogłosili plan aktywowania operacji „Horyzont”, w której weźmie udział do 10 tys. żołnierzy Wojska Polskiego. Operacja od piątku obejmie cały kraj, ma być prowadzona w szczególności w pobliżu i na liniach komunikacyjnych, lotniskach i innych obiektach infrastruktury krytycznej typowanych przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policję. W planach jest również aplikacja umożliwiająca zgłaszanie różnych podejrzanych sytuacji.

2. Plan Trumpa dla Ukrainy

​Amerykańska administracja pracuje nad tajnym, 28-punktowym planem pokojowym z Rosją, który może zakończyć wojnę w Ukrainie „do końca tego miesiąca” – podaje portal Politico. Wysoki urzędnik Białego Domu zapewnia, że propozycja dla Kijowa jest „rozsądna”, ale zaznacza, że „tak naprawdę nie zależy nam na Europejczykach. Chodzi o to, żeby Ukraina go zaakceptowała”.

Plan jest inspirowany porozumieniem w Strefie Gazy. Obejmuje cztery główne obszary: pokój w Ukrainie, gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa, bezpieczeństwo w Europie, przyszłe relacje USA z Rosją i Ukrainą. Amerykańscy urzędnicy sądzą, że Ukraina poprze tę propozycję.

Informacje o planie pojawiły się w dniu zmasowanego ataku Rosji na zachodnią część Ukrainy. W Tarnopolu trafione zostały dwa bloki mieszkalne, w których wybuchły pożary. Zginęło 16 osób, 64 doznały obrażeń. Ostrzały były wymierzone również m.in. w obwody lwowski i iwano-frankowski (ranne trzy osoby). Rosjanie użyli ponad 470 dronów uderzeniowych i 48 rakiet różnego typu – balistycznych i manewrujących.

Jeden z ostatnich tak silnych ataków na zachodnią Ukrainę miał miejsce 5 października. We Lwowie zginęły wówczas cztery osoby, a cztery zostały ranne.

3. Zakaz alkoholu w Sejmie

Nowo wybrany marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podpisał zarządzenie o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych w budynkach i na terenach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu. „Trudno informować społeczeństwo o konieczności zakazu [sprzedaży alkoholu] na stacjach benzynowych, o konieczności zakazu sprzedaży alkoholu w nocy, nie dając przykładu ze strony Sejmu, czyli od strony tych osób, które takie prawo będą uchwalały” – mówił Czarzasty podczas konferencji prasowej.

Marszałek zapowiedział też podpisanie zarządzenia w sprawie zmian w poselskich kilometrówkach. Mają wejść w życie na początku nowego roku. Zgodnie z nimi posłowie będą mieć do wykorzystania 3 tys. zł miesięcznie na ten cel.

4. Wzrost poparcia dla równości małżeńskiej

54 proc. Polaków popiera małżeństwa osób tej samej płci – wynika z badania przeprowadzonego w październiku przez firmę ABR Sest. Ankietowani zostali zapytani, czy „pary gejów i lesbijek powinny mieć prawo zawierać cywilne związki małżeńskie”. 35 proc. wybrało odpowiedź „nie zgadzam się”, 11 proc. nie miało zdania.

Rosnące poparcie dla takich rozwiązań potwierdzają także badania CBOS. W 2024 r. sondażownia jako pierwsza wskazała na osiągnięcie symbolicznego progu 50 proc. poparcia.

„Propaganda strachu nie zmienia tego, że Polki i Polacy coraz bardziej widzą, że bezpieczeństwo i godność par osób tej samej płci i zakładanych przez nie rodzin nie jest dla nikogo zagrożeniem” – skomentował Hubert Sobecki ze stowarzyszenia Miłość nie Wyklucza.

5. Nowy rekord aukcyjny

Dzieło Gustava Klimta „Portret Elisabeth Lederer” podczas aukcji w Nowym Jorku osiągnęło zawrotny wynik – 236,4 mln dol. (ponad 850 mln zł). Obraz powstawał pod koniec życia Klimta, między 1914 a 1916 r. W Europie trwała pierwsza wojna światowa, Austro-Węgry miały wkrótce przejść do historii. Obraz mierzy 180 na 130 cm i przedstawia Elisabeth Lederer, córkę wiedeńskich bogaczy Augusta i Sereny Lederer.

Przez ostatnie 40 lat dzieło należało do kolekcji Leonarda A. Laudera. Bogacz zmarł w tym roku, a zebrane obiekty wystawiono na specjalnej aukcji. „Obraz Klimta jest więc najdrożej sprzedanym dziełem na aukcji sztuki nowoczesnej w historii. Poprzedni rekord ustanowił portret Marilyn Monroe autorstwa Andy’ego Warhola. W 2022 r. podczas aukcji w Nowym Jorku sitodruk z 1964 r. sprzedano za niemal 200 mln dol.” – przypomina Aleksander Świeszewski.

Redakcja „Polityki"

